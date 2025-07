Donald Trump mówi, kiedy możliwe będzie zawieszenie broni w Strefie Gazy

Stref Gazy. Palestyńczycy zostali ostrzelani w drodze do centrum pomocy Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- Jest duża szansa, że będziemy mieć pewnego rodzaju porozumienie w tym tygodniu albo w przyszłym - powiedział dziennikarzom prezydent USA Donald Trump. - Jesteśmy bardzo blisko porozumienia. Chcemy zawieszenia broni, pokoju, powrotu zakładników - dodał.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nowy plan USA w sprawie Gazy. Ujawniono dokument

Od kilku dni pojawiają się doniesienia o silnych naciskach Trumpa na zawarcie rozejmu między Izraelem a Hamasem. Od niedzieli w katarskiej Dosze trwa nowa runda negocjacji między Hamasem a Izraelem. W rozmowach pośredniczą USA, Katar i Egipt.

Zniszczona Strefa Gazy Źródło: PAP/EPA - Haitham Imad

Negocjacje w sprawie zawieszenia broni w Strefie Gazy

Amerykański wysłannik ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff powiedział we wtorek, że w trakcie negocjacji w Dosze udało się rozwiązać trzy z czterech spornych tematów. Według "Times of Israel" chodzi m.in. o żądanie Hamasu, by USA zagwarantowały, że Izrael nie wróci do wojny po zakończeniu rozejmu.

Drugą rozwiązaną kwestią ma być zwiększenie roli ONZ w dostawach pomocy dla Strefy Gazy, a trzecią - szczegóły dotyczące wymiany izraelskich zakładników na Palestyńczyków przetrzymywanych w izraelskich więzieniach.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo