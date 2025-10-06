Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Polacy z flotylli "mają dziś opuścić izraelskie więzienie"
Polacy z flotylli "mają dziś opuścić izraelskie więzienie"
PILNE

Polacy z flotylli dla Gazy "mają dziś opuścić izraelskie więzienie"

Statki Globalnej Flotylli Sumud zostały przechwycone przez izraelską marynarkę
Jacek Tacik o zatrzymanych Polakach z flotylli dla Gazy
Źródło: TVN24
Polscy aktywiści z flotylli humanitarnej płynącej do strefy Gazy mają dziś opuścić izraelskie więzienie - podało Global Movement to Gaza Poland. Jeden z nich miał znajdować się w "pogorszonym stanie fizycznym". Informacji tych nie potwierdził resort spraw zagranicznych.

Organizacja Global Movement to Gaza Poland poinformowała, że wszyscy członkowie polskiej grupy opuszczą dziś izraelskie więzienie na okupowanym terytorium Palestyny i zostaną przetransportowani samolotem do kraju trzeciego, prawdopodobnie do Grecji.

"Po uwolnieniu mają zostać poddani obdukcji lekarskiej, dzięki czemu uzyskamy więcej informacji na temat ich stanu fizycznego oraz warunków, w jakich byli przetrzymywani po porwaniu" - przekazała organizacja w komunikacie przesłanym redakcji Kontakt24. 

Rozmawialiśmy z rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciejem Wewiórem, który powiedział, że na razie nie może potwierdzić informacji przekazanych przez Global Movement to Gaza Poland. Zapewnił, że resort "robi wszystko, aby sprowadzić członków polskiej delegacji Globalnej Flotylli Sumud do kraju".

Kolejni aktywiści z zatrzymanej flotylli wrócą do swoich krajów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejni aktywiści z zatrzymanej flotylli wrócą do swoich krajów

Polscy aktywiści zatrzymani w Izraelu

Wśród zatrzymanych aktywistów flotylli jest obecnie troje Polaków: poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak. Dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę", która ma brytyjskie obywatelstwo, już wróciła do Turcji.

Wedle polskiej sekcji Global Movement to Gaza, Faris był "w pogorszonym stanie fizycznym". Natomiast Ptak prowadziła strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami, przetrzymywanymi w tym samym więzieniu, a także w proteście przeciwko ludobójstwu i własnemu porwaniu podczas misji humanitarnej.

Przebywający w Izraelu reporter TVN24 Jacek Tacik, przypomniał, że trójka obywateli naszego kraju miała możliwość opuszczenia kraju wcześniej, tuż po zatrzymaniu, jednak odmówili podpisania odpowiednich dokumentów dotyczących deportacji. Zgodnie z izraelskimi procedurami musieli więc stanąć przed pewnego rodzaju "sądem administracyjnym". Jak tłumaczył Tacik, nie był to jednak proces, jaki możemy znać z polskich sądów, lecz procedura administracyjna przeprowadzona w miejscu ich zatrzymania w więzieniu na pustyni Negew.

Zespół Sterczewskiego poinformował na Instagramie, że poseł jest "cały i zdrowy" oraz bezpieczny "na tyle, ile to możliwe". Jak podali, obecnie toczą się wobec niego procedury związane z deportacją, a jego rodzina jest w kontakcie z polskim MSZ i służbami konsularnymi.

W niedzielę szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że konsul RP widział się z polskimi obywatelami zatrzymanymi w Izraelu. Dodał, że pomimo tego, że odmówili oni dobrowolnego wyjazdu, powinni w najbliższych dniach wrócić do Polski.

Izrael wypuszcza zatrzymanych aktywistów

W środę w nocy, gdy statki Globalnej Flotylli Sumud podpłynęły na mniej niż 80 mil morskich (około 148 kilometrów) do blokowanej Strefy Gazy, marynarka wojenna Izraela zbliżyła się do jednostek i przejęła część z nich.

Greckie MSZ poinformowało, że w poniedziałek do kraju powróci 27 uczestników zatrzymanej przez Izrael flotylli. Do Grecji ma też przybyć 28 Francuzów.

Kolejni członkowie flotylli deportowani z Izraela. Polacy osadzeni w okrytym złą sławą więzieniu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kolejni członkowie flotylli deportowani z Izraela. Polacy osadzeni w okrytym złą sławą więzieniu

Wicepremier i szef MSZ Włoch Antonio Tajani poinformował że samolotem do Aten odleci w poniedziałek 15 ostatnich obywateli tego państwa trzymanych w Izraelu. W sobotę wieczorem do Rzymu przybył samolot z 26 Włochami z flotylli.

W Madrycie w niedzielę wylądował samolot z pierwszą grupą deportowanych Hiszpanów, liczącą 21 osób, a także kilkoma obywatelami Holandii i Portugalii - podała agencja EFE. Dodano, że w izraelskim więzieniu dalej pozostaje 28 Hiszpanów.

Władze Izraela wielokrotnie oskarżały flotyllę o to, że służy celom Hamasu i mówiły, że utrzymują blokadę zgodnie z prawem. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów.

OGLĄDAJ: Flotylla zatrzymana przez Izrael. Sikorski: apeluję o niepodróżowanie w rejony niebezpieczne
pc

Flotylla zatrzymana przez Izrael. Sikorski: apeluję o niepodróżowanie w rejony niebezpieczne

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms//akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ATEF SAFADI

Udostępnij:
TAGI:
IzraelAutonomia PalestyńskaStrefa Gazy
Czytaj także:
Bojownicy zaatakowali więzienie w Somalii
Przebrani za żołnierzy zaatakowali więzienie, sześciogodzinna walka
Świat
Ośmiu pseudokibiców aresztowanych za brutalne pobicie w Jaworznie
Ośmiu pseudokibiców aresztowanych za brutalne pobicie
Katowice
Dzieci wróciły do szkoły w Bardzie
"Dzieci są przeszczęśliwe". Szkoła wróciła do normalności po powodzi
Wrocław
Operator wózka widłowego Adam Lopez wygrał ponad milion funtów dzięki zdrapkom
Został milionerem dzięki zdrapkom. Po trzech miesiącach trafił do szpitala
Świat
smartfon, laptop, telefon, cyberbezpieczeństwo
Piszą o zwrocie środków. Eksperci ostrzegają
BIZNES
Straż Marszałkowska
"Mało brakowało, a doszłoby do rękoczynów". Awantura w hotelu poselskim
Polska
imageTitle
Trzykrotny mistrz świata wraca do Grand Prix. Polacy bez dzikich kart
EUROSPORT
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Znęcała się nad niemowlakiem. Usłyszała wyrok
Szczecin
39-latek został przyłapany na kradzieży alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Alkohol zbyt łatwo dostępny? Tak odpowiedzieli Polacy
Polska
05 0940 suwalki psychiatria-0009
Jeden lekarz na dyżurze i 300 pacjentów. "Systemowa dyskryminacja psychiatrii"
Zdrowie
Gisèle Pelicot
Gisele Pelicot ponownie w sądzie. Jeden ze skazanych złożył apelację
Świat
Yazan, dwuletni chłopiec cierpiący na niedożywienie, stoi w zniszczonym domu swojej rodziny w obozie dla uchodźców Al-Shati na zachód od miasta Gaza. 23 lipca 2025 roku
"Gazawood". Dramat Palestyńczyków w machinie propagandy
Zuzanna Karczewska
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Pięć tysięcy złotych kary za film z policyjnej interwencji
Katowice
Sprawcy podpalenia meczetu
Podpalili meczet, wewnątrz byli ludzie. Policja pokazała sprawców
Świat
smartfon w ręce kobiety
Fundacja Lil Masti promuje sharenting. Ministerstwo kieruje wniosek do sądu
Polska
Nielegalnie wjeżdżają do Kampinosu
Omijają zamknięty szlaban i jadą przez chroniony las. Szokujące nagrania
WARSZAWA
Marcin Kierwiński
Zmiany w przyznawaniu polskiego obywatelstwa? Zapowiedź ministra
BIZNES
Słońce, pogodnie, lato, gorąco, ciepło
Terapia ogrodem pomoże w psychiatrii? "Niezwykle ważne dla psychiki"
Zdrowie
Funkcjonariusze prowadzą czynności z cudzoziemcem
Muszą wyjechać z Polski. Jeden z nich nie wróci przez najbliższe pięć lat
WARSZAWA
szpital lutycka poznań
Policjanci zatrzymali ordynatora szpitala w Poznaniu
Poznań
Jeden z dwóch podejrzanych o zabójstwo mężczyzny w Policach doprowadzany do Prokuratury Rejonowej Szczecin Zachód
Zabójstwo przed sklepem monopolowym. Kolejne osoby z zarzutami
Szczecin
Ludzie ratowani z zerwanego mostu w Bengalu Zachodnim w Indiach
Powodzie zerwały mosty. Ludzie zjeżdżali na linach
METEO
imageTitle
Kiedy pierwszy mecz Igi Świątek w Wuhan Open?
EUROSPORT
20-latek podpalił co najmniej 4 komórki bloku w centrum Sieradza
Podpalał piwnice, raz ewakuowano mieszkańców. To żołnierz
Łódź
36-latka została aresztowana
"Jestem mecenasem, przyszłam po pieniądze". Usłyszał to policjant
Wrocław
imageTitle
Dziś konferencja z Urbanem i Lewandowskim
EUROSPORT
Metro w Nowym Jorku
Dwie nastolatki znalezione martwe na dachu wagonu metra
Świat
Ukrainiec Wołodymyr Z. podejrzany uszkodzenie gazociągu Nord Stream
Wysadzenie Nord Stream. Jest decyzja sądu w sprawie zatrzymanego Ukraińca
Polska
Lotnisko w Oslo
Piloci zauważyli drony. Nerwowa noc na europejskim lotnisku
Świat
shutterstock_2553053155
Duże sieci handlowe chcą połączyć siły. Jest wniosek
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica