834 dni temu rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę. W nocy ze środy na czwartek doszło do serii eksplozji w rafinerii Nowoszachtyńsk - poinformował gubernator obwodu rostowskiego w Rosji Wasilij Gołubiew. Mieszkańcy Zaporoża słyszeli kilka eksplozji - podała ukraińska telewizja Suspilne. W środę późnym wieczorem miasto zostało zaatakowane przez drona Shahed, używanego przez armię rosyjską. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> W nocy ze środy na czwartek doszło do serii eksplozji w rafinerii Nowoszachtyńsk - poinformował gubernator obwodu rostowskiego w Rosji Wasilij Gołubiew. We wpisie na kanale Telegram urzędnik przekazał, że na terenie zakładu wybuchł ogień, jednak strażacy byli zmuszeni przerwać gaszenie, ponieważ istniało zagrożenie, że atak zostanie powtórzony. Gołubiew poinformował, że pracownicy zakładu zostali ewakuowani. Rafineria wstrzymała pracę.

> Ukraiński rząd przygotował projekt uchwały , która pozwoli 17-latkom przebywającym poza granicami kraju na odroczenie rejestracji wojskowej. Według obecnego stanu prawnego młodzi Ukraińcy po otrzymaniu wezwania muszą wrócić do kraju i zarejestrować się do służby wojskowej.

> W ostatnich dniach Ukraina użyła już amerykańskiej broni do uderzenia na terytorium Rosji, po tym jak Stany Zjednoczone wydały na to zgodę - podała agencja Associated Press, powołując się na urzędnika z kraju zachodniego, zachowującego anonimowość.