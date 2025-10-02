Orban na konferencji prasowej Tuska. Padło pytanie o Rosję

- Europejscy liderzy uczestniczyli w środę w Kopenhadze w nieformalnym szczycie UE, którego głównymi tematami były bezpieczeństwo Unii i wojna Rosji przeciwko Ukrainie.
- W stolicy Danii obecny był premier Donald Tusk.
- W trakcie konferencji prasowej szefa polskiego rządu pojawił się premier Węgier Viktor Orban. Dziennikarze pytali go o "największe zagrożenie dla Europy".
- Liderzy stanęli też do wspólnego zdjęcia i przeprowadzili krótką rozmową. Kilka dni wcześniej Orban krytykował Tuska w mediach społecznościowych.
Po rozmowach, w ramach unijnego szczytu w Kopenhadze, szef polskiego rządu wystąpił na konferencji prasowej. Kilka metrów dalej wypowiedzi dla węgierskich mediów udzielał Viktor Orban. - Viktor, proszą nas o wspólne zdjęcie - zawołał Tusk w kierunku szefa węgierskiego rządu.
Zawołany także przez polskich dziennikarzy Orban podszedł do polskiego premiera, który uścisnął mu dłoń. Później zaczął odpowiadać na pytanie o "największe zagrożenie dla Europy". - To prowokacja - wtrącił Tusk w kierunku premiera Węgier.
- Prawdziwym zagrożeniem jest stagnacja ekonomiczna Europy i utrata konkurencyjności - stwierdził Orban. - Nie Rosja? - dopytywał dziennikarz.
- Nie, nie. Jesteśmy silniejsi niż Rosja. Porównajcie sobie i złóżcie fakty w opinię - przekonywał przedstawiciel Budapesztu i argumentował dalej: - Mamy ponad 400 milionów mieszkańców. Rosja ma ponad 140 milionów. Spójrzmy na europejskie PKB. (...) Cała "27" wydaje więcej na cele wojskowe niż Rosja. Dlaczego więc się boimy? Jesteśmy silniejsi od nich. Pytanie, czy jesteśmy w stanie wykazać się przywództwem i wspólnie obronić nasze interesy.
- Uwielbiam, gdy używasz moich argumentów - skwitował tę wypowiedź Tusk.
Krytyka Orbana wobec Tuska
Przed wspólnym zdjęciem i rozmową Tusk został zapytany o poniedziałkowy wpis Orbana. Szef węgierskiego rządu skrytykował w nim polskiego premiera.
"Możesz myśleć, że jesteś w stanie wojny z Rosją, ale Węgry nie są w stanie wojny. Unia Europejska też nie. Grasz w niebezpieczną grę, narażając życie i bezpieczeństwo milionów Europejczyków. To bardzo źle!" - napisał na platformie X.
- Z Viktorem Orbanem mamy problem, znaczy ja nie mam osobistego problemu, znamy się długie lata, siedzimy obok siebie na Radzie Europejskiej, a to, że jesteśmy wobec siebie krytyczni jeśli chodzi o relacje z Rosją, to wiadomo od lat - mówił Tusk w środę na konferencji prasowej.
- Viktor Orban uważa, że nie ma wojny, ja uważam, że jest wojna. Pytanie prawdziwe, to nie czy jest wojna, czy nie ma wojny. Pytanie prawdziwe to to, kto w tej wojnie jest po czyjej stronie. (...) Wiadomo po czyjej stronie jest Polska, wiadomo po czyjej stronie jest NATO, Europa i chyba wiadomo po czyjej stronie jest niestety Viktor Orban - kontynuował premier.
Tusk zaznaczył, że "nie przeszkadzało nam to w normalnej rozmowie". - Staram się w sposób cywilizowany rozmawiać z naszymi partnerami w Europie i ja umiem powstrzymać emocje - ocenił.
Autorka/Autor: os
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP