"Jesteśmy świadkami tworzenia prawdziwego mostu powietrznego"

Bazy wojskowe Rosji

Baza Al-Chadim jest dla Rosji kluczowym punktem tranzytowym. Używany jest do przerzucania sprzętu i pracowników do kopalni kontrolowanych przez najemników z Grupy Wagnera w Republice Środkowoafrykańskiej. Dodatkowo służy do wywozu wydobytego złota. Na terenie tej bazy znajdują się również pomieszczenia, w których stacjonują rosyjscy żołnierze. Jak ustalił portal "AllEyesOnWagner", Rosja przemyca z bazy broń objętą embargiem do Sudanu, pogrążonego od 18 miesięcy w wojnie domowej.