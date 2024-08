890 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja. Rosyjskie służby werbują ukraińskich nastolatków do podpalania samochodów wojskowych. Pierwsze samoloty F-16 dotarły na Ukrainę. W środę doszło do jednego z najbardziej zmasowanych ataków na Kijów. Oto co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> "Rosyjskie służby werbują dzieci do podpalania samochodów wojskowych. W ostatnim czasie w Charkowie odnotowano 40 takich przypadków" - przekazał szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow. "Za pośrednictwem kanałów Telegramu Rosjanie werbują dzieci w wieku od 12 do 18 lat. Wszystkie zostały zidentyfikowane, wszystkie przestępstwa zostały ujawnione" - powiedział Syniehubow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. Według jego relacji Rosjanie oferują za podpalenie jednego samochodu od 20 do 40 tysięcy hrywien ( od 2 do 4 tysięcy złotych). Syniehubow zaapelował do rodziców, by zwracali uwagę na aktywność swych dzieci w mediach społecznościowych.