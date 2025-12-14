Logo strona główna
Świat

Strzały na uniwersytecie. Jedna osoba zatrzymana

Strzelanina USA
Strzelanina na kampusie uczelni w Providence
Źródło: Reuters
Co najmniej dwie osoby zginęły, a dziewięć zostało ciężko rannych w ataku, do którego doszło na Uniwersytecie Browna w Providence w stanie Rhode Island - informuje CNN. Policja zatrzymała osobę powiązaną z atakiem. Nie ujawniono jej tożsamości.

Do ataku doszło w budynku wydziału inżynierii i fizyki, gdzie odbywały się powtórki przed egzaminem końcowym.

Uniwersytet Browna, należący do grupy prestiżowych uczelni Ivy League, pozostaje zamknięty do czasu zakończenia działań służb.

Służby w rejonie uczelni, gdzie doszło do strzelaniny
Służby w rejonie uczelni, gdzie doszło do strzelaniny
Źródło: Reuters

Korespondent TVN24 w USA Jan Pachlowski przekazał w niedzielę rano, że stan sześciu postrzelonych osób jest krytyczny.

Policja opublikowała nagranie, które pokazuje ubranego na czarno mężczyznę, opuszczającego budynek wydziału inżynierii i fizyki wkrótce po strzelaninie. - Nie widać jego twarzy. Ma około 30 lat - opisywał Pachlowski. Dodał, że śledczy zabezpieczyli między innymi łuski z pocisków.

Mężczyzna opuszcza wydział inżynierii i fizyki Uniwersytetu Browna. Ujęcie z nagrania
Mężczyzna opuszcza wydział inżynierii i fizyki Uniwersytetu Browna. Ujęcie z nagrania
Źródło: Reuters

Rektor Uniwersytetu Browna Christina Paxton poinformowała, że zarówno zabici, jak i ranni w wyniku strzelaniny to studenci. Potwierdziła, że stan sześciu rannych jest krytyczny, ale stabilny. Jeden student już opuścił szpital.

Strzelanina na Uniwersytecie Browna. Rektor Christina Paxson: naszym celem jest wsparcie rodzin, dotkniętych tą tragedią

Policja wstrzymuje poszukiwania. "Mieszkańcy powinni odetchnąć z ulgą"

Amerykańskie media poinformowały później w niedzielę, że policja zatrzymała osobę powiązaną z atakiem.

Źródło w organach ścigania przekazało CNN, że do zatrzymania doszło w hotelu w miejscowości Coventry w stanie Rhode Island. Ekipa stacji była świadkiem, jak przed hotelem zebrała się duża grupa funkcjonariuszy, którzy następnie ruszyli w stronę jednego z pokoi, uderzając w drzwi i wzywając przebywającą tam osobę do wyjścia.

Alarm na uczelni. Studenci zabarykadowali się, wśród nich córka korespondenta "Faktów" TVN
Alarm na uczelni. Studenci zabarykadowali się, wśród nich córka korespondenta "Faktów" TVN

Nie ujawniono tożsamości zatrzymanego - podał dziennik "New York Times".

Komendant policji w Providence Oscar Perez odmówił podania dalszych szczegółów dotyczących zatrzymanego i śledztwa. Oznajmił jednak, że funkcjonariusze nie poszukują obecnie żadnych innych osób.

- Mieszkańcy Providence powinni dziś rano odetchnąć z ulgą - powiedział natomiast burmistrz Brett Smiley na niedzielnej konferencji prasowej. Zaznaczył, że nakaz pozostania w domach w mieście został zniesiony.

pc

Autorka/Autor: Pkarp, tas/lulu

Źródło: PAP, CNN, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

