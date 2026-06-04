Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Amerykańska broń jądrowa na Litwie? Stanowisko ministra obrony

|
Amerykańskie myśliwce - dwa F-22 i dwa F-35 - lecą w formacji
Kosiniak-Kamysz o francuskim parasolu nuklearnym: tutaj im mniej słów, a więcej czynów, tym lepiej
Źródło zdj. gł.: dvidshub - Shane Cuomo
Minister obrony Litwy Robertas Kaunas wykluczył, aby w czasach pokoju na terenie jego kraju mogła zostać rozmieszczona amerykańska broń jądrowa. "W czasie kryzysu, a tym bardziej wojny, musielibyśmy wykorzystać wszystkie możliwości" - podkreślił jednak.

Wypowiedź szefa litewskiego resortu obrony jest reakcją na doniesienia "Financial Times" o tym, że Stany Zjednoczone rozważają możliwość rozszerzenia rozmieszczenia broni jądrowej poza sześć państw, w których obecnie znajdują się zdolne do jej przenoszenia tak zwane samoloty podwójnego zastosowania (DCA).

Amerykańskie myśliwce - dwa F-22 i dwa F-35 - lecą w formacji
Amerykańskie myśliwce - dwa F-22 i dwa F-35 - lecą w formacji
Źródło zdjęcia: dvidshub - Shane Cuomo

- W czasie kryzysu, a tym bardziej wojny, musielibyśmy wykorzystać wszystkie możliwości, jakie oferuje NATO i arsenał nuklearny Stanów Zjednoczonych czy Francji - powiedział dziennikarzom szef litewskiego resortu obrony Robertas Kaunas. Zaznaczył, że "w warunkach pokoju nie ma mowy o rozmieszczaniu na Litwie broni masowego rażenia".

Co o broni masowego rażenia mówi litewska konstytucja?

W maju prezydent Litwy Gitanas Nauseda zawetował ustawę dotyczącą portu w Kłajpedzie, która dopuszczała zawijanie do litewskich portów okrętów przewożących broń jądrową, jeśli nie naruszałoby to interesów bezpieczeństwa narodowego. Decyzję uzasadnił możliwą niezgodnością z konstytucją, nie wykluczając jednocześnie jej zmiany w przyszłości.

Minister Kaunas zaznaczył, że kwestia ta wymaga dalszej debaty, a partnerzy zagraniczni nie ingerują w wewnętrzne regulacje prawne Litwy. - To jest wyłącznie nasza decyzja - podkreślił.

Litewska konstytucja stanowi, że na terytorium państwa nie mogą być rozmieszczane broń masowego rażenia ani zagraniczne bazy wojskowe.

Broń jądrowa na świecie
Broń jądrowa na świecie
Źródło zdjęcia: PAP/Reuters

Rozmowy o rozszerzeniu programu nuklearnego w Europie

Według "Financial Times" przedstawiciele władz amerykańskich są otwarci na to, by rozmieścić bombowce zdolne do przenoszenia broni jądrowej w kolejnych krajach Europy.

Program wspólnego wykorzystania broni atomowej NATO obejmuje obecnie Belgię, Niemcy, Włochy, Holandię, Turcję i Wielką Brytanię. Te kraje mają zgodę na przyjęcie samolotów DCA oraz bomb, ale Waszyngton zachowuje wyłączne prawo do ich użycia.

Jak zaznacza gazeta, rozmowy mają charakter ściśle poufny i mogą nie doprowadzić do żadnych zmian. Toczą się też w kontekście obaw związanych z działaniami prezydenta USA Donalda Trumpa "mającymi na celu wycofanie wojsk amerykańskich i kluczowych systemów uzbrojenia" z Europy.

"FT" przypomniał, że polskie władze już wcześniej deklarowały chęć przyjęcia amerykańskiej broni jądrowej. Były prezydent Andrzej Duda wezwał Stany Zjednoczone do rozszerzenia inicjatywy DCA o Polskę, zaś Donald Tusk poinformował, że Warszawa jest zainteresowana nową inicjatywą Francji.

Nowe państwa atomowe w Europie? "Zmieniłoby to układ sił z USA"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nowe państwa atomowe w Europie? "Zmieniłoby to układ sił z USA"

Maciej Michałek

W środę rano w Programie Trzecim Polskiego Radia do kwestii ewentualnych negocjacji z USA odniósł się wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski. Zaprzeczył on, że toczą się jakiekolwiek rozmowy dotyczące rozmieszczenia w Polsce sojuszniczych głowic jądrowych, jednak, jak powiedział, trwają rozmowy "o tym, by stworzyć lepsze warunki dla odstraszania nuklearnego, i aby Polska w tym odegrała istotną rolę".

