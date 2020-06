Putin: wydaje mi się, że zdołamy zdziwić naszych partnerów

Jeśli inne kraje zyskają broń hiperdźwiękową, Rosji uda się je zaskoczyć, bo będzie już posiadała środki do jej zwalczania - powiedział w niedzielę prezydent tego kraju Władimir Putin. Jak dodał, obecnie jego państwo jest w "wyjątkowej sytuacji", gdyż jako jedyne dysponuje arsenałem hipersonicznym.

W rozmowie z telewizją państwową Putin powiedział, że broń hiperdźwiękowa, którą dziś Rosja dysponuje, zapewne w przyszłości znajdzie się również w posiadaniu światowych potęg. Zapewnił, że jego kraj będzie na to przygotowany. - Wydaje mi się, że zdołamy przyjemnie zdziwić naszych partnerów tym, że gdy oni zyskają tę broń, to my najprawdopodobniej będziemy mieli środki jej zwalczania - dodał.