Izraelska armia: zawieszenie broni weszło w życie

Izraelska armia poinformowała, że od południa w piątek (godzina 11 w Polsce) obowiązuje zawieszenie broni w Strefie Gazy, a żołnierze wycofali się na ustaloną linię wewnątrz tego terytorium. Hamas powinien teraz w ciągu 72 godzin uwolnić wszystkich izraelskich zakładników.
"Wojska Sił Obronnych Izraela z Dowództwa Południowego zostały już rozmieszczone w tym rejonie i będą kontynuować usuwanie wszelkich bezpośrednich zagrożeń" - poinformowano w komunikacie.
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
To realizacja pierwszej fazy planu pokojowego prezydenta USA Donalda Trumpa, która została zatwierdzona w czwartek przez Hamas i Izrael. Zakłada ona także wymianę zakładników i zwiększenie pomocy humanitarnej.
Hamas powinien uwolnić wszystkich 20 żywych porwanych i wydać ciała 28 zabitych zakładników. Następnie Izrael zwolni 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu.
W nocy ze środy na czwartek kancelaria premiera Benjamina Netanjahu poinformowała, że izraelscy negocjatorzy podpisali zgodę na pierwszą fazę porozumienia podczas negocjacji w Egipcie. Decyzja musiała zostać jeszcze zatwierdzona przez izraelski rząd. Ministrowie wydali zgodę na jej przyjęcie w piątek w nocy, po wielogodzinnym posiedzeniu, które poprzedziły obrady gabinetu bezpieczeństwa.
Autorka/Autor: kkop/ft
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALAA BADARNEH