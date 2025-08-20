Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Polityk doznał udaru w telewizji na żywo

Polityk doznał udaru podczas wywiadu w telewizji
Serbia. Polityk doznał udaru podczas wywiadu w telewizji
Źródło: x.com/TimeBalkan_ / TVN24
Serbski minister inwestycji publicznych Darko Glišić doznał udaru podczas wywiadu telewizyjnego. Polityk właśnie opuścił szpital i planuje powrót do pracy, ale eksperci radzą, by nie bagatelizować możliwych objawów udaru. W Polsce co roku doznają go dziesiątki tysięcy osób.
Kluczowe fakty:
  • Polityk doznał udaru podczas porannego wywiadu w telewizji.
  • W szpitalu odwiedził go m.in. prezydent Serbii, który zapowiedział powrót do pracy ministra.
  • Jak rozpoznać udar i co w takiej sytuacji robić?

Darko Glišić doznał udaru podczas wywiadu w porannym paśmie telewizji Pink 5 sierpnia, o czym informował m.in. serbski portal Vreme. Na nagraniu udostępnionym później w sieci widać, że polityk w pewnym momencie zaczął mieć trudności z mową, a jego jedno oko zaczęło się przymykać.

- Osoba udzielająca wywiadu ma nagłe zaburzenia mowy, konkretnie problem z ekspresją mowy wraz z asymetrią twarzy - zauważyła w rozmowie z "Faktami" TVN prof. Anetta Lasek-Bal, neurolog z Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach, wskazując na opadnięty kącik ust Glišicia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu

Groźniejsza niż cholesterol. Warto zbadać ją raz w życiu

Zuzanna Kuffel
Bywa mylona z otyłością. Wiele kobiet o niej nie wie

Bywa mylona z otyłością. Wiele kobiet o niej nie wie

Zuzanna Kuffel

Polityk doznał udaru w telewizji

Polityk prosto ze stacji telewizyjnej został przewieziony do szpitala w "bardzo ciężkim stanie" - przekazał portal Vreme, powołując się na gazetę "Informer". Ten sam portal przytoczył wypowiedź innego polityka, Zlatibora Lončara, który przekazał, że minister przeszedł "niezwykle skomplikowaną operację", która trwała "dłużej niż oczekiwano".

7 sierpnia prezydent Serbii Aleksandar Vučić zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym ściska dłoń Glišicia leżącego w szpitalnym łóżku. "Nieugięty Darko!" - napisał serbski przywódca. We wtorek 19 sierpnia Vučić udostępnił kolejne zdjęcie, na którym stoi obok polityka, informując, że wyszedł on ze szpitala i za miesiąc wróci do swoich obowiązków.

Udar - objawy i leczenie

W Polsce każdego roku dochodzi do około 90 tysięcy udarów mózgu, z czego 85 proc. stanowią udary niedokrwienne - przekazał Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu w mediach społecznościowych w połowie sierpnia, dodając: "W takich sytuacjach każda minuta jest na wagę życia".

Przy udarze mózgu występują zaburzenia mowy, równowagi, widzenia, ruchomości twarzy, ruchomości kończyn oraz czucia. Bardzo ważne, by wezwań pomoc, nawet jeśli objawy miną - dowiadujemy się ze strony pacjent.gov.pl.

Prof. Konrad Rejdak z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w rozmowie z "Faktami" TVN podkreślił, że w razie wystąpienia wspomnianych objawów "musimy natychmiast zareagować, wezwać pomoc". - Samemu sobie nie poradzimy. Tylko specjalistyczna opieka szpitalna jest w stanie zapewnić szansę na wyleczenie - zaznaczył neurolog.

