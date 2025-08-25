Logo strona główna
Świat

Izrael zaatakował szpital w Gazie. Dziennikarze wśród ofiar

epa12321389
Izrael zaatakował szpital im. Nasera w Strefie Gazy
Źródło: Reuters
Izrael kolejny raz uderzył w ważny szpital w Strefie Gazy. W wyniku podwójnego ataku zginęło co najmniej 20 osób. Wśród ofiar są dziennikarze - potwierdziły to media, dla których pracowali.

Poniedziałkowe izraelskie naloty na szpital im. Nasera w mieście Chan Junus na południu Strefy Gazy spowodowały śmierć co najmniej 20 osób, w tym czterech dziennikarzy - poinformowali palestyńscy przedstawiciele służby zdrowia.

Ofiary zginęły na czwartym piętrze budynku podczas podwójnego ataku. Najpierw w szpital uderzyła jedna rakieta, a po chwili, gdy na miejscu były już ekipy ratunkowe, druga - przekazało kontrolowane przez Hamas ministerstwo zdrowia Strefy Gazy.

Atak na szpital w Strefie Gazy
Atak na szpital w Strefie Gazy
Źródło: PAP/EPA/HAITHAM IMAD

Izraelskie wojsko potwierdziło przeprowadzenie ataku. Siły zbrojne podały, że żałują szkód wyrządzonych niezaangażowanym w konflikt osobom i nie biorą za cel dziennikarzy. Nie podały jednak, kto był celem.

Jeden izraelski atak po drugim

Świadkowie twierdzą, że drugi atak miał miejsce po tym, jak ratownicy, dziennikarze i inne osoby przybyły na miejsce pierwszego uderzenia. Transmisja ze szpitala, prowadzona przez agencję Reutera, obsługiwana przez Hussama al-Masriego, została nagle przerwana w momencie pierwszego ataku.

Hussam Al-Masri - jeden z dziennikarzy, którzy zginęli w ataku na szpital w Gazie
Hussam Al-Masri - jeden z dziennikarzy, którzy zginęli w ataku na szpital w Gazie
Źródło: PAP/EPA/HANDOUT

- Jesteśmy zdruzgotani wiadomością o śmierci współpracownika agencji Reutera Hussama al-Masriego i obrażeniach innego naszego współpracownika, Hatema Khaleda, których doznał w wyniku izraelskich ataków na szpital Nassera w Strefie Gazy - powiedział rzecznik agencji Reutera w oświadczeniu.

"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Trwa ludobójstwo, którego nie dostrzegają Izraelczycy. Dla nich Strefa Gazy nie istnieje"

Jacek Tacik

- Pilnie poszukujemy dodatkowych informacji i poprosiliśmy władze w Strefie Gazy i Izraelu o zapewnienie Hatemowi pilnej pomocy medycznej - dodał rzecznik.

Al-Dżazira także potwierdziła śmierć pracującego dla niej dziennikarza. Dwa tygodnie temu w innym izraelskim ataku zabito pięciu dziennikarzy katarskiej telewizji. Również agencja AP przekazała, że w poniedziałkowym ataku zginął zatrudniony przez nią dziennikarz.

Przedstawiciele służby zdrowia w Strefie Gazy podali nazwiska trzech innych dziennikarzy, którzy zginęli w wyniku izraelskiego ataku - są to: Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama i Moaz Abu Taha.

Moaz Abu Taha
Moaz Abu Taha
Źródło: PAP/EPA

Palestyńska administracja przekazała, że wśród ofiar śmiertelnych jest też ratownik.

Szpital w Gazie atakowany kolejny raz

Szpital Nasera jest największą lecznicą na południu Strefy Gazy. Znajduje się tam wiele oddziałów specjalistycznych, niedostępnych nigdzie indziej na południu Strefy Gazy. Są tam sale operacyjne, instalacja tlenowa, respiratory, bank krwi i inkubatory.

W czasie trwającej od blisko dwóch lat wojny placówka była kilkakrotnie atakowana przez wojsko izraelskie. Armia wielokrotnie oskarżała bojowników palestyńskiego ugrupowania terrorystycznego Hamas o to, że ukrywają się wśród cywili, m.in. w szpitalach.

Najpierw pojawia się flaga, później domy, w końcu - całe miasto
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Najpierw pojawia się flaga, później domy, w końcu - całe miasto

Palestyński Związek Dziennikarzy potępił Izrael za ataki, twierdząc, że stanowią one "otwartą wojnę przeciwko wolnym mediom, mającą na celu zastraszenie dziennikarzy i uniemożliwienie im wypełniania ich zawodowego obowiązku ujawniania światu zbrodni Izraela".

Według związku od początku wojny 7 października 2023 r. w wyniku izraelskich ostrzałów w Strefie Gazy zginęło ponad 240 palestyńskich dziennikarzy.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy Hamas napadł na południe Izraela, zabijając około 1200 osób i porywając 251. Według władz lokalnych w izraelskim odwecie zginęło ponad 62,6 tysiąca Palestyńczyków.

OGLĄDAJ: Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"
Protest w Londynie przeciwko zabijaniu dzieci w Strefie Gazy. Według palestyńskiego Ministerstwa Zdrowia ponad 30 procent wszystkich ofiar w Strefie Gazy od października 2023 r. stanowiły dzieci.

Dziesiątki dzieci z ranami snajperskimi. "Tak jakby ktoś na nich ćwiczył cel"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Udostępnij:
TAGI:
Strefa GazyIzraelKonflikty wojskowe Izraela
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica