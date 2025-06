"Flota tysiąca statków" ruszy w stronę Gazy. W tle krwawe wydarzenia sprzed 15 lat

Greta Thunberg: nie możemy milczeć, gdy w Strefie Gazy mamy do czynienia z ludobójstwem Źródło: TVN24

O inicjatywie poinformował w piątek Azmi Abdul Hamid, szef Malezyjskiej Rady Konsultacyjnej Organizacji Islamskich (MAPIM). Według organizatorów inicjatywa ma być "największą mobilizacją morską na świecie" i zyskuje coraz większe poparcie organizacji z Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej. Została ona ogłoszona wkrótce po tym, jak Izrael zatrzymał i odesłał do domu aktywistów, w tym Gretę Thunberg, płynących z pomocą humanitarną do Gazy, a siły kontrolującego wschodnią Libię marszałka Chalify Haftara powstrzymały wielonarodowy konwój drogowy zmierzający z Maroka do Gazy.

Zgodnie z wydanym wspólnie oświadczeniem podpisanym przez dziesiątki malezyjskich instytucji, cele tej misji morskiej obejmują: "natychmiastowe zniesienie blokady Strefy Gazy, zapewnienie międzynarodowej ochrony jej mieszkańcom i dostarczenie im pomocy humanitarnej".

Organizatorzy nie podali daty pojawienia się floty u wschodnich brzegów Morza Śródziemnego.

W powiązaniu z tą inicjatywą malezyjscy aktywiści zorganizowali na początku mijającego tygodnia protest przed urzędem odpowiedzialnym za inwestycje zagraniczne, domagając się zakończenia współpracy z firmami wspierającymi izraelskie działania w Strefie Gazy - w szczególności z amerykańską firmą Caterpillar, którą protestujący oskarżyli o dostarczanie sprzętu używanego do rozbiórek zniszczonych domów Palestyńczyków i budowy osiedli żydowskich.

Atak na Flotyllę Wolności

Malezyjscy organizatorzy akcji morskiej są przekonani, że będzie ona "większa i lepiej zorganizowana" niż flotylla z 2010 roku, która również próbowała przedrzeć się przez blokadę.

Tamta operacja zakończyła się śmiercią dziesięciu aktywistów zastrzelonych przez izraelskich komandosów, którzy dokonali abordażu na turecki statek "Mavi Marmara" płynący w składzie międzynarodowej Flotylli Wolności z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Izrael zapłacił później Turcji 20 milionów dolarów jako odszkodowanie za przeprowadzony 31 maja 2010 roku atak.

Izrael nałożył na Strefę Gazy całkowitą blokadę w 2007 roku, gdy Hamas zbrojnie przejął w niej władzę. Pretekstem miało być odcięcie terytorium od dostaw broni, ale w konsekwencji dwa miliony Palestyńczyków znalazło się w całkowitej izolacji.