Izrael rozpoczął deportację uczestników flotylli

Flotylla zatrzymana przez Izrael. Na łodziach byli Polacy

Kluczowe fakty: Izrael zatrzymał 42 łodzie Globalnej Flotylli Sumud (GSF), zmierzającej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy.

Izraelskie MSZ przekazało, że zatrzymani aktywiści są bezpieczni. Wśród nich jest czterech Polaków.

W piątek poinformowano o pierwszych deportacjach.

Izrael zatrzymał w nocy z środy na czwartek ponad 470 uczestników i 41 łodzie Globalnej Flotylli Sumud (GSF), która zmierzała w stronę Strefy Gazy. W piątek GSF poinformowała o zajęciu ostatniego, 42. statku.

W komunikacie MSZ zapewniono, że wszyscy zatrzymani aktywiści są bezpieczni i zdrowi. Według wcześniejszych informacji zostali oni przetransportowani ze swoich statków do izraelskiego portu w Aszdodzie i tam oczekują na deportację.

Statek Globalnej Flotylli Sumud po zatrzymaniu przez Izrael Źródło: ATEF SAFADI/EPA/PAP

W piątek izraelski resort dyplomacji poinformował, że deportowano już czterech obywateli Włoch, natomiast w sprawie pozostałych aktywistów prowadzone są takie procedury. Podkreślono, że Izrael chce jak najszybciej odesłać zatrzymanych. - Cała ta inicjatywa "to po prostu prowokacja"- skomentował MSZ.

Procedures are under way to wrap up the Hamas-Sumud provocation and to finalize the deportation of the participants in this sham.



Already 4 Italian citizens have been deported. The rest are in the process of being deported. Israel is keen to end this procedure as quickly as… pic.twitter.com/LeM1R25jTP — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 3, 2025 Rozwiń Izrael rozpoczął deportacje członków flotylli do Strefy Gazy Źródło: X

Wśród zatrzymanych jest czworo polskich uczestników: poseł KO Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz. Polski resort dyplomacji przekazał w środę, że są bezpieczni. Jednocześnie zaapelował o powstrzymanie się od podróży w miejsca objęte konfliktem zbrojnym.

Władze Izraela wielokrotnie oskarżały flotyllę o to, że służy celom Hamasu. MSZ informowało też, że odnalezione w Strefie Gazy dokumenty potwierdzają zaangażowanie Hamasu w finansowanie flotylli. GSF odrzuciła te oskarżenia.

GSF podkreśla, że utrzymywana przez Izrael blokada morska Strefy Gazy jest nielegalna, a celem flotylli było jej przełamanie. Jednostki wiozły też pomoc dla Strefy Gazy, gdzie trwa kryzys humanitarny na wielką skalę, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem.

W konwoju brali udział aktywiści z blisko 50 państw świata. Jednostki flotylli zostały przejęte przez izraelską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych.

Przejęcie flotylli wywołało falę demonstracji na całym świecie, w tym w Polsce.

Demonstracja przed MSZ Demonstracja przed MSZ Źródło: PAP/Paweł Supernak Demonstracja przed MSZ Źródło: PAP/Paweł Supernak Demonstracja przed MSZ Źródło: PAP/Paweł Supernak Demonstracja przed MSZ Źródło: PAP/Paweł Supernak Demonstracja przed MSZ Źródło: PAP/Paweł Supernak Demonstracja przed MSZ Źródło: PAP/Paweł Supernak Demonstracja przed MSZ Źródło: PAP/Paweł Supernak

Blokada morska Strefy Gazy

Izrael wprowadził blokadę morską Strefy Gazy w 2007 r., po przejęciu władzy nad tym terytorium przez Hamas, uzasadniając to kwestiami bezpieczeństwa. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów. Różne organizacje pozarządowe od lat organizują konwoje morskie, które mają przełamać blokadę.

Inne grupy, Freedom Flotilla Coalition i inicjatywa Thousand Madleens to Gaza, prowadzą własne konwoje zmierzające do Strefy Gazy. Do palestyńskiego terytorium płynie teraz kolejnych dziewięć jednostek, w tym statek Conscience z około 100 aktywistami na pokładzie. Według organizatorów większość z nich to medycy i dziennikarze.

Wojna w Strefie Gazy wybuchła, gdy 7 października 2023 r. rządzący tym terytorium Hamas napadł na Izrael, zabijając około 1200 osób. Według kontrolowanych przez Hamas władz w izraelskim odwecie zginęło ponad 66,2 tys. Palestyńczyków.

Strefa Gazy jest zrujnowana, a większość jej mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami. Według organizacji pomocowych kryzys humanitarny się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael odrzuca zarzuty o to, że jego działania przyczyniają się do głodu.