- Natomiast nie rozmawiamy o rozszerzeniu stacjonowania broni nuklearnej na Polskę - powiedział Zalewski.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
26 min
pc
Nigdy nie byli dziećmi. Z traumą żyją do dziś
Depresja systemu
50 min
DokFoto5 (2)
Mój tata, seksturysta
1 godz 4 min
pc
"Nasze mózgi to mózgi przyćpanych ludzi"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
LitwaRosjaEuropaNATOUSA
Aleksandra Sapeta
Aleksandra Sapeta
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Kolizja czterech pojazdów na S7. Jedno z aut spłonęło
Cztery auta zderzyły się na ekspresówce. Jedno spłonęło
Trójmiasto
Donald Tusk
Tusk chce budowy pomnika. "Jarosław chyba nie odmówi"
Polska
Ukraińscy żołnierze. Zdjęcie z 10 listopada
UE chce wykluczyć z ochrony Ukraińców w wieku poborowym. Jest stanowisko Polski
Świat
Zapory antyterrorystyczne na Krakowskim Przedmieściu
Zapory antyterrorystyczne stanęły na Krakowskim Przedmieściu
WARSZAWA
FRANKFURT, NIEMCY – 5 LIPCA 2024: Boeing 787-9 Lufthansy o rejestracji D-ABPA zaparkowany na międzynarodowym lotnisku we Frankfurcie w Niemczech
Samolot uszkodzony podczas postoju. Kilka osób zostało rannych
Świat
Para zostawiła dziewczynkę w aucie i poszła pić alkohol
Zostawili córkę w aucie, poszli pić alkohol
Poznań
Opóźnienia pociągu Podhalanin, postoje w Wielkopolsce
Seria zdarzeń na trasie. Pociąg ma prawie pięć godzin opóźnienia
Szczecin
U Klaudii rozpoznano autoimmunologiczne zapalenie mózgu od potworniaka jajnika
Zła diagnoza, ciężka choroba i specjalny lot. Klaudia jest już w Polsce
Maciej Knapik
Chronione okazy bez wymaganych pozwoleń przewoziła w bagażu 66-letnia obywatelka Ukrainy
Prześwietlili bagaż, kobiecie grozi więzienie
Rzeszów
W akcji wzięło udział Dolnośląskie WOPR
Pijani turyści pływali w Odrze. Postawili służby na nogi
Wrocław
kryptowaluta bitcoin shutterstock_1836343015
Złamali zasadę "nigdy nie sprzedawaj". Bitcoin z drastycznym spadkiem
BIZNES
Burza, ulewy
Gdzie jest burza? Słychać pierwsze grzmoty
METEO
imageTitle
Maja Chwalińska rusza do walki o finał Rolanda Garrosa
RELACJA
maki lato słońce
Ciepło, cieplej, gorąco. Pogoda na długi weekend
METEO
Mirra Andriejewa
19-latka pierwszą finalistką Rolanda Garrosa
EUROSPORT
Albania. Ochroniarze przy planowanej inwestycji na wybrzeżu
Zięć Trumpa i dziewicze plaże odgrodzone drutem kolczastym. Albańczycy wyszli na ulice
Świat
Katastrofa samolotu w Chorwacji
Katastrofa samolotu w Chorwacji. "Wpadł w spiralę i rozbił się o ziemię"
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Podejrzenia fikcyjnych małżeństw. TSUE: kraje członkowskie mogą badać je nawet u obywateli UE
Świat
Jarosław Kaczyński na sali plenarnej Sejmu
"Dzisiejsze uzasadnienie sądu było pokazaniem, że Jarosław Kaczyński kłamał"
Justyna Sochacka
Zbigniew Ziobro
"Przebił moralne dno". Oświadczenie Ziobry i pytania
Polska
Tyr, Liban
Hezbollah odrzucił porozumienie z Izraelem
Kierujący uderzył w latarnię w Konstancinie-Jeziornie
Z promilami i bez prawa jazdy. Jazdę zakończył na latarni
WARSZAWA
Donald Tusk
Bez domu, bez mieszkania i samochodu. Oświadczenie majątkowe premiera
BIZNES
Sławomir Mentzen
Mentzen stracił miliony w kryptowalutach. Znamy jego majątek
BIZNES
Unia Europejska Komisja
KE chce kar finansowych dla Polski i Hiszpanii
BIZNES
Artur Łącki
Luksusowe zegarki, obrazy, domy i kilka mieszkań. To majątek posła
BIZNES
imageTitle
"Cud na Evereście". Po siedmiu dniach wrócił o własnych siłach
EUROSPORT
Burza, burze
Nawet 40 litrów deszczu. IMGW ostrzega
METEO
Mateusz Morawiecki
Taki majątek zgromadził Mateusz Morawiecki. Oświadczenie byłego premiera
BIZNES
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Mama Klaudii: teraz wszystko w rękach lekarzy
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica