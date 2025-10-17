Diana śpiewała: "niech starzec drży". 18-latka skazana w Rosji

Rosyjska artystka Diana Loginowa skazana na 13 dni więzienia za wykonanie antykremlowskiej piosenki Źródło: Reuters

Do aresztowania 18-letniej studentki Diany Loginowej doszło w środę. Stało się to po tym, jak nagranie z wykonania przez nią zakazanej w kraju piosenki "Swan Lake Cooperative" autorstwa rosyjskiego rapera Noize MC zyskało w mediach społecznościowych dużą popularność.

Widać na nim zgromadzoną na petersburskiej ulicy grupę młodych ludzi, śpiewających razem z Loginową, co stanowi rzadki przykład publicznego sprzeciwu wobec władz, zważywszy na ryzyko aresztowania.

18-latka skazana w Rosji

W czwartek sąd w Petersburgu uznał Loginową winną zorganizowania nieplanowanego zgromadzenia, które miało zablokować publiczny dostęp do metra.

Policja poinformowała natomiast, że ​​po odbyciu 13-dniowej kary Loginowa zostanie oskarżona o dodatkowe przestępstwo administracyjne polegające na "zdyskredytowaniu" rosyjskiego wojska. W przypadku skazania grozi jej grzywna. Każde kolejne przestępstwo może skutkować postawieniem zarzutów karnych i długoletnim więzieniem.

Diana Loginowa Źródło: Andrei Bok / Zuma Press / Forum

Artystka uliczna występuje pod pseudonimem Naoko wraz ze swoim zespołem Stoptime. Loginowa studiuje w szkole muzycznej w Petersburgu. Jest zdobywczynią wielu studenckich nagród muzycznych w Rosji i za granicą.

Zakazana piosenka o "starcu" i "łabędziach". Tekst ma drugie dno

Noize MC - muzyk, który napisał "Swan Lake Cooperative" - a którego prawdziwe nazwisko brzmi Iwan Aleksiejew, otwarcie krytykuje Kreml i opuścił Rosję zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie, aby zamieszkać na Litwie. Rosyjskie władze wpisały go na listę "zagranicznych agentów", obejmującą setki osób i podmiotów oskarżonych o prowadzenie działalności dywersyjnej przy wsparciu z zagranicy.

Reuters zwraca uwagę, że opublikowane w internecie nagranie pokazuje, jak w czasie wykonywania przez Loginową piosenki, jej widownia skanduje słowa:

Chcę oglądać balet, niech łabędzie tańczą. Niech starzec drży ze strachu o swoje jezioro.

W tekście utworu nie pojawia się Władimir Putin, nie ma również treści dotyczących wojny w Ukrainie, ale piosenka ma drugie dno. "Balet" nawiązuje do "Jeziora łabędziego" autorstwa Piotra Czajkowskiego, które było grane w telewizji po śmierci sowieckich przywódców, a także w czasie próby zamachu stanu przeciwko byłemu prezydentowi ZSRR Michaiłowi Gorbaczowowi w 1991 roku. Tym samym stało się ono symbolem końca rządów przywódców.

W piosence pojawia się również rosyjskie słowo "oziero" (po polsku "jezioro") - nawiązuje to do spółdzielni mieszkaniowej na północ od Petersburga, która jest związana z bliskim kręgiem Putina.

W maju sąd w Petersburgu zakazał rozpowszechniania utworu, argumentując, że "może on zawierać oznaki usprawiedliwienia i wymówki dla wrogich, pełnych nienawiści postaw, a także treści promujące gwałtowne zmiany w fundamentach porządku konstytucyjnego".

W czasie, gdy piosenka "Swan Lake Cooperative" na YouTube i stronie internetowej Noize MC pozostaje zablokowana w Rosji, wielu młodych ludzi korzysta z wirtualnych sieci prywatnych (VPN), aby obejść te zakazy.

