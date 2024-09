W poniedziałek Federacja opublikowała komunikat, w którym podkreśliła, że Europa Środkowa obecnie "doświadcza największych powodzi od dekad, które wkrótce mogą stać się nową normalnością". Jak wskazano, tysiące wolontariuszy Czerwonego Krzyża pracują przez całą dobę w krajach dotkniętych powodzią, by udzielić pomocy poszkodowanym. Podczas wtorkowej konferencji prasowej Andreas von Weissenberg, dyrektor IFRC ds. zdrowia, katastrof, klimatu i kryzysów w Europie ostrzegł, że w kolejnych dekadach należy spodziewać się częstszych zjawisk tego typu.

IFRC: w kolejnych dekadach będzie więcej powodzi

- Europa od dekad ociepla się szybciej niż reszta świata. Ciepłe powietrze zatrzymuje więcej wilgoci, a to, co idzie w górę, spada później na dół, stąd ekstremalne opady. W przyszłości będzie więcej takich sytuacji - mówił Weissenberg. - Mówi się o "historycznych" powodziach i to prawda. Ale wkrótce będziemy mówić o takich zdarzeniach jako o częstych, a nawet corocznych - ostrzegał. - Wiemy, że kolejne dekady przyniosą tego coraz więcej - dodał.