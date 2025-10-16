Egzekucje na ulicach Gazy. Hamas walczy o kontrolę, armia USA reaguje

Hamas wzywany do zaprzestania przemocy. Grupa opublikowała nagranie z egzekucji na ulicach Gazy Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: 9 października Strefę Gazy zaczęły opuszczać siły izraelskie. Rozpoczęto realizację planu pokojowego.

W ramach pierwszej fazy planu pokojowego m.in. uwolniono już niemal wszystkich zakładników Hamasu.

Strefa Gazy po dwóch latach izraelskiej ofensywy jest zrujnowana, ludzie nie mają domów, jedzenia ani leków.

Gdy siły izraelskie na mocy pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy zaczęły częściowo wycofywać się z zajętych terytoriów, bojownicy Hamasu rozpoczęli proces odzyskiwania nad nimi kontroli. Za cel Hamas wziął cywilów - rzekomych kolaborantów oskarżanych o współpracę z Izraelem oraz skonfliktowane z Hamasem lokalne klany plemienne dysponujące własnymi bojówkami, m.in. klan Dugmusz. Według mediów część z nich w czasie wojny była wspierana przez Izrael aby osłabić wpływy Hamasu.

Walki z Hamasem w Strefie Gazy wybuchły już w weekend, natychmiast po rozpoczęciu wycofywania się przez wojska Izraela. Grupa twierdzi, że zabija członków "gangów" i izraelskich kolaborantów, i organizuje egzekucje na ulicach Gazy. Nagranie z jednej z takich egzekucji Hamas opublikował 13 października, informując o zastrzeleniu 32 "członków gangów". Na udostępnionym nagraniu widać, jak zamaskowani bojownicy zmuszają nieuzbrojonych mężczyzn do klęczenia, a następnie strzelają im w plecy.

W niedzielę prezydent USA Donald Trump informował, że Hamas otrzymał czasowe przyzwolenie na "walkę z przestępczością" na odzyskiwanych terenach. We wtorek dodał, że nie jest zaniepokojony zabójstwami Hamasu w Strefie Gazy, bo grupa walczy z "bardzo złymi gangami". Dzień później zapewnił też, że amerykańskie siły nie będą potrzebne do rozbrojenia Hamasu. - Nie ma powodu, by amerykańskie wojsko było zaangażowane w Strefie Gazy - dodał.

W środę na przemoc i egzekucje dokonywane przez Hamas zareagował jednak admirał Bradley Cooper stojący na czele amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM). "Zdecydowanie wzywamy Hamas do natychmiastowego zaprzestania przemocy i strzelania do niewinnych palestyńskich cywilów w Strefie Gazy" – przekazał w środę oświadczeniu. Cooper dodał, że Hamas powinien bez zwłoki złożyć broń, oddać władzę i zastosować się do planu pokojowego Trumpa.

CENTCOM jest amerykańskim dowództwem odpowiedzialnym za obszar Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej i części Azji Południowej. W najbliższym czasie będzie m.in. dowodzić misją ok. 200 amerykańskich żołnierzy, którzy mają wspierać działania stabilizacyjne w Strefie Gazy. Amerykańscy wojskowi nie zostaną jednak wysłani do palestyńskiego terytorium, ale będą działać wyłącznie z terytorium Izraela.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Od piątku obowiązuje pierwsza faza rozejmu w Strefie Gazy. Wojska izraelskiej wycofały się z części zajętych terytoriów, ale nadal kontrolują około połowę z nich. Doszło też do wymiany izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów. Hamas nie wydał jednak jeszcze ciał wszystkich z zabitych zakładników.

Drugi etap porozumienia zakłada złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium. Szczegóły tych kwestii nie zostały jeszcze ustalone i mają być przedmiotem dalszych negocjacji. Przedstawiciele Hamasu wielokrotnie deklarowali, że są gotowi oddać władzę, ale nie złożą broni.

