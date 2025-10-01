Pięcioosobowa rodzina nie żyje. "Nie udało im się wydostać"

Powódź w Odessie Źródło: Telegram/DSNS Ukraina

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Władze obwodu odeskiego podały, że na ulicy Siergieja Eisensteina w Odessie służby ratownicze odnalazły ciała pięciu ofiar: dwóch mężczyzn, dwóch kobiet i dziewczynki w wieku około ośmiu lat.

"Tożsamość ofiar jest ustalana. Ratownicy na razie nie mają dostępu do ciał. Trwa akcja wypompowywania wody z pomieszczenia" - podano w komunikacie odeskiej administracji obwodowej.

Skutki powodzi w Odessie Źródło: DSNS Ukrainy

Rzeczniczka Państwowej Służby Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Maryna Awerina powiedziała później telewizji Suspilne, że na ulicy Siergieja Eisensteina zginęła pięcioosobowa rodzina, która mieszkała w pomieszczeniu w suterenie. Według jej słów, "pochłonęła ich fala i nie udało im się wydostać z budynku".

Załamanie pogody na południu Ukrainy przyszło we wtorek. Doprowadziło to do powodzi, w której zginęło co najmniej dziewięć osób, w tym dziecko.

Przez ostatnią noc jednostki Państwowej Służby Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych przeprowadzały ewakuację mieszkańców uwięzionych w wodnych pułapkach, wyciągały zatopione samochody i wypompowywały wodę z budynków - podał portal NV.

OGLĄDAJ: TVN24 HD