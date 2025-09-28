Wybory w Mołdawii, porażka siatkarzy, Hołownia o swojej przyszłości

Trump: jestem bardzo niezadowolony z tego, co robi Rosja i co robi Putin Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

1. Wybory w Mołdawii

W niedzielę w Mołdawii odbędą się wybory parlamentarne, podczas których proeuropejska partia PAS, związana z prezydentką Maią Sandu, będzie walczyć o utrzymanie większości w parlamencie. Naprzeciw niej staną między innymi prorosyjskie ugrupowania, wspierane przez Rosję, które liczą na przejęcie kontroli i wzmocnienie wpływów Rosji w regionie.

Eksperci wskazują na niepewny wynik głosowania i wzmożoną ingerencję Moskwy w kampanię. - Dla Moskwy są tylko dwa akceptowalne scenariusze. Pierwszy z nich to powrót do poprzedniego modelu, czyli Mołdawia rządzona przez wiernych Moskwie skorumpowanych oligarchów i pozostająca w szarej strefie między Zachodem i Wschodem. Drugi jest jeszcze gorszy, w nim Mołdawia staje się drugą Białorusią i służy Moskwie jako przyczółek do ataków na Ukrainę - ocenił analityk Victor Ciobanu.

2. Hołownia o swojej przyszłości w partii

Lider Polski 2050, Szymon Hołownia, ogłosił w sobotę, że nie będzie kandydował na stanowisko przewodniczącego partii w wyborach zaplanowanych na styczeń 2026 roku. - Mam nadzieję, że moi koledzy i koleżanki wyłonią lidera, który w odpowiedzialny, sprawny sposób poprowadzi Polskę 2050 do zwycięstwa w 2027 roku - powiedział Hołownia.

Zapewnił jednocześnie, że pozostaje aktywnym członkiem partii i będzie wspierał jej działania, angażując się w dialog ze strukturami terenowymi. - Będę służył radą, będę wspierał, będę pomagał, ruszę w Polskę, rozmawiać z naszymi strukturami - zapowiedział.

Jednoczenie Rada Krajowa partii przyjęła uchwałę o rekomendacji Hołowni na wicemarszałka Sejmu po ustalonej jeszcze przed wyborami zmianie na fotelu marszałka w połowie kadencji.

3. Przegrana w półfinale

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn przegrała z Włochami 0:3 (21:25, 22:25, 23:25) w półfinale mistrzostw świata, tracąc szansę na złoty medal. Obrońcy tytułu okazali się skuteczniejsi od osłabionych brakiem kapitana Bartosza Kurka Polaków.

Biało-Czerwoni powalczą o brąz w meczu z Czechami w niedzielę o 8:30 czasu polskiego. W finale Włosi zmierzą się z Bułgarią, która pokonała reprezentację Czech 3:1.

4. Tragiczny wypadek na S8

Na drodze S8 w rejonie zjazdu Oleśnica Zachód (Dolny Śląsk) doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 58-letni kierowca samochodu ciężarowego, obywatel Litwy, prawdopodobnie zasnął za kierownicą i uderzył w osobową skodę, która następnie wjechała w osobowego peugeota, a ten uderzył w tył pojazdu ciężarowego marki scania - powiedziała oficer prasowa.

5. Trump zapowiada interwencję wojska

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że wyśle wojsko do Portland w stanie Oregon, które określił jako miasto "zdewastowane wojną".

"At the request of Secretary of Homeland Security, @Sec_Noem, I am directing @SecWar, Pete Hegseth, to provide all necessary Troops to protect War ravaged Portland, & any of our ICE Facilities under siege from attack by Antifa, & other domestic terrorists..." - President Trump pic.twitter.com/UEyeCWoqHY — The White House (@WhiteHouse) September 27, 2025 Rozwiń

"Na wniosek minister bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem nakazuję ministrowi wojny Pete'owi Hegsethowi dostarczenie wszelkich koniecznych wojsk, by chronić zdewastowane wojną Portland i wszelkie placówki służb imigracyjnych (ICE) oblegane przez ataki Antify i innych krajowych organizacji terrorystycznych" - napisał Trump.

W Portland od miesięcy trwają protesty przed siedzibą ICE, gdzie demonstranci domagają się zamknięcia placówki, zarzucając agencji łamanie lokalnych przepisów dotyczących przetrzymywania migrantów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD