Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Diana śpiewała: "niech starzec drży". 18-latka skazana w Rosji

Diana Loginowa
Rosyjska artystka Diana Loginowa skazana na 13 dni więzienia za wykonanie antykremlowskiej piosenki
Źródło: Reuters
Nastoletnia rosyjska artystka Diana Loginowa została skazana na 13 dni więzienia po tym, jak internet obiegło nagranie ze śpiewania antykremlowskiej piosenki na centralnej alei Petersburga. Władze zapowiadają, że zostanie oskarżona również o inne administracyjne przestępstwo, polegające na "zdyskredytowaniu" rosyjskiego wojska.

Do aresztowania 18-letniej studentki Diany Loginowej doszło w środę. Stało się to po tym, jak nagranie z wykonania przez nią zakazanej w kraju piosenki "Swan Lake Cooperative" autorstwa rosyjskiego rapera Noize MC zyskało w mediach społecznościowych dużą popularność.

Widać na nim zgromadzoną na petersburskiej ulicy grupę młodych ludzi, śpiewających razem z Loginową, co stanowi rzadki przykład publicznego sprzeciwu wobec władz, zważywszy na ryzyko aresztowania.

18-latka skazana w Rosji

W czwartek sąd w Petersburgu uznał Loginową winną zorganizowania nieplanowanego zgromadzenia, które miało zablokować publiczny dostęp do metra.

Policja poinformowała natomiast, że ​​po odbyciu 13-dniowej kary Loginowa zostanie oskarżona o dodatkowe przestępstwo administracyjne polegające na "zdyskredytowaniu" rosyjskiego wojska. W przypadku skazania grozi jej grzywna. Każde kolejne przestępstwo może skutkować postawieniem zarzutów karnych i długoletnim więzieniem.

Diana Loginowa
Diana Loginowa
Źródło: Andrei Bok / Zuma Press / Forum

Artystka uliczna występuje pod pseudonimem Naoko wraz ze swoim zespołem Stoptime. Loginowa studiuje w szkole muzycznej w Petersburgu. Jest zdobywczynią wielu studenckich nagród muzycznych w Rosji i za granicą.

Zakazana piosenka o "starcu" i "łabędziach". Tekst ma drugie dno

Noize MC - muzyk, który napisał "Swan Lake Cooperative" - a którego prawdziwe nazwisko brzmi Iwan Aleksiejew, otwarcie krytykuje Kreml i opuścił Rosję zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie, aby zamieszkać na Litwie. Rosyjskie władze wpisały go na listę "zagranicznych agentów", obejmującą setki osób i podmiotów oskarżonych o prowadzenie działalności dywersyjnej przy wsparciu z zagranicy.

Reuters zwraca uwagę, że opublikowane w internecie nagranie pokazuje, jak w czasie wykonywania przez Loginową piosenki, jej widownia skanduje słowa:

Chcę oglądać balet, niech łabędzie tańczą. Niech starzec drży ze strachu o swoje jezioro.

W tekście utworu nie pojawia się Władimir Putin, nie ma również treści dotyczących wojny w Ukrainie, ale piosenka ma drugie dno. "Balet" nawiązuje do "Jeziora łabędziego" autorstwa Piotra Czajkowskiego, które było grane w telewizji po śmierci sowieckich przywódców, a także w czasie próby zamachu stanu przeciwko byłemu prezydentowi ZSRR Michaiłowi Gorbaczowowi w 1991 roku. Tym samym stało się ono symbolem końca rządów przywódców.

W piosence pojawia się również rosyjskie słowo "oziero" (po polsku "jezioro") - nawiązuje to do spółdzielni mieszkaniowej na północ od Petersburga, która jest związana z bliskim kręgiem Putina.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Trump o relacji z Putinem. "Kto by pomyślał..."

Trump o relacji z Putinem. "Kto by pomyślał..."

Wojna? Uczą się, jak przetrwać w lesie albo tamować masywne krwotoki

Wojna? Uczą się, jak przetrwać w lesie albo tamować masywne krwotoki

Iga Dzieciuchowicz

W maju sąd w Petersburgu zakazał rozpowszechniania utworu, argumentując, że "może on zawierać oznaki usprawiedliwienia i wymówki dla wrogich, pełnych nienawiści postaw, a także treści promujące gwałtowne zmiany w fundamentach porządku konstytucyjnego".

W czasie, gdy piosenka "Swan Lake Cooperative" na YouTube i stronie internetowej Noize MC pozostaje zablokowana w Rosji, wielu młodych ludzi korzysta z wirtualnych sieci prywatnych (VPN), aby obejść te zakazy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/lulu

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Andrei Bok / Zuma Press / Forum

Udostępnij:
TAGI:
RosjaWładimir PutinWolność słowa
Czytaj także:
Jechał 46 km/h na hulajnodze elektrycznej
Jechał hulajnogą po ulicy 46 km/h. Dostał 1800 złotych mandatu
WARSZAWA
Leon XIV
Papież Leon XIV i "destrukcyjne skutki imperium pieniądza". O co chodzi?
Tomasz P. Terlikowski
pap_20251010_0UU
Błaszczak traci poświadczenia bezpieczeństwa
Polska
Akcja służb na Odrze we Wrocławiu
Z Odry wyłowiono ciało mężczyzny
Wrocław
imageTitle
Polska mistrzyni odmieniona. Wystarczyły dwa zdania Darii Abramowicz
EUROSPORT
Policjanci interweniowali na rondzie w Siedlcach (zdjęcie ilustracyjne)
Dwaj policjanci przekroczyli prędkość w jednym województwie. Jeden z nich to naczelnik drogówki
Kraków
Zderzenie polskiego autokaru w Austrii
Zderzenie polskiego autokaru w Austrii. Nowe informacje o pasażerach
Świat
imageTitle
Przestał rozdawać autografy. Zaskakujący powód
EUROSPORT
imageTitle
Kolejne groźby śmierci. "Nie mają wstydu ani skrupułów"
EUROSPORT
Chaos na Spornej w Łodzi
Wpychają się, trąbią i gestykulują, bo "się spieszą bardziej niż inni"
Łódź
shutterstock_2546899359
Aplikacja bije rekordy. Google reaguje
BIZNES
shutterstock_1264295971
Zakaz hodowli na futra. Tak głosował Sejm
Polska
Władysław Kosiniak-Kamysz
Wyciek tajnych wojskowych dokumentów. Szef MON: sprawa jest poważna
Polska
Bank budynek napis sign
Podatek w górę. Posłowie zdecydowali
BIZNES
shutterstock_2542040357
Rewolucja w przepisach drogowych. Decyzja Sejmu
BIZNES
Miasto Poza Rica w Meksyku po powodziach
Zmarło 70 osób. Ocaleli nie mają dachu nad głową
METEO
Jest tak mały, że przecisnął się przez kratkę
W przedszkolnej piwnicy zaklinował się kot. W ruch poszła "specjalna rękawica"
Lublin
Kot miał 18 śrutów
Ktoś strzelał do kotki. Zwierzę wróciło z 18 ranami
Wrocław
Mężczyzna został przewieziony do prokuratury w czwartek około godziny 16
Potrójne zabójstwo w Barcicach. 25-latek z zarzutami
Kraków
Strzelnica w Raculi
Zatrzymano właściciela psów, które zagryzły 46-latka. "Zaplanowano czynności z jego udziałem"
Lubuskie
Dachowanie busa na trasie S7 pod Grójcem
Bus w rowie, 11 osób w szpitalu
WARSZAWA
shutterstock_1991234534
"To przerażające. Czujesz się, jakby samolot leciał prosto na ciebie"
BIZNES
Michał Woś - Dariusz Matecki
Prokurator Krajowy: będą akty oskarżenia dla Mateckiego i Wosia
Polska
Donald Trump
Aż sto tysięcy dolarów za wizę. Jest pozew w sprawie decyzji Trumpa
BIZNES
Las deszczowy w Parku Narodowym Eungella w Queensland
W lasach zaobserwowano zmianę. "Sygnał ostrzegawczy"
METEO
imageTitle
Pytania o Lewandowskiego. Urban zdziwiony
EUROSPORT
imageTitle
Djoković przeprosił i wskazał winnego
Najnowsze
27-latek został tymczasowo aresztowany
Nożem uderzał w klatkę piersiową, głowę i bark. Poszło o kobietę
Łódź
imageTitle
Ból na korcie, urodziny w szpitalu. "Nowy poziom komizmu"
EUROSPORT
Paweł S.
Twórca Red is Bad "składa obszerne wyjaśnienia"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica