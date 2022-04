Nieustające protesty na Sri Lance. Wszyscy ministrowie podali się do dymisji

Wszyscy członkowie rządu na Sri Lance, poza prezydentem i premierem, podali się w nocy z niedzieli na poniedziałek do dymisji. To odpowiedź na masowe protesty, które w ostatnich dniach wstrząsają krajem. Mieszkańcy wyspy wyszli w niedzielę na ulice, domagając się ustąpienia prezydenta Gotabai Rajapaksy. Demonstranci winią go za trwający kryzys gospodarczy, przerwy w dostawach elektryczności i braki podstawowych artykułów.