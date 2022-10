Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, mówił w "Rozmowie Piaseckiego", że relacje z Rosją "są w zasadzie dzisiaj zamrożone". Przekazał, że ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew został wezwany do MSZ dziś na godzinę 11 w związku z nielegalną aneksją części terytorium Ukrainy do Rosji. Zapytany, czy dziś ambasador na spotkaniu usłyszy, że jest persona non grata, Przydacz odparł: - Dzisiaj tego nie powiem.

Wiceminister Przydacz: ambasador Rosji wezwany do MSZ

"Nie tylko zaprotestuję, przedstawię polskie stanowisko w tej sprawie"

Przydacz: Rosja łamie wszelkie normy cywilizacyjne i prawa międzynarodowego

Gość TVN24 zapytany, czy jest jakaś "cienka czerwona linia", które europejskie dyplomacje wyznaczyły Rosji dla zerwania relacji, Przydacz odparł, że "czerwone linie się źle kojarzą". - Najczęściej wyznaczane czerwone linie są później przekraczane i część zachodnich dyplomatów musi się dwoić, troić i tłumaczyć, dlaczego ta czerwona linia nie była aż tak czerwona, jak się wcześniej wydawało - powiedział. - Jasnym jest, że Rosja dzisiaj łamie wszelkie normy prawa międzynarodowego, łamie normy cywilizacyjne. Wyklucza się naprawdę z cywilizacji europejskiej tym, co robi na Ukrainie. Tylko ja bym się bardziej koncentrował na konkretach, na polityce sankcji, na polityce wspierania Ukrainy. To, co robimy - zaznaczył. - Takie gesty symboliczne, one mogą być dla publiki czasami bardzo ciekawe i istotne, ale one zasadniczo nic nie zmienią. Jeśli wyślemy kolejne Kraby albo Amerykanie wyślą kolejne HIMARS-y na Ukrainę to to zmieni sytuację, a to, czy będzie ambasador Andriejew w Warszawie, czy nie, to sytuację na froncie zmieni mniej - dodał.