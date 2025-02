Z tego spotkania będą wyciągnięte wnioski dla polityki europejskiej. Po pierwsze, mam nadzieję, takie, że Europa wreszcie zacznie wydawać więcej na obronność - mówił o konkluzjach Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Radosław Sikorski. - Są powody zarówno do nadziei, jak i do niepokoju - mówił o zapowiedzi rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy.

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski rozmawiał w niedzielę z dziennikarzami na temat Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, która odbywa się w weekend w Niemczech. - Padły na tej konferencji ważne słowa - powiedział.

Wymienił między innymi przemówienie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych J.D. Vance'a, które oceninił jako "ideologiczne bardziej niż o sprawach bezpieczeństwa" oraz oświadczenie szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen "o tym, że poluzowane zostaną okowy dyscypliny budżetowej, co pozwoli państwom europejskim wydać więcej pieniędzy na obronność". - Na forach publicznych i niepublicznych prezentowałem wstępnie zatwierdzony przez rząd pomysł powołania europejskiego banku na rzecz odbudowy przemysłu obronnego i ta inicjatywa spotyka się z aprobatą i zainteresowaniem - dodał.

JD Vance przedstawił europejskim liderom listę pretensji Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS

- Z tego spotkania będą wyciągnięte wnioski dla polityki europejskiej. Po pierwsze, mam nadzieję, takie, że Europa wreszcie zacznie wydawać więcej na obronność. Dwudziestu trzech sojuszników już wydaje w tym roku dwa procent, ale to była dobra podstawa w czasach pokoju, a teraz mamy czasy wojny i musimy pójść wyżej. Polska, jak państwo wiecie, przez sekretarza obrony USA jest stawiana za wzór jako modelowy sojusznik. My od dwudziestu lat wydajemy dwa procent, a ostatnio znacznie więcej, i to nam daje tytuł do mówienia i domagania się uczestnictwa w kręgach decyzyjnych zarówno NATO, jak i Unii Europejskiej - powiedział Sikorski.

Stwierdził, że "Stany Zjednoczone, nowa administracja komunikuje nam ważne rzeczy". - Powinniśmy umieć rozdzielać to, co jest szumem od tego, co jest twardym sygnałem i twardy sygnał, jaki odbieramy z tej konferencji, to taki, że jak powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski z głębi tragedii wojennej swojego kraju, że Europa musi zacząć traktować swoje bezpieczeństwo poważnie. Mam nadzieję, że wreszcie zrozumieją to wszyscy polscy politycy, że wybór w Europie jest między Brukselą a Moskwą. Mam nadzieję, że już nikt nie będzie miał złudzeń, bo Ukraina mówi to, wiedząc, co mówi - zaznaczył.

Zełenski ostrzega Zachód przed planami Rosji. "Należy stworzyć siły zbrojne Europy" Monika Krajewska/Fakty TVN

"Po owocach ich poznacie"

Odniósł się też do doniesień o potencjalnych rozmowach pokojowych w sprawie Ukrainy. Podkreślił, że nie będzie "wdawał się w spekulacje". - Generał Kellogg (Keith, specjalny wysłannik USA do spraw Ukrainy i Rosji - red.) przedstawił zarówno mnie osobiście, jak i kręgowi sojuszników europejskich taktykę negocjacyjną Stanów Zjednoczonych. Nie będę jej tu ujawniał. Budzi ona pewne nadzieje. Jest nietypowa, ale życzymy powodzenia - stwierdził minister. - Są powody zarówno do nadziei, jak i do niepokoju - dodał.

Generał Kellogg: czy nam się to podoba czy nie, z przeciwnikami też trzeba rozmawiać Reuters

- Jest stara zasada, że każda nowa amerykańska administracja uczy się Rosji i Europy od nowa i właśnie mamy tego przykład - mówił o podejściu USA do Rosji. - Jak mówi Pismo: po owocach ich poznacie. Mówiłem wczoraj publicznie i mam nadzieję, że państwo to zauważyliście, że wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako sojusznika zależy od wyniku tej wojny o to, czy Ukraina zachowa niepodległość i jak zostanie potraktowana. Mówimy nie tylko o wiarygodności administracji obecnej, ale w ogóle Stanów Zjednoczonych i Europa z tego wyciągnie wnioski - podsumował Sikorski.

Tusk apeluje: Monchium. Nigdy więcej

Do konferencji w Monachium w niedzielnym wpisie w portalu X odniósł się premier Donald Tusk. Przyznał, że jako turysta lubi Monachium. "Mili ludzie, doskonałe piwo, Pinakoteka" - wymienił. "Jako historyk i polityk jedyne, co mogę dziś powiedzieć, to: MONACHIUM. NIGDY WIĘCEJ" - podkreślił.

W 1938 r. w Monachium zawarto tzw. układ monachijski dotyczący przyłączenia części terytoriów Czechosłowacji do Rzeszy Niemieckiej. Został zawarty pomiędzy Niemcami, Włochami, Wielką Brytanią i Francją, przy nieobecności Czechosłowacji, pomimo że jej terytorium państwowe i suwerenność nad nim były przedmiotem konferencji.

Rozwiń

W sobotę, drugiego dnia Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, prezydent Zełenski mówił m.in., że najbardziej wpływowym członkiem NATO wydaje się przywódca Rosji Władimir Putin, ponieważ "jego kaprysy mogą blokować decyzje NATO". - I to pomimo faktu, że to ukraińska armia powstrzymała Rosję - nie uczynił tego kraj NATO, nie wojska NATO, ale tylko nasz naród i armia – stwierdził.

Autorka/Autor:mart/kab

Źródło: TVN24, PAP