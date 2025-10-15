Usterka w samolocie. Na pokładzie szef Pentagonu

Pete Hegseth wracał samolotem Boeing C-32A do USA z Brukseli, gdzie wziął udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Rzecznik Pentagonu przekazał, że samolot z ministrem musiał wylądować awaryjnie w Wielkiej Brytanii z powodu pęknięcia w przedniej szybie maszyny.
"Samolot wylądował zgodnie ze standardowymi procedurami i wszyscy na pokładzie, w tym minister Hegseth, są bezpieczni" - napisał rzecznik.
Branżowy serwis FlightRadar24 napisał, że samolot po nadaniu sygnału 7700 (podstawowego kodu alarmowego), zniżył się do dziesięciu tysięcy stóp. Jak wyjaśniono, oznacza to często problem z hermetyzacją samolotu.
Autorka/Autor: kg
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: CAROLINE BREHMAN/PAP/EPA