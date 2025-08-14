Logo strona główna
Świat

Spotkają się "ulegający manipulacji narcyz" i "pozbawiony skrupułów oficer KGB"

Matrioszka z wizerunkami Putina i Trumpa
Derlatka o rozmowach Putina i Trumpa. "Mam raczej sceptyczne podejście"
Źródło: TVN24+
Europejczycy liderzy zrobili "wszystko, co mogli zrobić metodami dyplomatycznymi", aby wpłynąć na Donalda Trumpa przed jego rozmową z Władimirem Putinem - komentuje niemiecka prasa. Teraz pozostała im jedynie rola obserwatorów. Według komentatorów nie wiadomo, czy na Alasce rosyjski przywódca nie przeciągnie go na swoją stronę.
Kluczowe fakty:
  • W piątek Donald Trump i Władimir Putin spotkają się na Alasce, by rozmawiać o możliwości zakończenia wojny w Ukrainie, wywołanej brutalną rosyjską agresją w 2022 roku.
  • Wcześniej, w środę, doszło do wideokonfrencji europejskich przywódców amerykańskim liderem z inicjatywy kanclerza Niemiec. W rozmowie tej brał udział także Wołodymyr Zełenski.
  • Niemiecka prasa komentuje w czwartek to spotkanie i analizuje, jaki może mieć wpływ na piątkowy szczyt.

W piątek podczas szczytu na Alasce spotkają się Donald Trump i Władimir Putin, czyli "łatwo ulegający manipulacji, niezbyt mądry narcyz" oraz "świetnie manipulujący innymi, całkowicie pozbawiony skrupułów były oficer KGB" - napisał w czwartek niemiecki dziennik "Sueddeutsche Zeitung".

Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że wskutek tego spotkania Ukraina, a wraz z nią cała europejska architektura bezpieczeństwa, poniosą ogromne straty, które doprowadzą do ich upadku – napisał autor tego komentarza Hubert Wetzel.

Z tego powodu - ocenił - kraje europejskie chciały po raz ostatni przemówić Trumpowi do sumienia, aby zapobiec zawarciu umowy, za którą zapłacić musieliby Europejczycy, a przede wszystkim Ukraińcy.

Czytaj więcej o środowej wideokonferencji liderów z Trumpem >>>

Czy Trump zmieni zdanie pod wpływem Putina?

Odnosząc się do wypowiedzi kanclerza Niemiec Friedricha Merza po wideokonferencji, że Europejczycy i Trump są "w dużym stopniu zgodni", komentator napisał, że te słowa cieszą i uspokajają.

Zastrzegł jednak, że zwykle zapewnienia i groźby Trumpa obowiązują tylko w danej chwili. Nie wiadomo, czy w piątek Trump nie zmieni zdania. Wystarczy, że Putin umocni go w przekonaniu, że to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i znienawidzony przez Trumpa były prezydent USA Joe Biden ponoszą winę za wojnę.

Zdaniem komentatora "SZ" inicjatywa środowej wideokonferencji, podjęta przez Merza, była słuszna. Jednak dopiero w piątek dowiemy się, czy kanclerz Niemiec uratował tonącą łódź, czy też Trump ją zatopi – czytamy w konkluzji.

Politico o przebiegu rozmowy z przywódcami. Trump miał postawić warunek

Politico o przebiegu rozmowy z przywódcami. Trump miał postawić warunek

"Posmak arktycznej Jałty". Były doradca Bidena o spotkaniu Trump-Putin

"Posmak arktycznej Jałty". Były doradca Bidena o spotkaniu Trump-Putin

"Nie ustalono niczego konkretnego". Głosy sceptycyzmu

Z kolei tygodnik "Die Zeit" sceptycznie ocenił wpływ wideokonferencji na przebieg rozmów amerykańsko-rosyjskich. "Zełenski i Merz zademonstrowali jedność. Potrzebne jest im jednak wsparcie USA, a o to jest trudno" – napisał omentator Maxim Kireev.

Odnosząc się do optymistycznych ocen po rozmowie z Trumpem, komentator zastrzegł, że nie wiadomo, jak długo utrzyma się ten optymizm. "Podczas spotkania w Berlinie nie ustalono niczego konkretnego. A Trump może w piątek na Alasce z Putinem mówić w całkowicie odmienny sposób" - zauważył autor.

Wiele ofert na stole. Co Trump może zaproponować Putinowi?
Wiele ofert na stole. Co Trump może zaproponować Putinowi?

BIZNES

Zasadniczym problemem Europejczyków jest to, że nie mają wspólnej konkretnej wizji dojścia do sprawiedliwego i trwałego pokoju w Ukrainie – uważa Kireev. Zamiast przejąć wiodącą rolę w negocjacjach pokojowych, Europa oddała pole innym. W tę lukę wchodzi Trump z "coraz genialniejszymi" pomysłami.

Autor pisze także, że Macron i Starmer mogą zapowiadać, że kwatera główna przyszłych sił pokojowych będzie znajdowała się w Paryżu, ale nadal nie wiadomo, skąd będą pochodzić żołnierze i kto oprócz Brytyjczyków i Francuzów weźmie w tym udział. Nie wiadomo też, kto miałby być gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy.

Europejscy sojusznicy Ukrainy muszą zrobić o wiele więcej niż dotąd, ale pewnego dnia będą zmuszeni przyznać, że robili Ukraińcom fałszywe nadzieje – dodaje w konkluzji komentator "Die Zeit".

"Die Welt": mogą jedynie mieć nadzieję, że Trump uwzględni ich interesy

"Die Welt" ocenił, że Europejczycy zrobili "wszystko, co mogli zrobić metodami dyplomatycznymi", a teraz pozostała im jedynie rola obserwatorów – Merz i inni liderzy mogą jedynie mieć nadzieję, że Trump uwzględni ich interesy.

Podczas wideokonferencji Trump był "otwarty, nastawiony na kompromis i prawdziwie zainteresowany, nie zawarto jednak żadnych ustaleń" – zastrzegł komentator dziennika Torsten Jungholt. Także w jego opinii nie wiadomo, czy w piątek Putin nie przeciągnie Trumpa na drugą stronę. Pozytywnym sygnałem jest zgoda USA na przekazanie Ukrainie opłaconej przez Europejczyków broni.

Spory kompetencyjne w Polsce odnotowane

Dziennik "Berliner Zeitung" dostrzegł spory kompetencyjne między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Karolem Nawrockim. "Donald Trump nie chce rozmawiać z Donaldem Tuskiem, tylko z Karolem Nawrockim" - napisał redaktor naczelny gazety Tomasz Kurianowicz, dodając, że rząd bagatelizuje zajście.

Rozdźwięk w sprawie rozmowy z Trumpem. Tusk: tuż przed północą dostaliśmy informację

Rozdźwięk w sprawie rozmowy z Trumpem. Tusk: tuż przed północą dostaliśmy informację

Polska
Dwie rozmowy na szczycie, różni przedstawiciele Polski

Dwie rozmowy na szczycie, różni przedstawiciele Polski

Polska

Zdaniem autora Nawrocki "wyszedł przed szereg", a jednym z powodów miała być jego urażona godność – ani Tusk, ani szef MSZ Radosław Sikorski nie pogratulowali prezydentowi zwycięstwa.

Kurianowicz pisze, że obecna sytuacja oznacza powrót dawnego sporu o to, kto prowadzi politykę zagraniczną.

Powołując się na "Gazetę Wyborczą", "Berliner Zeitung" pisze, że współpracownicy Nawrockiego prosili we wtorek Biały Dom, aby to on, a nie Tusk uczestniczył w rozmowie.

Tymczasem jeszcze w środę do rozdźwięku w sprawie spotkania z Trumpem odniósł się podczas konferencji prasowej premier Tusk. - Wczoraj tuż przed północą otrzymaliśmy informację, także nasi partnerzy europejscy, że strona amerykańska wolałaby, żeby w relacji z prezydentem Trumpem z polskiej strony był prezydent - poinformował.

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA/MAXIM SHIPENKOV

