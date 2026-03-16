Oscar dla Polaka, protest przed Pałacem Prezydenckim, Iran odpowiada Trumpowi

1. Oscary rozdane. Polak ze statuetką
"Dziewczyna, która płakała perłami" Maćka Szczerbowskiego i Chrisa Lavisa została najlepszą krótkometrażową animacją. Maciek Szczerbowski to urodzony w Poznaniu reżyser filmowy. Z Polski wyjechał w wieku 10 lat wraz z rodzicami. Od 1982 roku mieszka w Kanadzie. Dla Polaka to była druga nominacja. Wcześniej nominowano go za film "Panna Tutli Putli".
Oscara dla najlepszego filmu otrzymała "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona, który otrzymał też statuetkę za najlepszą reżyserię. Jessie Buckley za rolę w "Hamnecie" dostała nagrodę dla dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, a Michael B. Jordan - dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę w "Grzesznikach".
Co się działo na Oscarach - przeczytaj podsumowanie najważniejszych momentów >>>
2. Manifestacja przed Pałacem Prezydenckim
Przed Pałacem Prezydenckim odbył się protest przeciwko wetu prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie SAFE. Zgromadziło się kilka tysięcy osób. Mieli ze sobą transparenty: "Śmierdzi to weto ruską skarpetą", "Pięści to nie wszystko, by być w pałacu", "Nawrocki zdrajca Polski". - Są wściekli na decyzję prezydenta - powiedział reporter TVN24, który rozmawiał z uczestnikami manifestacji.
3. Iran reaguje na apel Trumpa
Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi zwrócił się do społeczności międzynarodowej z apelem o unikanie działań, które mogłyby doprowadzić do eskalacji napięć - przekazała agencja AFP.
We wpisie na platformie Truth Social amerykański prezydent wezwał państwa najbardziej dotknięte irańską blokadą cieśniny Ormuz, by przysłały w ten rejon swoje okręty wojenne. Trump wymienił Chiny, Japonię, Koreę Płd., Francję oraz Wielką Brytanię.
4. Rosyjski kapitan aresztowany po zatrzymaniu statku na Bałtyku
Szwedzki sąd zdecydował o areszcie wobec rosyjskiego kapitana zajętego przed kilkoma dniami tankowca. Podejrzany jest on o posługiwanie się fałszywą banderą.
Płynący z Santos w Brazylii do Primorska w Rosji tankowiec Sea Owl 1 o długości 228 metrów został zatrzymany w czwartek przez Straż Przybrzeżną i policję u wybrzeży Trelleborga. Statek figuruje na liście sankcyjnej kilku państw, w tym krajów UE, w związku z transportem produktów paliwowych między Rosją a Brazylią.
5. Ciepło już było. 16-dniowa prognoza na drugą połowę marca
Ten weekend, jeszcze w wielu miejscach w Polsce bardzo ciepły, jest punktem zwrotnym w marcowej pogodzie. Teraz będą nas odwiedzać głównie chłodne masy płynące z północy. W nadchodzącym tygodniu wszyscy odczujemy ochłodzenie. Najwyższa temperatura, jakiej możemy się spodziewać to 12 stopni Celsjusza, ale czasami na północy i na wschodzie kraju to będzie zaledwie 5-6 st. C.
Z kolei w ostatnim tygodniu marca ma być zaledwie od 6 do 11 st. C.
