Świat

Usterka w samolocie. Na pokładzie szef Pentagonu

Pete Hegseth
Pete Hegseth w kwaterze głównej NATO
Źródło: Reuters
Samolot z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem na pokładzie wylądował awaryjnie w Wielkiej Brytanii. Powodem była usterka - poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Nikomu nic się nie stało.

Pete Hegseth wracał samolotem Boeing C-32A do USA z Brukseli, gdzie wziął udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Rzecznik Pentagonu przekazał, że samolot z ministrem musiał wylądować awaryjnie w Wielkiej Brytanii z powodu pęknięcia w przedniej szybie maszyny.

Trasa lotu samolotu z Pete'em Hegsethem na pokładzie
Trasa lotu samolotu z Pete'em Hegsethem na pokładzie
Źródło: FlightRadar24

"Samolot wylądował zgodnie ze standardowymi procedurami i wszyscy na pokładzie, w tym minister Hegseth, są bezpieczni" - napisał rzecznik.

Branżowy serwis FlightRadar24 napisał, że samolot po nadaniu sygnału 7700 (podstawowego kodu alarmowego), zniżył się do dziesięciu tysięcy stóp. Jak wyjaśniono, oznacza to często problem z hermetyzacją samolotu.

OGLĄDAJ: Nowa era dla sił zbrojnych USA. Kim jest Pete Hegseth?
pc

Nowa era dla sił zbrojnych USA. Kim jest Pete Hegseth?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kg

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: CAROLINE BREHMAN/PAP/EPA

