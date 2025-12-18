Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

"Putin ma coraz większą pokusę, aby nas wchłonąć". Lecą negocjować w USA

Rustem Umierow
Tusk: albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutro
Źródło: TVN24
Popieramy inicjatywy Amerykanów, ale nie zgadzamy się ze wszystkimi elementami przyszłych porozumień - przekazał prezydent Ukrainy, informując o tym, że jego delegacja leci do USA na dwudniowe negocjacje. Skomentował również czwartkowy unijny szczyt dotyczący między innymi użycia zamrożonych rosyjskich aktywów do wsparcia jego kraju.

- W piątek i sobotę nasza ekipa będzie w Stanach Zjednoczonych. Już tam lecą, a Amerykanie na nich czekają. Nie wiem, kto jeszcze może być obecny. Może Europejczycy – powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina. - Obecnie nasi amerykańscy koledzy twierdzą, zarówno publicznie, jak i niepublicznie, że Putin jest gotowy do zakończenia wojny. Jak widzicie, popieramy inicjatywy Amerykanów, ale nie zgadzamy się ze wszystkimi elementami przyszłych porozumień. Wiecie o tym. Są pewne kwestie, mamy pewne rozbieżności w sprawie terytoriów, finansowania zamrożonych aktywów i kilku innych spraw, które nie zostały uzgodnione - przyznał prezydent.

W czwartek w Brukseli rozpoczął się unijny szczyt, który zajmuje się przede wszystkim kwestią użycia zamrożonych rosyjskich aktywów do finansowania wsparcia dla Ukrainy. Zełenski pojawi się na szczycie w Brukseli osobiście, by negocjować wsparcie dla swojego kraju. Jednym z jego kluczowych rozmówców będzie zapewne premier Belgii Bart de Wever, stawiający opór wykorzystaniu zdeponowanych w jego kraju zamrożonych rosyjskich aktywów - ponad 100 mld euro.

Przed rozpoczęciem szczytu o zapewnienie finansowania Ukrainie apelował premier Donald Tusk. Jak podkreślił, "wszyscy europejscy liderzy muszą stanąć na wysokości zadania". - Mamy teraz prosty wybór: albo pieniądze dzisiaj, albo krew jutro. Nie mówię o Ukrainie, mówię o Europie - powiedział Tusk.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Polska niepodległość będzie zagrożona". Tusk ostrzega Europę przed "złymi decyzjami"

"Polska niepodległość będzie zagrożona". Tusk ostrzega Europę przed "złymi decyzjami"

Miliardy na szali. Europa pod presją rosyjskiego odwetu

Miliardy na szali. Europa pod presją rosyjskiego odwetu

BIZNES

Zełenski: Putina trzeba zmusić do negocjacji

Jak zaznaczył Zełenski w rozmowie z dziennikarzami, osłabienie rosyjskiej gospodarki poprzez sankcje oraz zapewnienie Ukrainie stabilnego finansowania może skłonić Rosję do wejścia na ścieżkę dyplomatyczną.

- Jeśli Ukraina nie ma takich pieniędzy, to znajduje się w słabszej pozycji. Putin ma coraz większą pokusę, aby nas wchłonąć, ponieważ znajdujemy się w sytuacji, w której brakuje nam pieniędzy na życie i na broń. On rozumie, że będziemy słabsi i bardziej podatni (na działania Kremla - red.) - powiedział, cytowany przez Interfax.

Jak podkreślił, gdy Putin będzie czuł się silny, "nie będzie chciał podążać ścieżką dyplomatyczną, z pewnością nie będzie chciał żadnej dyplomacji, żadnego dialogu".

Rozmowy w Berlinie

Poprzednie rozmowy reprezentantów Ukrainy i Stanów Zjednoczonych odbyły się w poniedziałek w Berlinie. Na czele delegacji Ukraińskiej stał prezydent Zełenski, dla którego było to pierwsze spotkanie ze specjalnym wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem, który w tym roku na Kremlu był już kilka razy.

Po zakończonym szczycie część polityków, w tym premier Donald Tusk, wyrażała ostrożny optymizm co do powodzenia negocjacji pokojowych. - Dzisiaj miałem poczucie po raz pierwszy, że wszyscy zachowują się jak sojusznicy z jednego obozu - mówił wtedy premier.

Część komentatorów zwraca jednak uwagę, że wciąż nierozstrzygnięta pozostaje kwestia ustępstw terytorialnych, jakich ze strony Ukrainy domaga się Rosja. Ukraińskie media nazwały to "miną, która grozi wysadzeniem całego przedsięwzięcia".

OGLĄDAJ: Wielki strach Putina. "Trzeba to wykorzystać"
pc

Wielki strach Putina. "Trzeba to wykorzystać"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
TAGI:
Wojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiWładimir PutinUSAUkrainaRosjaAtak Rosji na UkrainęKonflikty zbrojne Rosji
Czytaj także:
Kobieta miała w organizmie ponad trzy promile alkoholu w organizmie
Miała ponad trzy promile i wiozła czteroletniego syna
Kielce
grypa
Fala tej choroby nadeszła wcześniej. Jest nowa mutacja wirusa
Zdrowie
Kierowca był pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Był pijany. Uderzył w auto, którym jechał policjant
Lublin
Mężczyzna został zatrzymany, grozi mu dożywocie
Byłą partnerkę oblał "nieznaną substancją", później postrzelił w głowę
Katowice
owca shutterstock_348658625
Dziesięć owiec rusza z pomocą zdrowotną. "Są idealnym medium"
Zdrowie
imageTitle
Polka na podium. Najlepszy wynik w sezonie
EUROSPORT
Awantura na komisji budżetowej w gminie Jonkowo
Awantura na komisji. "Nie drzyj ryja", "głuchy jesteś?"
Olsztyn
Kościół w Pieszycach
Wieloletni proboszcz odchodzi. Biskup o wszczętym dochodzeniu kanonicznym
Wrocław
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Polski attaché obrony niedopuszczony od rozmów w USA. Jest odpowiedź z BBN
Polska
Protest rolników w Brukseli
Protest rolników w Brukseli. Traktory i blokady wokół unijnych instytucji
BIZNES
stres frustracja biuro praca komputer shutterstock_2494808073
Substytut kontaktu z człowiekiem. "Ludzie coraz częściej zwracają się ku AI"
BIZNES
shutterstock_2361673487
Rok megatransakcji. Blisko rekordu, mimo turbulencji
BIZNES
30-letni Patryk R. został aresztowany
Atak na obcokrajowców w Częstochowie. Jest akt oskarżenia
Katowice
Barcelona, Hiszpania
Premier ogłosił plan stworzenia państwowej sieci schronów klimatycznych
Świat
Zmiany klimatu postępują
2026 rok może wpisać się w ten ponury trend
METEO
Zaginiony mężczyzna
Wracał z Paryża, ostatni raz widziany był w Niemczech. Policja szuka tego mężczyzny
Rzeszów
Przejazd testowy tramwajem na Rakowieckiej
Po blisko 60 latach tramwaj wraca na Rakowiecką
WARSZAWA
17 1800 tj cl-0001
Niecodzienny gość w studiu. "Żywo zainteresowany" sprawą ustawy łańcuchowej
Polska
shutterstock_1796497237
"Podatek od antykoncepcji" od stycznia. "Posuwają się do skrajności"
BIZNES
Yurina Noguchi
Rzuciła narzeczonego i poślubiła chłopaka wygenerowanego przez AI
Świat
Trybunał Konstytucyjny
"Przestrzegaliśmy, że to wpłynie na obywateli"
Polska
imageTitle
Mistrz Gibraltaru z policjantem w składzie. Legia w opałach
EUROSPORT
Przejście graniczne w USA
Kto nie wjedzie do USA w 2026 roku? Lista państw
Świat
Superkilonowa - wizja artystyczna
Ten wybuch może być pierwszą zaobserwowaną superkilonową
METEO
Deportacja dwóch obywateli Ukrainy
260 cudzoziemców musiało opuścić Polskę
WARSZAWA
Przeczesywali pobliskie lasy
Przeczesywali lasy w poszukiwaniu 96-latki. Liczyła się każda minuta
Białystok
imageTitle
"Wstydzę się, że jestem Norwegiem"
EUROSPORT
Budynek DPS prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety we Wschowie
Przemoc w ośrodku dla dzieci. Zakonnica wśród podejrzanych
Lubuskie
Barbara Nowacka
Policjant oskarżony o użycie gazu wobec posłanki Barbary Nowackiej
WARSZAWA
Karol Nawrocki ogłosił demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Okrągły Stół znika z Pałacu Prezydenckiego
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica