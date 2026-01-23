"Za wcześnie" na wnioski, w sobotę kolejna tura. Trójstronne rozmowy pokojowe

Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja w Abu Zabi z udziałem przedstawicieli USA Źródło: Reuters

"Jeśli chodzi o treść rozmów, dziś jest jeszcze za wcześnie, by wyciągać wnioski - zobaczymy, jak rozmowa potoczy się jutro i jakie będą jej wyniki. Trzeba, aby nie tylko po stronie ukraińskiej było pragnienie zakończenia tej wojny i osiągnięcia pełnego bezpieczeństwa - (trzeba) aby po stronie Rosji również narodziło się w jakiś sposób podobne pragnienie" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Zełenski: stanowiska Ukrainy są jasne

Poinformował, że niemal co godzinę otrzymywał raporty na temat rozmów od swoich przedstawicieli, którzy prowadzą negocjacje w Abu Zabi.

Zełenski przekazał, że rozmowy obejmowały "parametry zakończenia wojny". "Teraz (negocjatorzy) powinni mieć przynajmniej część odpowiedzi ze strony Rosji, a najważniejsze jest to, aby Rosja była gotowa zakończyć tę wojnę, którą sama rozpoczęła" - podkreślił.

"Stanowiska Ukrainy są jasne. Określiłem ramy dialogu dla naszej delegacji. Delegacja jest w stałym kontakcie - (sekretarz Rady Bezpieczeńśtwa Narodowego i Obrony Ukrainy) Rustem Umierow, (szef Biura Prezydenta) Kyryło Budanow, (szef frakcji parlamentarnej rządzącej partii Sługa Narodu) Dawyd Arachamija, (pierwszy zastępca szefa Biura Prezydenta) Serhij Kysłycia. Jutro do rozmów dołączą jeszcze generał (Andrij) Hnatow, szef Sztabu Generalnego, oraz przedstawiciel HUR (Głównego Zarządu Wywiadu wojskowego Wadym) Skibicki" - poinformował prezydent Ukrainy.

Wcześniej w piątek Zełenski ujawnił, że kluczowym punktem negocjacji pozostaje kwestia terytoriów w obwodzie donieckim. Zapewnił, że będzie na bieżąco informował o postępie negocjacji.

Negocjacje pokojowe w Abu Zabi

Biały Dom powiadomił w czwartek, że negocjatorami po stronie amerykańskiej są: specjalny wysłannik ds. misji pokojowych Steve Witkoff, zięć prezydenta Donalda Trumpa Jared Kushner i wiceszef Pentagonu ds. sił lądowych Dan Driscoll.

- Dzisiejsze trójstronne spotkanie w Abu Zabi między USA, Ukrainą i Rosją było produktywne. Rozmowy będą kontynuowane jutro - przekazał przedstawiciel Białego Domu ukraińskiemu nadawcy Suspilne.

Rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja z udziałem przedstawicieli USA w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Źródło: PAP/EPA/THE UAE Presidential Court

Rustem Umierow oświadczył, że Ukraina "docenia amerykańskie pośrednictwo" w rozmowach pokojowych. "Spotkanie było poświęcone parametrom zakończenia rosyjskiej wojny oraz dalszej logice procesu negocjacyjnego w celu przesuwania się w kierunku godnego i trwałego pokoju. Jutro odbędą się kolejne spotkania" - powiadomił w serwisie X.

Witkoff i Kushner spotkali się w czwartek w Moskwie z Władimirem Putinem oraz jego doradcami Kiriłłem Dmitrijewem i Jurijem Uszakowem. Doradcy Putina powiedzieli po spotkaniu, że rozmowa była "konstruktywna i ważna", ale nie przekazali dalszych szczegółów.

Według rosyjskich mediów Moskwę w rozmowach pokojowych reprezentują specjalny wysłannik Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej Kiriłł Dmitrijew oraz szef wywiadu wojskowego GRU Igor Kostiukow.