48 min
Choroba Bruce'a Willisa. Leczymy ją "jako jedyni w Europie"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Choroba Bruce'a Willisa. Leczymy ją "jako jedyni w Europie"

Wywiad medyczny

Autorka/Autor: wac//mm

Źródło: People, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: x.com/TimeBalkan_

Udostępnij:
TAGI:
SerbiaZdrowie
Czytaj także:
shutterstock_2411037463
Skargi klientów, wycofane partie produktu. "Nie należy ich spożywać"
BIZNES
Najpierw rękoczyny, potem jeden z mężczyzn miał sięgnąć po nóż
Najpierw się szarpali, potem 24-latek sięgnął po nóż
Lubuskie
Elon Musk
Musk wycofuje się z tworzenia partii. Media: chce wesprzeć kogo innego
Świat
Stacja Warszawa Zachodnia
Pod Dworcem Zachodnim powstało 26 lokali. Prawie wszystkie są już wynajęte
WARSZAWA
20 0840 kukurydza wybuch-0050
"Ogromny huk" i "wybuch aż się dom cały zatrząsł". Relacje świadków
Polska
Powodzie sparaliżowały Karaczi
Stan wyjątkowy po ulewach, nie żyje osiem osób
METEO
Zdjęcie z monitoringu z momentu nocnej eksplozji
Eksplozja niezidentyfikowanego obiektu. Nowe informacje od wojska
Lublin
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym (18.08.2025)
Trump "milcząco przyznaje" i "zmierza w dobrym kierunku"
Świat
Ibiza Hiszpania restauracja
"Absurdalna" opłata doliczona do rachunku w restauracji
BIZNES
imageTitle
Testosteron u wicemistrzyni świata. Wyjaśnienia nie przekonały
EUROSPORT
Nowe monety
Ostatnie takie monety wchodzą na rynek. "To przełomowy moment"
BIZNES
imageTitle
Pierwszy mecz Realu i od razu kontrowersja
Najnowsze
imageTitle
Olimpijczyk i były mistrz Polski skazany w Kanadzie
EUROSPORT
Siergiej Andriejew i Antonio Guido Filipazzi
Ambasador Rosji uroczyście pożegnany przez nuncjusza. Dostał prezent
Polska
Jasny bolid nad zachodnią Japonią
W środku nocy niebo zrobiło się zielone
METEO
shutterstock_2461522499 Santa Clara, Kalifornia, USA, 10 czerwca 2023 r.: Biurowiec Intel w Dolinie Krzemowej, Santa Clara, Kalifornia, USA. Intel Corporation to amerykańska międzynarodowa korporacja i firma technologiczna
Rząd chce przejąć udziały w gigancie. Biały Dom potwierdza
BIZNES
imageTitle
Polki zrobiły pierwszy krok w stronę US Open
EUROSPORT
nachimow
Rosyjski krążownik atomowy wypłynął na morze. Pierwszy raz od 25 lat
Świat
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Senior został okradziony, gdy wpuścił nieznajomą do mieszkania (zdj. ilustracyjne)
Obiecywała załatwienie dodatku pielęgnacyjnego. Zniknęła z oszczędnościami 80-latka
WARSZAWA
Keir Starmer
Kolejny krok w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Spotkają się wojskowi planiści
Świat
Ulewa, burza, deszcz
Nadchodzą burze i silne opady. Prognoza zagrożeń IMGW
METEO
imageTitle
Świątek poznała rywali w półfinale. Trudniej być nie mogło
EUROSPORT
Rzecznik Praw Dziecka chce karania kobiet w ciąży za picie alkoholu
Ponad połowa piła alkohol w czasie ciąży. Alarmujące wyniki badania
Polska
Więzienie (zdjęcie ilustracyjne)
Egzekucja weterana. W celi śmierci spędził ponad 40 lat
Świat
Luanda
Rozbiili siatkę rosyjskich agentów
Świat
Eksplozja budynku
Uszkodził rurę z gazem i uciekł. Chwilę później doszło do eksplozji
Świat
Włoski admirał Giuseppe Cavo Dragone
Będzie narada szefów sztabów NATO
Świat
Ukraina, żołnierz, czołg, ogień, strzały, Rosja, Charków
Brakuje prądu na terenach zajętych przez Rosjan. Przez ukraińskie ataki dronów
Świat
Ciężarówka zderzyła się z autobusem i samochodem osobowym
Pożar ciężarówki, rozbity autobus w rowie. Czołowe zderzenie na S7
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica