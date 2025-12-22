"Kluczowe narzędzie" represji Kremla. Coraz więcej skazanych za zdradę i szpiegostwo

Areszt Lefortowo w Moskwie Źródło: Reuters

W komentarzu do wyników badań na zlecenie organizacji Pierwyj Otdiel, tworzonego przez niezależnych prawników i dziennikarzy, podano, że od początku agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku artykuły Kodeksu karnego, dotyczące zdrady stanu, szpiegostwa i tajnej współpracy z innymi państwami, "stały się w Rosji jednym z kluczowych narzędzi represji politycznych".

Badanie zostało przeprowadzone przez niezależne stowarzyszenie Parubets Analytics, zarejestrowane we Francji.

Ponad półtora tysiąca wyroków

Od lutego 2022 roku do grudnia 2025 roku liczba oskarżonych na podstawie artykułów dotyczących rzekomej zdrady stanu i szpiegostwa w Rosji wyniosła co najmniej 1627 osób. Jedna trzecia z nich ma obywatelstwo ukraińskie - przekazał Pierwyj Otdiel, cytowany przez portal niezależnej telewizji Nastojaszczeje Wriemia.

W 2025 roku zapadło 468 wyroków skazujących. To absolutne maksimum od 1997 roku, kiedy weszły w życie przepisy nowego Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (wcześniej obowiązywał Kodeks karny z 1960 roku, jeszcze w czasach ZSRR). Od 1997 roku do 24 lutego 2022 roku liczba ta wyniosła 196 - dodano w publikacji.

Domniemane zamiary

Oskarżenia zazwyczaj są kierowane przeciwko osobom, które nie miały dostępu do tajemnicy państwowej. Dowodami w sprawach są kontakty, darowizny oraz domniemane zamiary popełnienia przestępstwa. Rozpatrywanie takich spraw zwykle odbywa za zamkniętymi drzwiami, co w praktyce wyklucza publiczną kontrolę nad procesami sądowymi - przekazał Pierwyj Otdiel.

Najliczniejszą grupę oskarżonych stanowią obywatele Rosji, niezwiązani w żaden sposób z działalnością polityczną: studenci, informatycy, wykładowcy, pracownicy fizyczni, przedsiębiorcy. Drugą pod względem liczebności kategorię stanowią obywatele Ukrainy, głównie mieszkańcy okupowanych terytoriów. Trzecią - antywojenni aktywiści i naukowcy.

We wrześniu zeszłego roku fizyk i szef Instytutu Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej w Nowosybirsku Aleksandr Szypluk został skazany na 15 lat więzienia. 57-letni naukowiec specjalizował się w technologiach hipersonicznych. Został oskarżony o zdradę stanu.

W latach 2022-2023 zostali skazani także inni rosyjscy naukowcy z Nowosybirska, którzy badali technologie hipersoniczne. Są nimi Anatolij Masłow, Walerij Zwiegincew i Dmitrij Kolker.

