Benjamin Netanjahu przekazał, że wyleczono u niego raka prostaty
76-letni premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował, że podczas rutynowego badania kontrolnego wykryto u niego nowotwór złośliwy we wczesnym stadium. Dodał, że "celowane leczenie" usunęło "problem" i nie pozostawiło po nim śladu.
Zgodnie z opublikowanym raportem medycznym, który poza tym wskazuje na dobry stan zdrowia premiera, Netanjahu był leczony radioterapią z powodu raka prostaty we wczesnym stadium rozwoju. Ani raport medyczny, ani sam Netanjahu nie podali, kiedy leczenie przeprowadzono.
Publikacja opóźniona ze względu na Iran
Najdłużej urzędujący premier Izraela przekazał także, że opóźnił publikację raportu medycznego o dwa miesiące, aby zapobiec szerzeniu przez Iran "fałszywej propagandy przeciwko Izraelowi".
W marcu w mediach społecznościowych i irańskich mediach państwowych krążyły pogłoski o śmierci Netanjahu. Izraelski przywódca nagrał w odpowiedzi film, na którym odwiedzał kawiarnię w Jerozolimie, aby obalić te doniesienia.
Netanjahu przeszedł operację prostaty w 2024 roku po zdiagnozowaniu u niego infekcji dróg moczowych spowodowanej łagodnym przerostem tego organu. W 2023 roku wszczepiono mu rozrusznik serca.
Raporty medyczne o stanie zdrowia izraelskiego premiera są publikowane co rok.
