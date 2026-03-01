Polacy utknęli w Dubaju. "Nie wiemy, co nas czeka"

Polacy w Dubaju. Dariusz Kwiatkowski: na ten moment nie wiemy, co nasz czeka Źródło: TVN24

W odpowiedzi na ataki USA i Izraela Iran rozpoczął w sobotę naloty na cele w Zatoce Perskiej - od Zjednoczonych Emiratów Arabskich po Bahrajn - uszkadzając budynki, zakłócając funkcjonowanie lotnisk i dostawy ropy naftowej. Przeprowadził też uderzenia na cele w Izraelu i amerykańskie bazy w regionie.

O sytuacji w Dubaju mówił na antenie TVN24 Dariusz Kwiatkowski, który przebywa tam wraz z żoną i córką. Jak relacjonował, są tam od 23 lutego, z kolei powrót mieli zaplanowany na 5 marca. - Na ten moment nie wiemy, co nas czeka - przyznał.

Kwiatkowski dodał, że w mieście "nie widać jakiejś wielkiej paniki", a sytuacja wydaje się "dosyć opanowana". - Śledzimy oficjalne komunikaty Ministerstwa Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich i oni uspokajają. Wygląda na to, że te [irańskie - red.] ataki głównie są zestrzeliwane ze strony obrony przeciwlotniczej (...), a te wszystkie wybuchy, które są relacjonowane, to są tylko i wyłącznie spadające szczątki - opowiadał.

Zamknięte lotnisko i odwołany lot

Dziennikarz sportowy Michał Samulski, który przyjechał do Dubaju wraz z rodziną również w TVN24 relacjonował obecną na miejscu sytuację. - Jestem z żoną i córkami w hotelu znajdującym się stosunkowo blisko, lotniska. Lotnisko jest zamknięte. Dostałem niespełna godzinę temu informację, że lot, który mieliśmy mieć jutro o 4.45 został odwołany - powiedział.

Dodał, że otrzymał też informację o tym, aby wraz z rodziną szukali innych połączeń, jednak - jak opowiadał - w tej chwili nie są one dostępne.

"Zabrakło nam pół godziny"

O tym, jak wygląda sytuacja w Dubaju opowiadał też pan Aleksander, który - jak relacjonował - miał tam planowaną przesiadkę w drodze powrotnej z Wietnamu. - Jesteśmy zakwaterowani w hotelu. Trochę rzeczy już się wyjaśniło. Mamy informację, że zostajemy tu do jutra - mówił.

Powiedział też, że zapewne dopiero jutro będzie miał informację, co dalej. Wspomniał przy tym wczorajszy dzień. - Zabrakło nam pół godziny, żebyśmy zdążyli przed zamknięciem lotniska wylecieć dalej do Polski - powiedział gość TVN24.

