Izraelska armia: zawieszenie broni weszło w życie

Wojska Dowództwa Południowego w trakcie zmiany pozycji operacyjnych w Strefie Gazy Źródło: x.com/Israel Defense Forces

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Izraelska armia poinformowała, że od południa w piątek (godzina 11 w Polsce) obowiązuje zawieszenie broni w Strefie Gazy, a żołnierze wycofali się na ustaloną linię wewnątrz tego terytorium. Hamas powinien teraz w ciągu 72 godzin uwolnić wszystkich izraelskich zakładników.

"Wojska Sił Obronnych Izraela z Dowództwa Południowego zostały już rozmieszczone w tym rejonie i będą kontynuować usuwanie wszelkich bezpośrednich zagrożeń" - poinformowano w komunikacie.

The Ceasefire Agreement Came Into Effect at 12:00



Since 12:00, IDF troops began positioning themselves along the updated deployment lines in preparation for the ceasefire agreement and the return of hostages.



IDF troops in the Southern Command are deployed in the area and will… — Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2025 Rozwiń

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

To realizacja pierwszej fazy planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa, która została zatwierdzona w czwartek przez Hamas i Izrael. Zakłada ona także wymianę zakładników i zwiększenie pomocy humanitarnej.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy Źródło: Michał Czernek / PAP

Hamas powinien uwolnić wszystkich 20 żywych porwanych i wydać ciała 28 zabitych zakładników. Następnie Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.

W nocy ze środy na czwartek kancelaria premiera Benjamina Netanjahu poinformowała, że izraelscy negocjatorzy podpisali zgodę na pierwszą fazę porozumienia podczas negocjacji w Egipcie. Decyzja musiała zostać jeszcze zatwierdzona przez izraelski rząd. Ministrowie wydali zgodę na jej przyjęcie w piątek w nocy, po wielogodzinnym posiedzeniu, które poprzedziły obrady gabinetu bezpieczeństwa.

OGLĄDAJ: "Niezwykle odważny". W TVN24 wspomnienie profesora Strzembosza