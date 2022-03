Witalij wysadził most, by powstrzymać rosyjskie wojska. Pośmiertnie został honorowym obywatelem Leszna

26-letni saper, który poświęcił własne życie, by wysadzić most i powstrzymać kolumnę rosyjskich czołgów, przez kilka miesięcy mieszkał w Polsce. "Wspominany jest jako dobry sąsiad, kolega, człowiek pracowity, kreatywny i zaangażowany - przekazała Rada Miasta w Lesznie, która pośmiertnie nadała saperowi tytuł honorowego obywatela.

Witalij Skakun to młody saper, który pierwszego dnia wojny (24 lutego) zginął podczas detonacji mostu w Geniczesku. Jak informowało ukraińskie ministerstwo edukacji i nauki, "powstrzymał on najeźdźców kosztem własnego życia, wysadzając w powietrze most".