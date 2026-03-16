Oscary 2026. Lista nagrodzonych
Oscar dla Polaka, protest przed Pałacem Prezydenckim, Iran odpowiada Trumpowi

Oscary 2026. Statuetka dla Maćka Szczerbowskiego
Maciek Szczerbowski otrzymał Oscara za najlepszą krótkometrażową animację. Kilka tysięcy osób manifestowało przed Pałacem Prezydenckim. Wezwanie Trumpa o interwencję w sprawie blokady cieśniny Ormuz spotkało się z reakcją Iranu. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 16 marca.

1. Oscary rozdane. Polak ze statuetką

"Dziewczyna, która płakała perłami" Maćka Szczerbowskiego i Chrisa Lavisa została najlepszą krótkometrażową animacją. Maciek Szczerbowski to urodzony w Poznaniu reżyser filmowy. Z Polski wyjechał w wieku 10 lat wraz z rodzicami. Od 1982 roku mieszka w Kanadzie. Dla Polaka to była druga nominacja. Wcześniej nominowano go za film "Panna Tutli Putli". 

Maciek Szczerbowski i Chris Lavis (najlepszy krótkometrażowy film animowany)
Oscara dla najlepszego filmu otrzymała "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona, który otrzymał też statuetkę za najlepszą reżyserię. Jessie Buckley za rolę w "Hamnecie" dostała nagrodę dla dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, a Michael B. Jordan - dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę w "Grzesznikach".

Co się działo na Oscarach - przeczytaj podsumowanie najważniejszych momentów >>>

2. Manifestacja przed Pałacem Prezydenckim

Przed Pałacem Prezydenckim odbył się protest przeciwko wetu prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie SAFE. Zgromadziło się kilka tysięcy osób. Mieli ze sobą transparenty: "Śmierdzi to weto ruską skarpetą", "Pięści to nie wszystko, by być w pałacu", "Nawrocki zdrajca Polski". - Są wściekli na decyzję prezydenta - powiedział reporter TVN24, który rozmawiał z uczestnikami manifestacji.

3. Iran reaguje na apel Trumpa

Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi zwrócił się do społeczności międzynarodowej z apelem o unikanie działań, które mogłyby doprowadzić do eskalacji napięć - przekazała agencja AFP.

We wpisie na platformie Truth Social amerykański prezydent wezwał państwa najbardziej dotknięte irańską blokadą cieśniny Ormuz, by przysłały w ten rejon swoje okręty wojenne. Trump wymienił Chiny, Japonię, Koreę Płd., Francję oraz Wielką Brytanię.

4. Rosyjski kapitan aresztowany po zatrzymaniu statku na Bałtyku

Szwedzki sąd zdecydował o areszcie wobec rosyjskiego kapitana zajętego przed kilkoma dniami tankowca. Podejrzany jest on o posługiwanie się fałszywą banderą.

Płynący z Santos w Brazylii do Primorska w Rosji tankowiec Sea Owl 1 o długości 228 metrów został zatrzymany w czwartek przez Straż Przybrzeżną i policję u wybrzeży Trelleborga. Statek figuruje na liście sankcyjnej kilku państw, w tym krajów UE, w związku z transportem produktów paliwowych między Rosją a Brazylią.

Ten weekend, jeszcze w wielu miejscach w Polsce bardzo ciepły, jest punktem zwrotnym w marcowej pogodzie. Teraz będą nas odwiedzać głównie chłodne masy płynące z północy. W nadchodzącym tygodniu wszyscy odczujemy ochłodzenie. Najwyższa temperatura, jakiej możemy się spodziewać to 12 stopni Celsjusza, ale czasami na północy i na wschodzie kraju to będzie zaledwie 5-6 st. C.

Z kolei w ostatnim tygodniu marca ma być zaledwie od 6 do 11 st. C.

Autorka/Autor: Opracował Filip Czekała

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA

IranOscaryKarol NawrockiDonald Trump
Czytaj także:
lotnisko dubaj s shutterstock_1077788411
Pożar w Dubaju, lotnisko zamknięte
Świat
Maciek Szczerbowski i Marcin Wrona
Maciek Szczerbowski o swojej twórczości. Zobacz wywiad z Marcinem Wroną
Marcin Wrona
Paul Thomas Anderson z Oscarem odebrał aż 3 złote statuetki
Przewidzieliśmy to! Twórca "Jednej bitwy po drugiej" rozbił oscarowy bank
Justyna Kobus
Paul Thomas Anderson
Oscary 2026 w pigułce. Najważniejsze momenty
Tomasz-Marcin Wrona
Amy Madigan z Oscarem
Na drugą szansę czekała 40 lat. Tym razem zdobyła Oscara
Justyna Kobus
Oscary 2026
Oscar dla Polaka, "Jedna bitwa po drugiej" z sześcioma statuetkami - lista nagrodzonych
Kultura i styl
Burza, piorun
Tutaj miejscami może dziś zagrzmieć
METEO
imageTitle
Rozlosowano drabinkę w Miami. Świątek może trafić od razu na Linette
EUROSPORT
imageTitle
"Lewandowski nie jest zbyt czujny pod bramką". Zaskakująca ocena Polaka
EUROSPORT
imageTitle
Znamy skład Polaków na Vikersund. Wyjątkowy występ dla Tomasiaka
EUROSPORT
Prezydent Karol Nawrocki
14 stron projektu prezydenta, a posłowie PiS i tak "chwalą w ciemno". Kto przeczytał?
W KULUARACH
GettyImages-2266676385
Obroniła piłkę meczową, ma tytuł. Zjawiskowy finał dla Sabalenki
Najnowsze
Brzoskwinie w Katalonii zakwitły
Różowo aż po horyzont. W Katalonii zakwitły brzoskwinie
METEO
imageTitle
Jeden piłkarz, dwa kuriozalne gole samobójcze. W niespełna dwie minuty
EUROSPORT
imageTitle
Polka pokonała mistrzynię olimpijską. Potem pogrzebał ją błąd
EUROSPORT
Silny wiatr w Czechach spowodował pożar lasu
Silny wiatr u naszych sąsiadów. Łamał drzewa i wywołał pożar lasu
METEO
Czy polityka rządu doprowadzi do polexitu? Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24
Pełczyńska-Nałęcz: nie możemy przegapić ważnego momentu, jak Brytyjczycy
Polska
imageTitle
Miami Open bez Djokovicia. Serb wycofał się z turnieju
EUROSPORT
imageTitle
Huśtawka nastrojów Polaków po osobliwym konkursie w Oslo
EUROSPORT
imageTitle
Trudny tydzień Rakowa. Nie dał rady Górnikowi
EUROSPORT
Az-Zawajda
Izrael atakuje w Strefie Gazy. Kilkanaście osób nie żyje, w tym policjanci
Świat
16 min
pc
Uciekła z lekcji do kina. Małgosia Turzańska o swojej drodze po Oscara
Fakty+
imageTitle
Lider pokonany u siebie. Ścisk na szczycie tabeli ekstraklasy
EUROSPORT
Noc, opady, deszcz, droga
Pas dużego zachmurzenia przyniesie nocą opady
METEO
imageTitle
Vingegaard dopiął swego w Paryż - Nicea. Najlepszy wynik od 1939 roku
EUROSPORT
Rozprawa w sali kinowej
W bunkrze, na łodzi i w sali kinowej. Nietypowe miejsca rozpraw sądowych
Marta Korejwo-Danowska
imageTitle
Takiej dyskwalifikacji jeszcze nie było. Skoczek Oslo pomylił z Lahti
EUROSPORT
Burza, noc
Strefa wyładowań wędruje nad krajem
METEO
Raphinha
Pewna wygrana Barcelony. Lewandowski zmarnował swoje szanse
EUROSPORT
Opady słabego śniegu, deszcz ze śniegiem
Wleje się polarne powietrze. Może spaść śnieg z deszczem
METEO
