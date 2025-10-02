Logo strona główna
Świat

Ponad pół miliona głodujących w Strefie Gazy, ludzie umierają z niedożywienia

Strefa Gazy, klęska głodu, dzieci, Palestyńskie matki, katastrofa humanitarna
Przesiedleni Palestyńczycy w centralnej części Strefy Gazy. Mieszkają w prowizorycznych namiotach
Źródło: Reuters
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża zawiesił aktywności w mieście Gaza z powodu eskalacji działań zbrojnych. Tymczasem sytuacja tamtejszej ludności wciąż się pogarsza. Ponad pół miliona osób w Gazie głoduje, a z niedożywienia zmarły już setki osób.
Kluczowe fakty:
  • W ciągu blisko dwóch lat izraelskiej operacji wojskowej w Strefie Gazy zginęło około 65 tysięcy osób, a około 164 tysięcy zostało rannych.
  • W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, WHO szacuje, że głoduje tam ponad pół miliona osób.
  • W ostatnich tygodniach gwałtownie rośnie liczba przypadków śmierci z niedożywienia.

O konieczności wstrzymania swojej działalności w Gazie Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża poinformował w środę. "MKCK będzie nadal dążył do zapewniania wsparcia cywilom w mieście Gaza, kiedy tylko okoliczności pozwolą, z naszych biur w Dajr al-Balah i Rafah, które pozostają w pełni działające" - napisano w komunikacie organizacji.

Czerwony Krzyż w Gazie

Jak wyjaśniono, obejmuje to dostarczanie z tych dwóch działających biur darów medycznych do kilku wciąż działających placówek medycznych w mieście Gaza i robienie wszystkiego, by umożliwić ruch personelowi niosącemu pierwszą pomoc. Dodano, że polowy szpital MKCK w Rafah nadal będzie zapewniał pomoc dla rannych z miasta Gaza.

W oświadczeniu przypomniano, że MKCK jest obecny w mieście Gaza od dziesięcioleci, a po niedawnej intensyfikacji walk personel organizacji pozostał tam tak długo, jak to było możliwe, aby wspierać najbardziej potrzebujących. Zapewniono, że MKCK zamierza powrócić do miasta Gaza tak szybko, jak tylko warunki na to pozwolą.

Pomoc humanitarną do Stefy Gazy próbowała w ostatnich dniach dostarczyć również Globalna Flotylla Sumud. To międzynarodowa inicjatywa cywilna, w której brali udział przedstawiciele ponad 40 krajów. Jej celem było przełamanie izraelskiej blokady Strefy Gazy i dostarczenie pomocy Palestyńczykom. W środę statki wchodzące w skład tej flotylli ponad sto kilometrów od wybrzeża zaczęły być zatrzymywane przez izraelską marynarkę, przechwycone zostały m.in. wszystkie statki, którymi płynęli członkowie polskiej delegacji.

Rzecznik Global Movement To Gaza o Polakach zatrzymanych przez izraelskie siły. Cała rozmowa
Źródło: Reuters

Wojna i kryzys humanitarny

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 roku, gdy rządzący tym terytorium Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. W niewoli pozostaje 20 żywych zakładników. W ciągu blisko dwóch lat izraelskiej operacji wojskowej w Strefie Gazy zginęło około 65 tysięcy osób, a około 164 tysięcy zostało rannych. Rzeczywista liczba ofiar jest prawdopodobnie znacznie wyższa. Szacuje się, że pod gruzami znajdują się tysiące ciał.

Strefa Gazy jest zrujnowana, panuje w niej kryzys humanitarny, w tym głód. Większość jej mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.

Polacy "porwani". "Byli przygotowani na różne scenariusze"
Głód w Strefie Gazy

Jak podaje WHO, w Gazie głoduje ponad pół miliona osób. Zdaniem organizacji w najbliższych tygodniach głód rozszerzy się na kolejne prowincje. Organizacje humanitarne konsekwentnie podkreślają pilną potrzebę natychmiastowej i kompleksowej pomocy humanitarnej, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zgonów spowodowanych głodem. WHO informuje, że setki tysięcy ludzi nie mają co jeść całymi dniami.

Niedożywienie wśród dzieci w Strefie Gazy przyspiesza w katastrofalnym tempie - pisze WHO. "Tylko w lipcu ponad 12 tys. dzieci zostało zdiagnozowanych jako niedożywionych w stopniu ostrym" - informuje organizacja. "Prawie co czwarte z tych dzieci cierpiało na ciężkie ostre niedożywienie, najgroźniejszą formę niedożywienia, która ma zarówno krótko-, jak i długoterminowe skutki" - dodano. Głód dotyka również ciężarne i matki karmiące, czego skutki są już widoczne - co piąte dziecko rodzi się przedwcześnie lub z niedowagą.

W Strefie Gazy coraz więcej jest także przypadków śmierci z niedożywienia. Według danych tamtejszego Ministerstwa Zdrowia, którego dane uważane są za najbardziej wiarygodne przez agencje ONZ i wielu niezależnych ekspertów, od początku wojny w Strefie Gazy z głodu zginęło już ponad 360 osób, w tym około 130 dzieci. Ponad połowa z nich tylko w sierpniu, gdy odnotowano 185 przypadków śmierci z niedożywienia.

pc

Autorka/Autor: mart//mm

Źródło: PAP, WHO, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

TAGI:
TAGI:
Strefa GazyGłódCzerwony Krzyż
