Świat

Strzały i pożar przed parlamentem. Prezydent mówi o "akcie terroru"

Strzały i pożar przed parlamentem Serbii
Serbia. Strzelanina i pożar przed parlamentem w Belgradzie
Źródło: Reuters
57-letni mężczyzna został postrzelony przed budynkiem parlamentu Serbii. W tym samym miejscu wybuchł także pożar. Policja zatrzymała podejrzanego, a prezydent Aleksander Vuczić mówi o "akcie terroru".

Do zdarzenia doszło w środę przed budynkiem parlamentu w stolicy Serbii, Belgradzie. W miejscu, gdzie zwolennicy prezydenta Aleksandra Vuczicia ustawili białe namioty, padło kilka strzałów, a chwilę później wybuchł pożar. Moment ten został zarejestrowany na nagraniach przez deputowanych, którzy przebywali w tym czasie w budynku. Materiały przedstawiają też akcję policji.

"To, co robi Serbia, jest jeszcze poważniejsze niż ingerencje Rosji"
"To, co robi Serbia, jest jeszcze poważniejsze niż ingerencje Rosji"

Strzały przed parlamentem

Serbskie media podały, że zatrzymano podejrzanego 70-latka, który miał oddać strzały i podpalić namioty. Portal Telegraf.rs, powołując się na źródła, podał, że mężczyzna postrzelił w nogę 57-latka, a następnie miał strzelić w kierunku kanistra z benzyną. Minister zdrowia Zlatibor Loncar poinformował, że postrzelony mężczyzna ma poważne obrażenia i wymaga pilnej operacji.

Środowe zdarzenie skomentował prezydent Vuczić. Stwierdził, że "popełniono okrutny akt terroru wobec ludzi i mienia". - Nie ma wątpliwości, że za tym wszystkim stały motywy polityczne - powiedział. - To cud, że w ciągu ostatnich 11 miesięcy nie odnotowaliśmy żadnych ofiar śmiertelnych - dodał, odnosząc się do trwających od roku protestów przeciwko jego rządom.

Reuters opisuje nagranie policyjne z momentu aresztowania podejrzanego, na którym powiedział, że wniósł kanister z benzyną do jednego z namiotów, ponieważ namioty te go irytowały. - Zrobiłem to, żeby oni (policja) mnie zabili. Nie znałem nikogo przebywającego w namiotach. Pochodzę z Belgradu i to (namioty - red.) mnie denerwuje, nie podoba mi się okupacja centrum miasta - powiedział mężczyzna. Dodał, że działał sam.

Strzały i pożar przed parlamentem Serbii
Strzały i pożar przed parlamentem Serbii
Źródło: PAP/EPA/STRINGER

Protesty w Serbii

Do zdarzenia doszło na terenie miasteczka namiotowego zwolenników rządu, którzy sprzeciwiają się organizowanym w kraju od roku protestom. Namioty mają za zadanie uniemożliwić protestującym podchodzenie do budynków. Niedaleko mieści się m.in. biuro prezydenta Vuczicia.

1 listopada minie rok od zawalenia się części dachu dworca kolejowego w mieście Nowy Sad, w wyniku którego na miejscu zginęło w sumie 16 osób. W Serbii od tego czasu organizowane są masowe protesty antyrządowe, których uczestnicy twierdzą, że do tragedii doprowadziły korupcja i zaniedbania władz. Studenci, odpowiadający za organizację większości demonstracji, ogłosili, że kolejny protest odbędzie się 1 listopada w Nowym Sadzie. Studenci żądają rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych, które mają - w ich ocenie - doprowadzić do złagodzenia kryzysu społeczno-politycznego. Serbski rząd i prezydent odrzucili ten postulat.

Prorosyjski nacjonalista odsunięty. Jest tymczasowa prezydentka
Prorosyjski nacjonalista odsunięty. Jest tymczasowa prezydentka

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/STRINGER

SerbiaBelgrad
