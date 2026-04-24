Świat

Benjamin Netanjahu przekazał, że wyleczono u niego raka prostaty

Binjamin Netanjahu
Oświadczenie premiera Netanjahu po ataku na Iran
U premiera Izraela lekarze wykryli nowotwór złośliwy prostaty we wczesnym stadium, który został usunięty. Jak poinformował Benjamin Netanjahu, informacja ta została tymczasowo zatajona, żeby nie mogła zostać wykorzystana przez irańską propagandę.

76-letni premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował, że podczas rutynowego badania kontrolnego wykryto u niego nowotwór złośliwy we wczesnym stadium. Dodał, że "celowane leczenie" usunęło "problem" i nie pozostawiło po nim śladu.

Zgodnie z opublikowanym raportem medycznym, który poza tym wskazuje na dobry stan zdrowia premiera, Netanjahu był leczony radioterapią z powodu raka prostaty we wczesnym stadium rozwoju. Ani raport medyczny, ani sam Netanjahu nie podali, kiedy leczenie przeprowadzono.

Publikacja opóźniona ze względu na Iran

Najdłużej urzędujący premier Izraela przekazał także, że opóźnił publikację raportu medycznego o dwa miesiące, aby zapobiec szerzeniu przez Iran "fałszywej propagandy przeciwko Izraelowi".

W marcu w mediach społecznościowych i irańskich mediach państwowych krążyły pogłoski o śmierci Netanjahu. Izraelski przywódca nagrał w odpowiedzi film, na którym odwiedzał kawiarnię w Jerozolimie, aby obalić te doniesienia.

Netanjahu przeszedł operację prostaty w 2024 roku po zdiagnozowaniu u niego infekcji dróg moczowych spowodowanej łagodnym przerostem tego organu. W 2023 roku wszczepiono mu rozrusznik serca.

Raporty medyczne o stanie zdrowia izraelskiego premiera są publikowane co rok.

Źródło: Reuters, CNN

Źródło zdjęcia głównego: ILIA YEFIMOVICH/EPA/PAP

IzraelBenjamin NetanjahuNowotworyOnkologiaIranKonflikt na Bliskim WschodzieBliski Wschód
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica