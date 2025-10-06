Polacy z flotylli dla Gazy "mają dziś opuścić izraelskie więzienie"

Jacek Tacik o zatrzymanych Polakach z flotylli dla Gazy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Organizacja Global Movement to Gaza Poland poinformowała, że wszyscy członkowie polskiej grupy opuszczą dziś izraelskie więzienie na okupowanym terytorium Palestyny i zostaną przetransportowani samolotem do kraju trzeciego, prawdopodobnie do Grecji.

"Po uwolnieniu mają zostać poddani obdukcji lekarskiej, dzięki czemu uzyskamy więcej informacji na temat ich stanu fizycznego oraz warunków, w jakich byli przetrzymywani po porwaniu" - przekazała organizacja w komunikacie przesłanym redakcji Kontakt24.

Rozmawialiśmy z rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciejem Wewiórem, który powiedział, że na razie nie może potwierdzić informacji przekazanych przez Global Movement to Gaza Poland. Zapewnił, że resort "robi wszystko, aby sprowadzić członków polskiej delegacji Globalnej Flotylli Sumud do kraju".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kolejni aktywiści z zatrzymanej flotylli wrócą do swoich krajów

Polscy aktywiści zatrzymani w Izraelu

Wśród zatrzymanych aktywistów flotylli jest obecnie troje Polaków: poseł Koalicji Obywatelskiej Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris i prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak. Dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki "Podpalić Gazę", która ma brytyjskie obywatelstwo, już wróciła do Turcji.

Wedle polskiej sekcji Global Movement to Gaza, Faris był "w pogorszonym stanie fizycznym". Natomiast Ptak prowadziła strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami, przetrzymywanymi w tym samym więzieniu, a także w proteście przeciwko ludobójstwu i własnemu porwaniu podczas misji humanitarnej.

Przebywający w Izraelu reporter TVN24 Jacek Tacik, przypomniał, że trójka obywateli naszego kraju miała możliwość opuszczenia kraju wcześniej, tuż po zatrzymaniu, jednak odmówili podpisania odpowiednich dokumentów dotyczących deportacji. Zgodnie z izraelskimi procedurami musieli więc stanąć przed pewnego rodzaju "sądem administracyjnym". Jak tłumaczył Tacik, nie był to jednak proces, jaki możemy znać z polskich sądów, lecz procedura administracyjna przeprowadzona w miejscu ich zatrzymania w więzieniu na pustyni Negew.

Zespół Sterczewskiego poinformował na Instagramie, że poseł jest "cały i zdrowy" oraz bezpieczny "na tyle, ile to możliwe". Jak podali, obecnie toczą się wobec niego procedury związane z deportacją, a jego rodzina jest w kontakcie z polskim MSZ i służbami konsularnymi.

W niedzielę szef MSZ Radosław Sikorski przekazał, że konsul RP widział się z polskimi obywatelami zatrzymanymi w Izraelu. Dodał, że pomimo tego, że odmówili oni dobrowolnego wyjazdu, powinni w najbliższych dniach wrócić do Polski.

Izrael wypuszcza zatrzymanych aktywistów

W środę w nocy, gdy statki Globalnej Flotylli Sumud podpłynęły na mniej niż 80 mil morskich (około 148 kilometrów) do blokowanej Strefy Gazy, marynarka wojenna Izraela zbliżyła się do jednostek i przejęła część z nich.

Greckie MSZ poinformowało, że w poniedziałek do kraju powróci 27 uczestników zatrzymanej przez Izrael flotylli. Do Grecji ma też przybyć 28 Francuzów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kolejni członkowie flotylli deportowani z Izraela. Polacy osadzeni w okrytym złą sławą więzieniu

Wicepremier i szef MSZ Włoch Antonio Tajani poinformował że samolotem do Aten odleci w poniedziałek 15 ostatnich obywateli tego państwa trzymanych w Izraelu. W sobotę wieczorem do Rzymu przybył samolot z 26 Włochami z flotylli.

W Madrycie w niedzielę wylądował samolot z pierwszą grupą deportowanych Hiszpanów, liczącą 21 osób, a także kilkoma obywatelami Holandii i Portugalii - podała agencja EFE. Dodano, że w izraelskim więzieniu dalej pozostaje 28 Hiszpanów.

Władze Izraela wielokrotnie oskarżały flotyllę o to, że służy celom Hamasu i mówiły, że utrzymują blokadę zgodnie z prawem. Legalność tego posunięcia jest przedmiotem sporów.

OGLĄDAJ: Flotylla zatrzymana przez Izrael. Sikorski: apeluję o niepodróżowanie w rejony niebezpieczne