Gdzie homoseksualizm wciąż uznawany jest za przestępstwo? W jedenastu krajach osobom LGBT grozi kara śmierci

W siedemdziesięciu państwach na całym świecie homoseksualizm nadal uznawany jest za przestępstwo. W jedenastu z nich za kontakty seksualne z osobą tej samej płci grozi kara śmierci. Międzynarodowe Stowarzyszenie Lesbijek, Gejów, Osób Biseksualnych Trans- i Interpłciowych (ILGA) regularnie aktualizuje mapę, na której wszystkie kraje świata klasyfikowane są według stosunku ich prawa do społeczności LGBT.

Taki przepis obowiązuje też w dziesięciu innych krajach: Mauretanii, Somalii, północnej Nigerii, Arabii Saudyjskiej, Katarze, Jemenie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich (z wyjątkiem emiratu Dubaj), Afganistanie, Pakistanie i Brunei. W 27 państwach za homoseksualizm grozi od 10 lat do dożywocia za kratkami. Kolejne 30 państw uznaje homoseksualizm za przestępstwo zagrożone karą do ośmiu lat pozbawienia wolności. W dwóch krajach – Egipcie i Iraku – jest on przestępstwem de facto. Czyli nie ma tam praw wymierzonych konkretnie w osoby LGBT, ale istnieją przepisy zakazujące "zachowania niemoralnego", a za takie w świetle tamtejszej kultury uchodzą kontakty homoseksualne.