Świat

"Putin nie chce żadnego pokoju", a "Rosja próbuje podzielić NATO"

Putin i Uszakow podczas rozmów z Witkoffem
Uszakow o braku kompromisu w sprawie pokoju na Ukrainie
Źródło: Reuters
Władimir Putin nie zmienił żadnych celów - powiedział szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna, komentując postępy rozmów pokojowych w sprawie wojny w Ukrainie. - Rosja próbuje podważyć pozycję Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej - oceniła z kolei łotewska minister spraw zagranicznych Baiba Braze. Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski poinformował z kolei o polskim wsparciu dla Kijowa.

W Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli w środę odbywają się rozmowy szefów dyplomacji krajów NATO. Dotyczą między innymi dalszego wsparcia Ukrainy, odpierającej rosyjską inwazję.

Politycy przed rozpoczęciem obrad zabierali głos w sprawie toczących się rozmów pokojowych. Odbywają się one na różnych szczeblach i w różnych konfiguracjach. W niedzielę delegacje USA i Ukrainy spotkały się w tej sprawie na Florydzie. We wtorek zaś w Moskwie odbyło się spotkanie amerykańskiej delegacji z Władimirem Putinem. Po dyskusji doradca rosyjskiego przywódcy Jurij Uszakow przekazał, że nie udało się wypracować kompromisu.

Putin i Uszakow podczas rozmów z Witkoffem
Putin i Uszakow podczas rozmów z Witkoffem
Źródło: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

"Musimy wywierać większą presję na Rosję"

- Nikt nie powinien próbować osiągać poprzez tak zwane rozmowy pokojowe rezultatów, które można osiągnąć na na polu bitwy, a właśnie to próbuje zrobić Rosja - mówiła szefowa łotewskiej dyplomacji Baiba Braze w rozmowie z dziennikarzami.

Według niej Moskwa "próbuje podważyć pozycję Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej". - Rosja próbuje podzielić NATO i osiągnąć to poprzez tak zwane rozmowy pokojowe - dodała.

Kawy słodzić już nie trzeba

Kawy słodzić już nie trzeba

Tatiana Serwetnyk
Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy

Kto ujawnił "nagrania Witkoffa"? Jest kilka scenariuszy

Monika Winiarska, Mikołaj Gątkiewicz

Jak wskazywała, "Ukraina zasługuje na pokój, pokój sprawiedliwy i trwały". - Przeznaczamy około 1 procent PKB, jeśli nie więcej, na pomoc dla Ukrainy i będziemy to robić nadal - zadeklarowała.

Szef estońskiej dyplomacji Margus Tsahkna powiedział, że "Putin nie zmienił żadnych celów". - Jest dość oczywiste, że nie chce żadnego pokoju, dlatego też nakładanie większych ograniczeń na Ukrainę jest błędnym rozwiązaniem. W rzeczywistości musimy wywierać większą presję na Rosję - mówił.

- Nie można dyskutować, ani uzgadniać niczego w sprawie Ukrainy bez udziału Ukrainy. Nie można też podejmować żadnych decyzji ani uzgodnień dotyczących NATO i Europy bez udziału NATO i Europy - powiedział Tsahkna.

Przed posiedzeniem w siedzibie NATO szef polskiego MSZ Radosław Sikorski zadeklarował, że Polska wraz z Niemcami i Norwegią przekaże 500 mln dolarów w ramach programu zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy. Dodał, że ma nadzieję, że zostanie to dostrzeżone przez USA i Ukrainę, a także zachęci innych sojuszników do udziału w programie.

USA i Ukraina pracują nad amerykańskim planem pokojowym, który został zmieniony w czasie poprzednich rozmów, a obecnie - według Kijowa - zawiera 19 punktów (pierwotnie było ich 28). Podczas dotychczasowych spotkań strony zgodziły się co do większości kwestii oprócz sprawy terytorium i gwarancji bezpieczeństwa, które są bardzo ważne dla strony ukraińskiej.

pc

Putin gra na czas? "W tym upatruje swoje szanse na zwycięstwo"

Autorka/Autor: kkop/akr

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

UkrainaWojna w UkrainieŁotwaEstoniaRosjaWładimir PutinNATO
