Świat

"Za wcześnie" na wnioski, w sobotę kolejna tura. Trójstronne rozmowy pokojowe

Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Abu Zabi z udziałem przedstawicieli USA
Źródło: Reuters
Jest jeszcze za wcześnie, by wyciągać wnioski - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do negocjacji pokojowych z Rosją, toczonych w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W rozmowach uczestniczyli też przedstawiciele USA, Steve Witkoff i Jared Kushner.

"Jeśli chodzi o treść rozmów, dziś jest jeszcze za wcześnie, by wyciągać wnioski - zobaczymy, jak rozmowa potoczy się jutro i jakie będą jej wyniki. Trzeba, aby nie tylko po stronie ukraińskiej było pragnienie zakończenia tej wojny i osiągnięcia pełnego bezpieczeństwa - (trzeba) aby po stronie Rosji również narodziło się w jakiś sposób podobne pragnienie" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Zełenski podsumował spotkanie z Trumpem

Zełenski podsumował spotkanie z Trumpem

To "retoryka, która ma skłonić do jeszcze większej pomocy"

To "retoryka, która ma skłonić do jeszcze większej pomocy"

Zełenski: stanowiska Ukrainy są jasne

Poinformował, że niemal co godzinę otrzymywał raporty na temat rozmów od swoich przedstawicieli, którzy prowadzą negocjacje w Abu Zabi.

Zełenski przekazał, że rozmowy obejmowały "parametry zakończenia wojny". "Teraz (negocjatorzy) powinni mieć przynajmniej część odpowiedzi ze strony Rosji, a najważniejsze jest to, aby Rosja była gotowa zakończyć tę wojnę, którą sama rozpoczęła" - podkreślił.

"Stanowiska Ukrainy są jasne. Określiłem ramy dialogu dla naszej delegacji. Delegacja jest w stałym kontakcie - (sekretarz Rady Bezpieczeńśtwa Narodowego i Obrony Ukrainy) Rustem Umierow, (szef Biura Prezydenta) Kyryło Budanow, (szef frakcji parlamentarnej rządzącej partii Sługa Narodu) Dawyd Arachamija, (pierwszy zastępca szefa Biura Prezydenta) Serhij Kysłycia. Jutro do rozmów dołączą jeszcze generał (Andrij) Hnatow, szef Sztabu Generalnego, oraz przedstawiciel HUR (Głównego Zarządu Wywiadu wojskowego Wadym) Skibicki" - poinformował prezydent Ukrainy.

Wcześniej w piątek Zełenski ujawnił, że kluczowym punktem negocjacji pozostaje kwestia terytoriów w obwodzie donieckim. Zapewnił, że będzie na bieżąco informował o postępie negocjacji.

Negocjacje pokojowe w Abu Zabi

Biały Dom powiadomił w czwartek, że negocjatorami po stronie amerykańskiej są: specjalny wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff, zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner i wiceszef Pentagonu ds. sił lądowych Dan Driscoll.

- Dzisiejsze trójstronne spotkanie w Abu Zabi między USA, Ukrainą i Rosją było produktywne. Rozmowy będą kontynuowane jutro - przekazał przedstawiciel Białego Domu ukraińskiemu nadawcy Suspilne.

Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja z udziałem przedstawicieli USA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja z udziałem przedstawicieli USA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
Źródło: PAP/EPA/THE UAE Presidential Court

Rustem Umierow oświadczył, że Ukraina "docenia amerykańskie pośrednictwo" w rozmowach pokojowych. "Spotkanie było poświęcone parametrom zakończenia rosyjskiej wojny oraz dalszej logice procesu negocjacyjnego w celu przesuwania się w kierunku godnego i trwałego pokoju. Jutro odbędą się kolejne spotkania" - powiadomił w serwisie X.

Witkoff i Kushner spotkali się w czwartek w Moskwie z Władimirem Putinem oraz jego doradcami Kiriłłem Dmitrijewem i Jurijem Uszakowem. Doradcy Putina powiedzieli po spotkaniu, że rozmowa była "konstruktywna i ważna", ale nie przekazali dalszych szczegółów.

Trzy godziny rozmowy w Moskwie. Wysłannicy Trumpa spotkali się z Putinem

Trzy godziny rozmowy w Moskwie. Wysłannicy Trumpa spotkali się z Putinem

"To był najtrudniejszy dzień od 2022 roku"

"To był najtrudniejszy dzień od 2022 roku"

Według rosyjskich mediów Moskwę w rozmowach pokojowych reprezentują specjalny wysłannik Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej Kiriłł Dmitrijew oraz szef wywiadu wojskowego GRU Igor Kostiukow.

"Minął rok. Nic się nie zmieniło". Gorzkie przemówienie Zełenskiego
pc

"Minął rok. Nic się nie zmieniło". Gorzkie przemówienie Zełenskiego
Autorka/Autor: sz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/THE UAE Presidential Court

