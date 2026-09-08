Świat "Potężny huk, wszystko podskoczyło". Rosjanie zaatakowali, gdy prowadził program Adrian Wróbel |

Rosyjski atak tuż obok redakcji Ołeha Biłeckiego. Relacja z Kijowa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Zdarzenie to miało miejsce w Kijowie we wtorek po godzinie 11 czasu polskiego. Ołeh Biłecki opowiedział o przebiegu w TVN24. - Byłem w trakcie prowadzenia programu z siedziby telewizji. Pracuję i w telewizji, i w radiu. Czasami z siedziby telewizji prowadzę program w radiu - wyjaśnił.

- Usłyszałem potężny huk, wszystko podskoczyło, ja też. (...) To było uderzenie, eksplozja. Za parę minut zaczął rozprzestrzeniać się nieprzyjemny zapach, zapach spalenizny. Zrozumiałem, że gdzieś bardzo blisko doszło chyba do uderzenia. Był alarm przeciwlotniczy ogłoszony i było zagrożenie dronowe - opisał.

Zniszczenia w redakcji WeUkraine Źródło zdjęcia: TVN24, Ołeh Biłecki

Dodał, że kiedy wyszedł na ulicę, zobaczył tam "prawie całą swoją redakcję", która także opuściła budynek.

Dziennikarz ocenił, że "nie jest w stanie powiedzieć, czy była to próba trafienia bezpośrednio w budynek telewizji", ale "nie wyklucza takiej opcji".

Biłecki: stacja nadaje w trybie specjalnym

Biłecki wyjaśnił też, że dwie osoby zostały ranne w wyniku ataku. - Teraz tam na miejscu pracuje służba ratownicza. To oni powiedzieli, że w tym momencie, bo nadal trwa atak, najlepiej opuścić ten teren, (...) dlatego ja odjechałem kawałek dalej od siedziby. Zamierzam wrócić, jak tylko to będzie możliwe, bo rozumiem, że może być potrzebna jakaś pomoc. Po prostu chcę być na miejscu - zaznaczył.

Biłecki podkreślił też, że stacja "nadaje teraz w trybie specjalnym". - My jesteśmy przygotowani do tego. Nie będę ukrywał, że podczas kolegium niejednokrotnie padały o to pytania. Dlatego była przygotowana rezerwa, specjalne programy, które teraz lecą na antenie. Nie nadajemy na żywo - wyjaśnił.

- Ja po prostu miałem szczęście, że w tym momencie, kiedy doszło do tego ataku, siedziałem w takim pokoju, który był oddalony od epicentrum tego uderzenia - powiedział.

Nowe ataki z użyciem dronów i pocisków rakietowych nastąpiły po wygaśnięciu trzydniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. Zginęły co najmniej trzy osoby.