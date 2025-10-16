Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Egzekucje na ulicach Gazy. Hamas walczy o kontrolę, armia USA reaguje

Hamas wzywany do zaprzestania przemocy
Hamas wzywany do zaprzestania przemocy. Grupa opublikowała nagranie z egzekucji na ulicach Gazy
Źródło: Reuters
Choć w Strefie Gazy obowiązuje rozejm, na ulicach Gazy znów dochodzi do rozlewu krwi. Milicje Hamasu wkraczają na tereny, z których wycofała się armia Izraela, szerząc terror i organizując publiczne egzekucje. W środę na trwającą przemoc wobec cywilów zareagowała armia Stanów Zjednoczonych. 
Kluczowe fakty:
  • 9 października Strefę Gazy zaczęły opuszczać siły izraelskie. Rozpoczęto realizację planu pokojowego.
  • W ramach pierwszej fazy planu pokojowego m.in. uwolniono już niemal wszystkich zakładników Hamasu.
  • Strefa Gazy po dwóch latach izraelskiej ofensywy jest zrujnowana, ludzie nie mają domów, jedzenia ani leków.

Gdy siły izraelskie na mocy pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy zaczęły częściowo wycofywać się z zajętych terytoriów, bojownicy Hamasu rozpoczęli proces odzyskiwania nad nimi kontroli. Za cel Hamas wziął cywilów - rzekomych kolaborantów oskarżanych o współpracę z Izraelem oraz skonfliktowane z Hamasem lokalne klany plemienne dysponujące własnymi bojówkami, m.in. klan Dugmusz. Według mediów część z nich w czasie wojny była wspierana przez Izrael aby osłabić wpływy Hamasu.

Walki z Hamasem w Strefie Gazy

Walki z Hamasem w Strefie Gazy wybuchły już w weekend, natychmiast po rozpoczęciu wycofywania się przez wojska Izraela. Grupa twierdzi, że zabija członków "gangów" i izraelskich kolaborantów, i organizuje egzekucje na ulicach Gazy. Nagranie z jednej z takich egzekucji Hamas opublikował 13 października, informując o zastrzeleniu 32 "członków gangów". Na udostępnionym nagraniu widać, jak zamaskowani bojownicy zmuszają nieuzbrojonych mężczyzn do klęczenia, a następnie strzelają im w plecy.

Ujęcie z nagrania pokazujące działania Hamasu w Strefie Gazy
Ujęcie z nagrania pokazujące działania Hamasu w Strefie Gazy
Źródło: CNN

W niedzielę prezydent USA Donald Trump informował, że Hamas otrzymał czasowe przyzwolenie na "walkę z przestępczością" na odzyskiwanych terenach. We wtorek dodał, że nie jest zaniepokojony zabójstwami Hamasu w Strefie Gazy, bo grupa walczy z "bardzo złymi gangami". Dzień później zapewnił też, że amerykańskie siły nie będą potrzebne do rozbrojenia Hamasu. - Nie ma powodu, by amerykańskie wojsko było zaangażowane w Strefie Gazy - dodał.

W środę na przemoc i egzekucje dokonywane przez Hamas zareagował jednak admirał Bradley Cooper stojący na czele amerykańskiego Dowództwa Centralnego (CENTCOM). "Zdecydowanie wzywamy Hamas do natychmiastowego zaprzestania przemocy i strzelania do niewinnych palestyńskich cywilów w Strefie Gazy" – przekazał w środę oświadczeniu. Cooper dodał, że Hamas powinien bez zwłoki złożyć broń, oddać władzę i zastosować się do planu pokojowego Trumpa.

CENTCOM jest amerykańskim dowództwem odpowiedzialnym za obszar Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej i części Azji Południowej. W najbliższym czasie będzie m.in. dowodzić misją ok. 200 amerykańskich żołnierzy, którzy mają wspierać działania stabilizacyjne w Strefie Gazy. Amerykańscy wojskowi nie zostaną jednak wysłani do palestyńskiego terytorium, ale będą działać wyłącznie z terytorium Izraela.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy

Od piątku obowiązuje pierwsza faza rozejmu w Strefie Gazy. Wojska izraelskiej wycofały się z części zajętych terytoriów, ale nadal kontrolują około połowę z nich. Doszło też do wymiany izraelskich zakładników na palestyńskich więźniów. Hamas nie wydał jednak jeszcze ciał wszystkich z zabitych zakładników.

Izraelska armia: zawieszenie broni weszło w życie
Dowiedz się więcej:

Izraelska armia: zawieszenie broni weszło w życie

Drugi etap porozumienia zakłada złożenie broni przez Hamas, przekazanie władzy w Strefie Gazy tymczasowej administracji palestyńskiej pod nadzorem międzynarodowym, stworzenie sił stabilizacyjnych i odbudowę tego terytorium. Szczegóły tych kwestii nie zostały jeszcze ustalone i mają być przedmiotem dalszych negocjacji. Przedstawiciele Hamasu wielokrotnie deklarowali, że są gotowi oddać władzę, ale nie złożą broni.

Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Plan pokojowy dla Strefy Gazy
Źródło: Michał Czernek / PAP
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: zeb//mm

Źródło: CNN, PAP

Źródło zdjęcia głównego: CNN

Udostępnij:
TAGI:
HamasIzraelStrefa Gazy
Czytaj także:
Smog
Przegraliśmy walkę ze smogiem. "Niepokojące"
METEO
Emerytowany żołnierz skazany na 15 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa żony
Zaatakował ją nożem, gdy próbowała uciec przez balkon, uderzył ją doniczką. Przeżyła
Olsztyn
pap_20241025_1YP
Kasia Smutniak zagra w superprodukcji Mela Gibsona 
Kultura i styl
imageTitle
Jako pierwszy zjechał na nartach północną ścianą Mount Everestu
Najnowsze
Jedną z poszkodowanych dziewczynek przetransportowało do szpitala Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Bus uderzył w drzewo. Dwoje dorosłych i dwoje dzieci w szpitalach
Poznań
Pilne
Upadł wniosek o wotum nieufności dla francuskiego rządu
Świat
Oszuści korespondowali w internecie z kobietami (zdjęcie ilustracyjne)
Oszustwo na amerykańskiego żołnierza. 74-latce wpłynęło 1,4 mln zł
Białystok
Doprowadzenie zatrzymanego cudzoziemca
Włoską kartę pobytu kupił w Grecji. Musi opuścić Polskę
WARSZAWA
Adam Gomoła
Wykluczony poseł wraca do klubu. "Wyjaśniliśmy sobie pewne rzeczy po męsku"
Polska
shutterstock_2513462485
Gigant wysyła maile do klientów. Chodzi o rekompensaty
BIZNES
NFZ
"Prognoza była zbyt optymistyczna". NFZ znów z dziurą w budżecie?
Zdrowie
Protest taksówkarzy w Warszawie
Trwa protest taksówkarzy, mogą być utrudnienia
WARSZAWA
imageTitle
Grał u Probierza i woli o tym zapomnieć. "Absolutnie najgorszy trener"
EUROSPORT
imageTitle
Polak do końca walczył o etapowe zwycięstwo
EUROSPORT
Policja zatrzymała 30-latka i jego 20-letnią partnerkę (zdjęcie ilustracyjne)
Tajemnicze porwanie w Katowicach. Trop prowadzi do Czech
Katowice
Alaska zmaga się z katastrofalną powodzią
Akcja, jaka na Alasce prawie się nie zdarza
METEO
Viktor Orban
Orban zapowiada spotkanie z Trumpem
Świat
imageTitle
Historyczne zwycięstwo, impreza, rano powrót do biura. "Jak zwykle o ósmej"
EUROSPORT
Kolejki po wejściówki na "Konkurs Chopinowski"
Siedzą w śpiworach od 2.30. Liczą na wejściówki na Konkurs Chopinowski
WARSZAWA
Port w Szanghaju i autonomiczne pojazdy?
FAŁSZPort w Szanghaju i autonomiczne pojazdy? Nie na tym nagraniu
KONKRET24
pepco - Solarisys shutterstock_2455723395
Połowa sklepów do zamknięcia. Będą zwolnienia
BIZNES
Policjant zatrzymał pijanego kierowcę (zdjęcie ilustracyjne)
20 osób z zarzutami za kursy kierowców
WARSZAWA
Dilerzy narkotyków zatrzymani na ul. 11 listopada
"Czujka" nie pomogła, diler i jego pomocnik w rękach policji
WARSZAWA
Ugryziona przez psa bateria litowo-jonowa zaczęła się palić
Pies pogryzł baterię, dywan stanął w płomieniach
Świat
shutterstock_1030705597
"Nie ma szans na uczciwą współpracę". To najgorszy sezon od pięciu lat
BIZNES
Strażacy nadal walczą z pożarem w krakowskim archiwum
Spłonęło miejskie archiwum. Sąd utrzymał wyrok dla rzeczoznawcy
Kraków
imageTitle
Ostatnie miejsce mistrzów Polski w elitarnych rozgrywkach
EUROSPORT
41-latek został zatrzymany. Grozi mu do 20 lat więzenia
Podbiegał od tyłu i atakował kobiety. Zatrzymany 41-latek w więzieniach spędził 20 lat
Łódź
imageTitle
Mistrz świata kończy karierę przed sezonem olimpijskim
EUROSPORT
Diane Keaton (2018)
Podano przyczynę śmierci Diane Keaton
Kultura i styl

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica