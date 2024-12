Polski konsulat generalny w Petersburgu zostanie zamknięty 10 stycznia przyszłego roku, a trzech naszych dyplomatów zostało uznanych za persona non grata i ma opuścić kraj - wynika z komunikatu MSZ Rosji. W odpowiedzi Radosław Sikorski przekazał, że Warszawa przyjmuje ten krok z "dostojną obojętnością".

Podczas spotkania z dziennikarzami na Malcie Sikorski, odnosząc się do odpowiedzi Rosji na zamknięcie jej konsulatu w Poznaniu, oświadczył, że "przyjmujemy tę decyzję rosyjską z dostojną obojętnością, bo się jej spodziewaliśmy".

- Rosja tak naprawdę nie ma prawa do kontrposunięć, bo zamknięcie konsulatu w Poznaniu było spowodowane aktami dywersji w Polsce i krajach sojuszniczych. Te akty dywersji to są przestępstwa, które tylko dzięki szczęśliwym zbiegom okoliczności nie doprowadziły jeszcze do ofiar. Ale Rosja jaka jest każdy wie - dodał szef MSZ.