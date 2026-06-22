Zełenski o decyzji Nawrockiego, pożar fabryki aerozoli, burzowy dzień
1. Wołodymyr Zełenski o decyzji Karola Nawrockiego w sprawie Orderu Orła Białego
Wołodymyr Zełenski w niedzielnym wywiadzie dla stacji telewizyjnej TSN skomentował decyzję Karola Nawrockiego w sprawie odebrania mu Orderu Orła Białego. "Widzę w tym wyłącznie proces wyborczy. Prezydent Karol Nawrocki walczy o pozycję swojej partii wobec premiera (Donalda) Tuska. Nie mamy z tym nic wspólnego, to ich wewnętrzna sprawa" - ocenił.
Podkreślił, że polska głowa państwa prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając niechęć do Ukraińców. "To zła droga. Uważam, że źle się to skończy" - stwierdził Zełenski.
2. Pożar fabryki aerozoli na Pomorzu
W miejscowości Charnowo w gminie Ustka doszło do pożaru na terenie zakładu produkującego aerozole. Nikt nie został ranny. Strażacy wciąż pracują na miejscu.
Nie jest znana przyczyna pożaru. Z okolicy zostało ewakuowanych 20 mieszkańców i ośmiu pracowników zakładu - w chwili wybuchu pożaru była tam tylko ochrona.
3. Burze w Polsce
W niedzielę przez Polskę przechodziły burze, niosąc silny deszcz i wiatr, a miejscami także grad. Strażacy interweniowali w całym kraju ponad 1500 razy.
Na Pomorzu Zachodnim wiatr powalił drzewo na szkołę i zerwał dach z jednego z budynków, a na Warmii i Mazurach doszło do poważnych zalań. Groźnie było również w wielu innych rejonach kraju.
4. Rusza proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości
W poniedziałek rusza proces Dariusza Mateckiego oraz osób związanych z dawną partią Zbigniewa Ziobry. Matecki i jego współpracownicy oskarżeni są o udział w procederze, który polegał na wyprowadzaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i wydawanie ich na partyjne lub prywatne cele.
Strukturę i działalność tzw. "układu szczecińskiego" śledzi od ponad dwóch lat reporter "Czarno na białym" Artur Warcholiński. Dotarł do aktu oskarżenia przeciwko Mateckiemu i jego grupie oraz rozmawiał z jednym z członków układu.
5. Trump grozi Iranowi
W Szwajcarii zakończyła się pierwsza tura rozmów USA i Iranu w sprawie końcowego porozumienia pokojowego, w których uczestniczy wiceprezydent J.D. Vance. Donald Trump w niedzielnym wpisie zastrzegł, że "Iran musi natychmiast powstrzymać swoją wysoko opłacaną bojówkę zastępczą w Libanie przed sprawianiem kłopotów".
"Jeśli tego nie zrobią, uderzymy w Iran ponownie z wielką siłą, tak jak w zeszłym tygodniu, tylko mocniej!!!" - zastrzegł.