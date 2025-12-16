Atak nożem w szkole pod Moskwą

Rejon odincowski w obwodzie moskiewskim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rosyjskie media opublikowały doniesienia o ataku ucznia w szkole w miejscowości Gorki-2 w obwodzie moskiewskim po godzinie 10 (godz. 8 w Polsce).

Na miejsce przybył oddział specjalny, a uczniowie szkoły zostali ewakuowani.

Miejscowość Gorki-2 w obwodzie moskiewskim Źródło: Mapy Google

W wyniku ataku nożownika zginął uczeń czwartej klasy. Napastnik został zatrzymany - poinformowała agencja TASS, powołując się na źródła w Komitecie Śledczym.

Sprawcą jest 15-letni uczeń klasy 9B tej samej szkoły - podał kanał Baza. Przekazał, że w chwili ataku miał na sobie podkoszulek z napisem "No Lives Matter". Pod taką nazwą istnieje organizacja, która opowiada się za przemocą, terroryzmem i niszczeniem ludzkości. Obecnie służby sprawdzają sale lekcyjne szkoły pod kątem obecności możliwego ładunku wybuchowego. Ranny strażnik został przewieziony do szpitala w Odincowie - poinformował kanał Baza.

OGLĄDAJ: TVN24 HD