Media: podniesiono stopień alarmowy w części amerykańskich baz w Europie

W części amerykańskich baz wojskowych w Europie podniesiono stopień alarmowy do drugiego najwyższego poziomu - informują amerykańskie media. Ma to mieć związek z ryzykiem potencjalnego ataku terrorystycznego. Według jednego z rozmówców stacji CNN, takiego poziomu zagrożenia nie było w europejskich bazach USA od co najmniej dziesięciu lat.

O sprawie informują m.in. stacja CNN oraz powiązany z armią USA "Stars and Stripes". Jak podały w niedzielę, w części amerykańskich baz wojskowych w Europie podniesiono stopień alarmowy do drugiego najwyższego poziomu - poziomu "Charlie". CNN powołuje się w tym przypadku na informacje od dwóch anonimowych przedstawicieli amerykańskiej administracji.

Powodem podniesienia stopnia alarmowego są obawy związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia ataku terrorystycznego wymierzonego przeciwko amerykańskim żołnierzom lub obiektom wojskowym Stanów Zjednoczonych - wskazano. Według mediów wśród baz USA, które podniosły poziom zagrożenia, znajduje się m.in. garnizon w Stuttgarcie, gdzie mieści się Dowództwo Europejskie USA (USEUCOM). Według "Stars and Stripes" poziom zagrożenia podniesiono również m.in. w bazach w Ramstein w Niemczech, a także Aviano we Włoszech.

Podniesiono stopień alarmowy w bazach USA

Na swojej stronie internetowej amerykańska armia podaje, że poziom "Charlie" wprowadza się, "gdy wystąpi incydent lub napłyną informacje wskazujące na prawdopodobieństwo działań terrorystycznych lub ataku na personel lub obiekty wojskowe".

Według anonimowego urzędnika pracującego w jednej z amerykańskich baz w Europie, na którego powołuje się CNN, takiego poziomu zagrożenia nie wprowadzono tam "przynajmniej od 10 lat". Podkreślił, że zazwyczaj oznacza to, że wojsko otrzymało wiadomość o "aktywnym i wiarygodnym zagrożeniu".

Nie jest jasne, co dokładnie wywołało podwyższone środki bezpieczeństwa. Rzecznik USEUCOM, Dan Day odmówił komentarza na temat podnoszenia stopnia alarmowego, tłumacząc to względami bezpieczeństwa. Dodał jednak, że "ciągle ocenia się różne czynniki wpływające na bezpieczeństwo amerykańskiego personelu wojskowego za granicą" i w razie potrzeby często "podejmuje dodatkowe kroki, by wzmocnić bezpieczeństwo personelu". Zaznaczył, że USEUCOM zawsze radzi członkom europejskiego personelu, "by zachowali czujność i gotowość przez cały czas".

Ryzyko terrorystyczne w Europie

CNN zauważa, że w ostatnim czasie europejscy urzędnicy ostrzegali przed potencjalnym zagrożeniem terrorystycznym na kontynencie, zwłaszcza przed letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu oraz w trakcie trwających Mistrzostw Europy w piłce nożnej w Niemczech. Do Niemiec sprowadzono dodatkowych 580 policjantów z zagranicy, by pilnowali bezpieczeństwa podczas imprezy - zauważono. We Francji zaś już w marcu podniesiono stopień zagrożenia terrorystycznego do najwyższego poziomu.

