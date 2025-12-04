Logo strona główna
Świat

Sikorski o kierunku Rosji. "W stronę agresji"

Szef MSZ na spotkaniu OBWE w Wiedniu
Sikorski: Polska przestanie wspierać Ukrainę wtedy, gdy Rosja przestanie ją bombardować
Źródło: TVN24
- Naszym problemem jest to, że Rosja zmierza dziś w przeciwnym kierunku - ostrzegał w czasie szczytu OBWE w Wiedniu Radosław Sikorski. Porównał obecny kierunek rządu Federacji Rosyjskiej do czasów zimnej wojny. Mimo apeli Polski i Ukrainy o wydalenie Rosji z OBWE kraj ten nadal jest jednym z członków organizacji, na co również zwrócił uwagę wicepremier.

- Dzisiejsza Rosja jest bardziej agresywna niż Związek Sowiecki w latach 70., kiedy powołano Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - ocenił w czwartek w Wiedniu szef MSZ Radosław Sikorski. Rosja zmierza dziś od demokracji w stronę totalitaryzmu, od koegzystencji w stronę agresji - dodał.

- W polityce, także międzynarodowej, równie ważne jak to, gdzie jesteśmy, jest to, dokąd zmierzamy - mówił w wystąpieniu na sesji plenarnej 32. Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Są "nikim", mieszkają w Polsce. Steruje nimi Moskwa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Są "nikim", mieszkają w Polsce. Steruje nimi Moskwa

Monika Winiarska, Tatiana Serwetnyk

Jak powiedział Sikorski, "Akt Końcowy z Helsinek (który ostatecznie doprowadził do utworzenia OBWE - red.) był możliwy, ponieważ wtedy (w 1975 roku - red.) blok sowiecki i sam Związek Radziecki zmierzały w odpowiednim kierunku: z dala od totalitaryzmu i eksportu rewolucji, a w kierunku reform".

Sikorski: Rosja zmierza w przeciwnym kierunku

- Naszym problemem jest to, że Rosja zmierza dziś w przeciwnym kierunku, od demokracji w stronę totalitaryzmu, od koegzystencji w stronę agresji - zaznaczył szef MSZ.

Przypomniał, że Kreml kontynuuje agresję przeciw Ukrainie i prowadzi wojnę hybrydową przeciw pozostałej części Europy. - Ostatnio działania te eskalowały - powiedział, podając przykład wysłania w polską przestrzeń powietrzną dronów i pokazując zdjęcie jednego z nich.

"Cele Putina są cały czas takie same"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Cele Putina są cały czas takie same"

Polska

- Tylko dzięki brakowi kompetencji udało się uniknąć ofiar niedawnego podłożenia przez Rosję bomb pod kolej w Polsce - powiedział Sikorski. Zwrócił się też do słuchaczy, mówiąc, że "ta sala (w której zorganizowano sesję plenarną Rady Ministerialnej OBWE - red.) nie powinna być miejscem dla tych, którzy chcą odbudować imperium zła".

Akty dywersji w Polsce

W czasie weekendu 15-16 listopada na trasie Warszawa-Dorohusk doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika (woj. mazowieckie, pow. garwoliński) eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb (pow. puławski, woj. lubelskie), pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei

Europejskie Nakazy Aresztowania po aktach dywersji na kolei

WARSZAWA
Agent "Andrzej" zidentyfikowany i poszukiwany. Jest podejrzany o kierowanie grupą szpiegowsko-dywersyjną

Agent "Andrzej" zidentyfikowany i poszukiwany. Jest podejrzany o kierowanie grupą szpiegowsko-dywersyjną

Lublin

OBWE skupia 57 państw z Europy i Azji Środkowej. Dąży do umacniania bezpieczeństwa i współpracy w regionie, zajmując się trzema wymiarami bezpieczeństwa: polityczno-wojskowym, gospodarczo-ekologicznym i ludzkim: prawami człowieka i demokracją.

Mimo apeli m.in. Polski i Ukrainy o wydalenie Rosji z OBWE kraj ten nadal jest jednym z członków organizacji.

Autorka/Autor: aaw/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MAX SLOVENCIK

Radosław SikorskiUkrainaWojna w UkrainieRosjaWładimir PutinOBWE
