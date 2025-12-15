Witkoff o rozmowach w Berlinie. "Osiągnięto znaczny postęp"

Rozmowy w sprawie Ukrainy. Relacja Jana Piotrowskiego z Berlina Źródło: TVN24

W spotkaniu delegacji USA i Ukrainy uczestniczyli Steve Witkoff, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz Jared Kushner, zięć prezydenta USA Donalda Trumpa.

"Przedstawiciele prowadzili szczegółowe rozmowy na temat 20-punktowego planu pokojowego, agend gospodarczych i innych kwestii. Osiągnięto znaczny postęp, a rozmowy zostaną wznowione jutro rano" - napisał Witkoff w poście na X. Dodał, że niedzielne spotkanie trwało ponad pięć godzin.

READOUT FROM U.S.-UKRAINE TALKS IN BERLIN, GERMANY:



The meeting in Berlin between President Zelenskyy, Special Envoy Witkoff, Jared Kushner, and delegations from the United States and Ukraine lasted over five hours. Representatives held in-depth discussions regarding the…

Szczegóły rozmów w Berlinie nie są znane, wiadomo, że mają być kontynuowane w poniedziałek. Wciąż nie jest jednak jasne, w jakim formacie i z którymi szefami państw lub rządów w Europie.

Rozmowy o zawieszeniu broni

W poniedziałek w Berlinie odbędą się rozmowy wysokiego szczebla dotyczące planów zawieszenia broni na Ukrainie. W niemieckiej stolicy oczekiwani są m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premierka Włoch Giorgia Meloni oraz premier Holandii Dick Schoof. Z komunikatów strony ukraińskiej wynika, że rozmowy mają dotyczyć m.in. gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy kraju oraz porozumienia politycznego kończącego wojnę.

