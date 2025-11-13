Logo strona główna
Świat

Chiny oburzone słowami premier Japonii. Chodzi o Tajwan

Tajpej
Historyczny wybór. "Japońska Margaret Thatcher" może zostać premierem
Źródło: Reuters
Nowa premier Japonii oświadczyła, że ewentualny atak Chin na Tajwan mógłby zmusić jej kraj do interwencji zbrojnej. To oburzyło Pekin, a chiński konsul w Osace zamieścił w sieci wpis, który wywołał skandal.

Sanae Takaichi jest pierwszą kobietą pełniącą urząd premiera Japonii - objęła go 21 października. W ubiegłym tygodniu powiedziała w parlamencie, że ewentualny atak Chin na Tajwan mógłby stanowić egzystencjalne zagrożenie dla Japonii i potencjalnie zmusić Tokio do reakcji militarnej.

>> Japońska "Żelazna Dama". Pierwsza w historii kobieta na czele rządu

Ministerstwo spraw zagranicznych Chin zażądało w czwartek od władz Japonii wycofania się z tych słów. Resort określił słowa polityczki jako ingerencję w wewnętrzne sprawy Chin i "poważny cios" dla relacji dwustronnych.

Czy Rosja i Chiny uderzą w 2027? Wyjaśniamy, co to za data
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czy Rosja i Chiny uderzą w 2027? Wyjaśniamy, co to za data

Maciej Michałek

Chiński MSZ grozi "wszelkimi konsekwencjami"

Rzecznik MSZ Lin Jian powiedział na konferencji prasowej, że mimo zdecydowanego protestu Chin premierka Japonii odmówiła wycofania się ze swoich wypowiedzi. Wezwał rząd w Tokio do "natychmiastowego naprawienia swoich działań".

"Jeśli Japonia odważy się interweniować militarnie w Cieśninie Tajwańskiej, będzie to stanowiło akt agresji, a Chiny podejmą zdecydowane działania odwetowe" - oświadczył rzecznik.

Szef chińskiej dyplomacji Wang Yi zagroził "wszelkimi konsekwencjami", jeśli szefowa japońskiego rządu nie zastosuje się do żądania Pekinu.

Srebrny Lis w Warszawie. Kim jest Wang Yi
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Srebrny Lis w Warszawie. Kim jest Wang Yi

Maciej Michałek

Premier Japonii rozmawiała z prezydentem Chin

Takaichi rozmawiała w piątek z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Wyraziła "poważne zaniepokojenie" działaniami Pekinu między innymi na Morzu Wschodniochińskim i Południowochińskim. Liderzy obu państw podkreślili zarazem znaczenie dialogu w celu budowy "strategicznych i wzajemnie korzystnych relacji".

W odniesieniu do Tajwanu Takaichi oświadczyła, że "dla stabilności i bezpieczeństwa w regionie ważne jest utrzymanie dobrych stosunków po obu stronach cieśniny".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Skutki wylania jeziora zaporowego na rzece Matai'an
Wylało jezioro zaporowe. Wioski pod wodą, błotem i gruzem
METEO
Lotniskowiec Fujian
Takiego olbrzyma mieli tylko Amerykanie. "Potencjalny przełom"
Donald Trump i Xi Jinping w Pusan
Trump: Xi zna konsekwencje ataku

Chińskie media rządowe przedstawiają szefową japońskiego rządu jako nacjonalistkę blisko związaną z zamordowanym w 2022 roku premierem Shinzo Abem. Po jej zaprzysiężeniu Pekin nie wysłał oficjalnego telegramu gratulacyjnego.

Słowa konsula w Osace "godne ubolewania"

Oliwy do ognia dolał wpis chińskiego konsula generalnego w Osace Xue Jiana, który - komentując wypowiedź szefowej japońskiego rządu - stwierdził między innymi, że "trzeba bez wahania odciąć plugawą głowę, która nas atakuje".

W reakcji szef japońskiej dyplomacji Toshimitsu Motegi nazwał te słowa "godnymi ubolewania". Konsul usunął wpis, a rząd Tokio nie przychylił się dotąd do apeli o wydalenie dyplomaty.

W środę, podczas spotkania szefów MSZ państw G7 w Kanadzie Motegi powiedział, że Japonia "będzie nadal stanowczo nalegać na stronę chińską, by podjęła odpowiednie działania, aby nie wpłynęło to na ogólny kierunek dwustronnych relacji".

OGLĄDAJ: "Scenariusz, którego się najbardziej spodziewamy"
pc

"Scenariusz, którego się najbardziej spodziewamy"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO

