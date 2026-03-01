Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Polacy utknęli w Dubaju. "Nie wiemy, co nas czeka"

epa12786851
Polacy w Dubaju. Dariusz Kwiatkowski: na ten moment nie wiemy, co nasz czeka
Źródło: TVN24
Zabrakło nam pół godziny, żebyśmy zdążyli przed zamknięciem lotniska wylecieć dalej do Polski - opowiadał w TVN24 pan Aleksander, który tak jak inni Polacy utknął w Dubaju. Do odwołania i zawieszenia rejsów doszło w związku z eskalacją konfliktu w Iranie.

W odpowiedzi na ataki USA i Izraela Iran rozpoczął w sobotę naloty na cele w Zatoce Perskiej - od Zjednoczonych Emiratów Arabskich po Bahrajn - uszkadzając budynki, zakłócając funkcjonowanie lotnisk i dostawy ropy naftowej. Przeprowadził też uderzenia na cele w Izraelu i amerykańskie bazy w regionie.

ZOBACZ RELACJĘ NA ŻYWO O SYTUACJI W IRANIE

O sytuacji w Dubaju mówił na antenie TVN24 Dariusz Kwiatkowski, który przebywa tam wraz z żoną i córką. Jak relacjonował, są tam od 23 lutego, z kolei powrót mieli zaplanowany na 5 marca. - Na ten moment nie wiemy, co nas czeka - przyznał.

Kwiatkowski dodał, że w mieście "nie widać jakiejś wielkiej paniki", a sytuacja wydaje się "dosyć opanowana". - Śledzimy oficjalne komunikaty Ministerstwa Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich i oni uspokajają. Wygląda na to, że te [irańskie - red.] ataki głównie są zestrzeliwane ze strony obrony przeciwlotniczej (...), a te wszystkie wybuchy, które są relacjonowane, to są tylko i wyłącznie spadające szczątki - opowiadał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Te linie odwołały loty. Długa lista

Te linie odwołały loty. Długa lista

BIZNES
Prezydent "otrzymuje szczegółowe raporty"

Prezydent "otrzymuje szczegółowe raporty"

"KAWA NA ŁAWĘ"

Zamknięte lotnisko i odwołany lot

Dziennikarz sportowy Michał Samulski, który przyjechał do Dubaju wraz z rodziną również w TVN24 relacjonował obecną na miejscu sytuację. - Jestem z żoną i córkami w hotelu znajdującym się stosunkowo blisko, lotniska. Lotnisko jest zamknięte. Dostałem niespełna godzinę temu informację, że lot, który mieliśmy mieć jutro o 4.45 został odwołany - powiedział.

Dodał, że otrzymał też informację o tym, aby wraz z rodziną szukali innych połączeń, jednak - jak opowiadał - w tej chwili nie są one dostępne. 

>> "Cały czas słychać wybuchy", "na niebie widać smugi". Relacja z Dubaju <<

Michał Samulski o sytuacji w Dubaju. "Lotnisko jest zamknięte"
Źródło: TVN24

"Zabrakło nam pół godziny"

O tym, jak wygląda sytuacja w Dubaju opowiadał też pan Aleksander, który - jak relacjonował - miał tam planowaną przesiadkę w drodze powrotnej z Wietnamu. - Jesteśmy zakwaterowani w hotelu. Trochę rzeczy już się wyjaśniło. Mamy informację, że zostajemy tu do jutra - mówił.

Powiedział też, że zapewne dopiero jutro będzie miał informację, co dalej. Wspomniał przy tym wczorajszy dzień. - Zabrakło nam pół godziny, żebyśmy zdążyli przed zamknięciem lotniska wylecieć dalej do Polski - powiedział gość TVN24.

OGLĄDAJ: "Obie strony wiedzą, że nie dojdzie do inwazji lądowej". Co wiemy o ataku na Iran?
Irańczycy

"Obie strony wiedzą, że nie dojdzie do inwazji lądowej". Co wiemy o ataku na Iran?

