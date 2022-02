Rosja - Ukraina. Oświadczenie państw NATO: świat pociągnie Rosję i Białoruś do odpowiedzialności za ich działania

Świat pociągnie Rosję i Białoruś do odpowiedzialności za ich działania wobec Ukrainy - zapowiedzieli szefowie państw i rządów państw NATO w oświadczeniu opublikowanym po spotkaniu, które odbyło się w piątek.

Ukraina została zaatakowana przez Rosję w czwartek nad ranem. W piątek inwazja jest kontynuowana. W wielu ukraińskich regionach i miastach do ataków na dochodzi zarówno na infrastrukturę wojskową, jak i obiekty cywilne. Rosyjskie siły nacierają na Kijów.

"Spotkaliśmy się dzisiaj, aby omówić największe od dziesięcioleci zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Z całą mocą potępiamy rosyjską inwazję na Ukrainę na pełną skalę, umożliwioną przez Białoruś. Wzywamy Rosję do natychmiastowego zaprzestania ataków militarnych, wycofania wszystkich sił z Ukrainy i zawrócenia z obranej przez siebie ścieżki agresji. Ten od dawna planowany atak na Ukrainę, niepodległy, pokojowy i demokratyczny kraj, jest brutalny, całkowicie niesprowokowany i nieuzasadniony" - napisali w oświadczeniu przywódcy państw członkowskich Sojuszu.

"Ubolewamy nad tragicznymi stratami istnień ludzkich, ogromnym ludzkim cierpieniem i zniszczeniami spowodowanymi działaniami Rosji. Pokój na kontynencie europejskim został całkowicie zdruzgotany. Świat pociągnie Rosję i Białoruś do odpowiedzialności za ich działania. Wzywamy wszystkie państwa do bezwzględnego potępienia tego ataku. Nikt nie powinien dać się zwieść lawinie kłamstw rosyjskiego rządu" - zaapelowano.

Rozmieszczanie sił obronnych na wschodniej flance

"Dokonamy wszelkich rozmieszczeń niezbędnych do zapewnienia silnego i wiarygodnego odstraszania i obrony w całym Sojuszu, teraz i w przyszłości. Nasze środki są i pozostają zapobiegawcze, proporcjonalne i nieeskalacyjne. Nasze zobowiązanie do przestrzegania artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego jest niepodważalne. Jesteśmy zdecydowani, aby chronić i bronić wszystkich sojuszników. Wolność zawsze zwycięży ucisk" - skonkludowali szefowie państw i rządów NATO.

Agresja Rosji

Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Piątek to drugi dzień agresji po rozkazie wydanym przez Władimira Putina. Jak podał prezydent Wołodymyr Zełenski, w czwartek zginęło 137 Ukraińców. Sztab ukraińskich sił twierdzi, że minionej doby zginęło nawet 800 żołnierzy wroga. W piątek walki są kontynuowane. Rosjanie chcą przedrzeć się do Kijowa. Czołgi dojeżdżają do miasta, przed południem pojawiły się doniesienia o próbach desantu w dwóch dzielnicach miasta.