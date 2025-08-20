Polityk doznał udaru w telewizji na żywo

Serbia. Polityk doznał udaru podczas wywiadu w telewizji Źródło: x.com/TimeBalkan_ / TVN24

Kluczowe fakty: Polityk doznał udaru podczas porannego wywiadu w telewizji.

W szpitalu odwiedził go m.in. prezydent Serbii, który zapowiedział powrót do pracy ministra.

Jak rozpoznać udar i co w takiej sytuacji robić?

Darko Glišić doznał udaru podczas wywiadu w porannym paśmie telewizji Pink 5 sierpnia, o czym informował m.in. serbski portal Vreme. Na nagraniu udostępnionym później w sieci widać, że polityk w pewnym momencie zaczął mieć trudności z mową, a jego jedno oko zaczęło się przymykać.

- Osoba udzielająca wywiadu ma nagłe zaburzenia mowy, konkretnie problem z ekspresją mowy wraz z asymetrią twarzy - zauważyła w rozmowie z "Faktami" TVN prof. Anetta Lasek-Bal, neurolog z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, wskazując na opadnięty kącik ust Glišicia.

Polityk prosto ze stacji telewizyjnej został przewieziony do szpitala w "bardzo ciężkim stanie" - przekazał portal Vreme, powołując się na gazetę "Informer". Ten sam portal przytoczył wypowiedź innego polityka, Zlatibora Lončara, który przekazał, że minister przeszedł "niezwykle skomplikowaną operację", która trwała "dłużej niż oczekiwano".

7 sierpnia prezydent Serbii Aleksandar Vučić zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym ściska dłoń Glišicia leżącego w szpitalnym łóżku. "Nieugięty Darko!" - napisał serbski przywódca. We wtorek 19 sierpnia Vučić udostępnił kolejne zdjęcie, na którym stoi obok polityka, informując, że wyszedł on ze szpitala i za miesiąc wróci do swoich obowiązków.

Udar - objawy i leczenie

W Polsce każdego roku dochodzi do około 90 tysięcy udarów mózgu, z czego 85 proc. stanowią udary niedokrwienne - przekazał Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu w mediach społecznościowych w połowie sierpnia, dodając: "W takich sytuacjach każda minuta jest na wagę życia".

Przy udarze mózgu występują zaburzenia mowy, równowagi, widzenia, ruchomości twarzy, ruchomości kończyn oraz czucia. Bardzo ważne, by wezwań pomoc, nawet jeśli objawy miną - dowiadujemy się ze strony pacjent.gov.pl.

Prof. Konrad Rejdak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w rozmowie z "Faktami" TVN podkreślił, że w razie wystąpienia wspomnianych objawów "musimy natychmiast zareagować, wezwać pomoc". - Samemu sobie nie poradzimy. Tylko specjalistyczna opieka szpitalna jest w stanie zapewnić szansę na wyleczenie - zaznaczył neurolog.