Irańczycy
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Kamila Grenczyn/akr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/STRINGER

Udostępnij:
Tagi:
IranKonflikty zbrojne IranuUSA - IranNapięcie USA - IranDubajlotniskosamoloty
Czytaj także:
Lotnisko w Bejrucie
Nowy komunikat rzecznika MSZ. Rusza specjalna infolinia
BIZNES
Odwołane loty na Bliski Wschód
Część lotów odwołano. Sytuacja na polskich lotniskach
Kraków
imageTitle
Prevc z rekordem i kolejnym zwycięstwem. Niewykorzystana szansa Żyły
EUROSPORT
Przechwycenie irańskiej rakiety przez Żelazną Kopułę nad Zatoką Hajfy w Izraelu
Wojsko będzie działać "z całą mocą". Deklaracja prezydenta Iranu
RELACJA
Szympans karłowaty (bonobo)
Szympans uszkodził szybę w zoo. W środku byli zwiedzający
METEO
"Ali Chamenei pogrzebany", "siedziba CIA w Dubaju płonie". Wojna na fałszywki
"Ali Chamenei pogrzebany", "siedziba CIA w Dubaju płonie"? Wojna na fałszywki
Michał Istel
Roztopy w gminie Pomiechówek i sytuacja na rzece Wkrze
300-metrowy zator lodowy płynie Wkrą
WARSZAWA
Wspólna operacja Belgii i Francji
Wspólna operacja Belgii i Francji. Zełenski chwali
BIZNES
Abu Zabi (01.03.2026)
Niemal 200 rakiet i ponad 500 dronów. Ofiary śmiertelne i dziesiątki rannych
Świat
imageTitle
Lewandowski kontuzjowany. "Badania wykazały złamanie kości"
EUROSPORT
Cieśnina Ormuz
Punkt zapalny. Unieruchomione tankowce, kolejne gromadzą się u wejścia
BIZNES
Policjanci zabezpieczyli rzeczy 16-latka
Miał pochwalać "aktywnych strzelców" i zapowiadać zabójstwo uczniów swojej byłej dziewczyny
WARSZAWA
ksiezyc pelnia AdobeStock_1822283583
Niedługo całkowite zaćmienie Księżyca. Gdzie będzie można je zobaczyć
METEO
imageTitle
Nici z podium. Żyła zawalił drugi skok
EUROSPORT
Teheran, Iran (01.03.2026)
Prezydent "otrzymuje szczegółowe raporty"
"KAWA NA ŁAWĘ"
Celebryci i kanibale. Dlaczego w aferze Epsteina absurd wygrywa z ofiarami
"Kanibale" z Hollywood. Kto przegrywa na chaosie wokół afery Epsteina
Zuzanna Karczewska
Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska w akcji
Szalona prędkość w lodowej rynnie. "Otrzepujesz się i znowu na sanki"
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Król-Walas walczyła do końca. Niemka lepsza o ułamek sekundy
Najnowsze
Irańczycy świętują na ulicach Dehloranu
"Nawet w stanie wojennym priorytetem reżimu jest zabijanie swoich ludzi"
Świat
shutterstock_354174674
Te linie odwołały loty. Długa lista
BIZNES
Senior instruowany przez oszusta zgłosił się po kredyt (zdj. ilustracyjne)
Przyszedł po kredyt, cały czas z kimś rozmawiał. Zaniepokoiło to pracownika banku
WARSZAWA
Donald Trump
Trump: USA nie pozwolą radykalnie lewicowej firmie dyktować, jak walczy wojsko
BIZNES
imageTitle
Czterech Polaków skacze dalej. Prevc pokazał moc
EUROSPORT
Mgła, poranek
Alarmy w dziewięciu województwach. Tu należy zachować ostrożność
METEO
Żałobnicy na placu Enqelab w Teheranie
Trzy nazwiska. To oni mają tymczasowo przejąć władzę w Iranie
Świat
ropa naftowa paliwo beczki beczka shutterstock_348488006_S
Panika i 150 dolarów za baryłkę. Oto czarny scenariusz
BIZNES
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co nas czeka
METEO
Pożar domu w miejscowości Szewnica
Drewniany dom w płomieniach, strażacy wynieśli butlę z gazem
WARSZAWA
Zdjęcie wygenerowane przez AI i wykorzystane w komunikacie policji o zatrzymaniu obywatela Kolumbii
Zdjęcia z AI w policyjnych komunikatach. O co chodzi?
Piotr Krysztofiak
Czynności na miejscu zabójstwa w Krąpielu
"Szereg ran kłutych i tępych". Zatrzymania po zabójstwie kobiety
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica