Oscar dla Polaka, protest przed Pałacem Prezydenckim, Iran odpowiada Trumpowi

Oscary 2026. Statuetka dla Maćka Szczerbowskiego

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

POGODA NA DZIŚ

1. Oscary rozdane. Polak ze statuetką

"Dziewczyna, która płakała perłami" Maćka Szczerbowskiego i Chrisa Lavisa została najlepszą krótkometrażową animacją. Maciek Szczerbowski to urodzony w Poznaniu reżyser filmowy. Z Polski wyjechał w wieku 10 lat wraz z rodzicami. Od 1982 roku mieszka w Kanadzie. Dla Polaka to była druga nominacja. Wcześniej nominowano go za film "Panna Tutli Putli".

Maciek Szczerbowski i Chris Lavis (najlepszy krótkometrażowy film animowany) Źródło: CHRIS TORRES/EPA/PAP

Oscara dla najlepszego filmu otrzymała "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona, który otrzymał też statuetkę za najlepszą reżyserię. Jessie Buckley za rolę w "Hamnecie" dostała nagrodę dla dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej, a Michael B. Jordan - dla najlepszego aktora pierwszoplanowego za rolę w "Grzesznikach".

2. Manifestacja przed Pałacem Prezydenckim

Przed Pałacem Prezydenckim odbył się protest przeciwko wetu prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie SAFE. Zgromadziło się kilka tysięcy osób. Mieli ze sobą transparenty: "Śmierdzi to weto ruską skarpetą", "Pięści to nie wszystko, by być w pałacu", "Nawrocki zdrajca Polski". - Są wściekli na decyzję prezydenta - powiedział reporter TVN24, który rozmawiał z uczestnikami manifestacji.

3. Iran reaguje na apel Trumpa

Szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi zwrócił się do społeczności międzynarodowej z apelem o unikanie działań, które mogłyby doprowadzić do eskalacji napięć - przekazała agencja AFP.

We wpisie na platformie Truth Social amerykański prezydent wezwał państwa najbardziej dotknięte irańską blokadą cieśniny Ormuz, by przysłały w ten rejon swoje okręty wojenne. Trump wymienił Chiny, Japonię, Koreę Płd., Francję oraz Wielką Brytanię.

4. Rosyjski kapitan aresztowany po zatrzymaniu statku na Bałtyku

Szwedzki sąd zdecydował o areszcie wobec rosyjskiego kapitana zajętego przed kilkoma dniami tankowca. Podejrzany jest on o posługiwanie się fałszywą banderą.

Płynący z Santos w Brazylii do Primorska w Rosji tankowiec Sea Owl 1 o długości 228 metrów został zatrzymany w czwartek przez Straż Przybrzeżną i policję u wybrzeży Trelleborga. Statek figuruje na liście sankcyjnej kilku państw, w tym krajów UE, w związku z transportem produktów paliwowych między Rosją a Brazylią.

5. Ciepło już było. 16-dniowa prognoza na drugą połowę marca

Ten weekend, jeszcze w wielu miejscach w Polsce bardzo ciepły, jest punktem zwrotnym w marcowej pogodzie. Teraz będą nas odwiedzać głównie chłodne masy płynące z północy. W nadchodzącym tygodniu wszyscy odczujemy ochłodzenie. Najwyższa temperatura, jakiej możemy się spodziewać to 12 stopni Celsjusza, ale czasami na północy i na wschodzie kraju to będzie zaledwie 5-6 st. C.

Z kolei w ostatnim tygodniu marca ma być zaledwie od 6 do 11 st. C.

