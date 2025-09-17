Izrael przeprowadził atak na 150 celów w Gazie 

Duże grupy Palestyńczyków przybyły do obozu dla uchodźców w środkowej części Strefy Gazy (nagranie z 16 września) Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

W nocy z poniedziałku na wtorek rozpoczęła się izraelska ofensywa na największe miasto Strefy Gazy. Wszczęto masowe ataki lotnicze, a do centrum Gazy wjechały izraelskie czołgi. W środę inwazja jest kontynuowana, a wojska izraelskie posuwają się do przodu - relacjonują media.

Według armii Izraela od początku ofensywy lotnictwo i artyleria zaatakowały ponad 150 celów w Gazie, nazywając je "terrorystycznymi". Izraelski rząd utrzymuje, że prowadzi działania przeciwko 3000 bojownikom Hamasu, a Gaza ma być "ostatnią twierdzą" organizacji terrorystycznej.

Z powodu ofensywy tysiące Palestyńczyków zdecydowało o ucieczce z miasta. Według wojska miasto opuściło dotąd ponad 400 tysięcy osób. Przed rozpoczęciem wtorkowego ataku ludność Gazy szacowano na około milion. Tylko w środę w atakach zginęło co najmniej 16 osób, z czego ponad połowa w samej Gazie - podaje agencja AP, powołując się na władze medyczne.

Siły izraelskie przekraczają granicę ze Strefą Gazy Źródło: EPA/ABIR SULTAN

Mieszkańcy Gazy odcięci od świata

Palestyński urząd telekomunikacyjny z siedzibą na Zachodnim Brzegu Jordanu poinformował, że izraelskie ataki na główną linię sieci w północnej części Strefy Gazy spowodowały zerwanie komunikacji internetowej i telefonicznej, odcinając mieszkańców Gazy od świata zewnętrznego.

Izraelska ofensywa w Gazie Źródło: EPA/ATEF SAFADI

Ministerstwo Zdrowia Gazy, kontrolowane przez Hamas, poinformował, że w związku masowymi bombardowaniami trzykrotnie zaatakowano szpital dzieciecy Al-Ranitisi w Nasser, w wyniku których połowa pacjentów i ich rodziny została zmuszona do ucieczki. Izraelskie wojsko poinformowało, że analizuje te doniesienia.

Armia Izraela intensyfikuje działania ofensywne w mieście Gaza Izraelska ofensywa w Gazie Źródło: EPA Izraelska ofensywa w Gazie Źródło: EPA Izraelska ofensywa w Gazie Źródło: EPA Izraelska ofensywa w Gazie Źródło: EPA Izraelska ofensywa w Gazie Źródło: EPA Izraelska ofensywa w Gazie Źródło: EPA Izraelska ofensywa w Gazie Źródło: EPA

Palestyńczycy uciekają przed izraelską ofensywą

Nowa ofensywa wywołała panikę i kolejną falę ucieczek Palestyńczyków z miasta - relacjonowały media. Jednocześnie pojawiły się doniesienia, że wiele osób nie chce po raz kolejny uciekać. Organizacje humanitarne ostrzegają, że nie wszyscy mają możliwość, siły i środki, by wyjechać z Gazy, a pozostałe obszary palestyńskiego terytorium nie są przygotowane na przyjęcie tak dużej liczby uchodźców.

Wojsko ogłosiło w środę, że otworzyło na dwie doby drugą drogę, którą cywile mogą wyjechać z miasta, a władze izraelskie zapewniają, że starają się zabezpieczyć ich los.

Palestyńczycy kierują się na południe Strefy Gazy po tym, jak Izrael rozpoczął lądowy atak na miasto Gaza Źródło: Reuters

Komisja ONZ: Izrael dokonuje ludobójstwa

Ofensywa jest prowadzona w tym samym czasie, gdy Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ONZ ds. Okupowanych Terytoriów Palestyńskich, w tym Wschodniej Jerozolimy i Izraela opublikowała we wtorek raport, w którym orzekła, że działania Izraela w Strefie Gazy wyczerpują znamiona ludobójstwa.

Ofensywę Izraela potępiła także Francja. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało rząd Benjamina Netanjahu do "zakończenia tej destrukcyjnej kampanii, która nie ma już żadnej logiki wojskowej".

Katastrofa humanitarna w Strefie Gazy

W Strefie Gazy od dawna panuje kryzys humanitarny, w tym głód, a masowe przesiedlenia mogą pogorszyć i tak tragiczną sytuację cywilów.

Izraelski rząd podkreśla, że Gaza jest bastionem Hamasu i jej zdobycie jest konieczne do pokonania tej palestyńskiej organizacji terrorystycznej. Rządzący Strefą Gazy Hamas najechał Izrael 7 października 2023 roku, zabijając około 1200 osób. W izraelskim odwecie zginęło blisko 65 tysięcy Palestyńczyków.

