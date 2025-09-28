Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Wybory w Mołdawii, porażka siatkarzy, Hołownia o swojej przyszłości

W niedzielę w Mołdawii odbędą się wybory parlamentarne
Trump: jestem bardzo niezadowolony z tego, co robi Rosja i co robi Putin
Źródło: Reuters
W niedzielę odbędą się wybory parlamentarne w Mołdawii. Szymon Hołownia ogłosił, że nie będzie kandydował na przewodniczącego Polski 2050. Polscy siatkarze przegrali w półfinale mistrzostw świata z reprezentacją Włoch. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział wysłanie wojsk do Portland. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę, 28 września.

1. Wybory w Mołdawii

W niedzielę w Mołdawii odbędą się wybory parlamentarne, podczas których proeuropejska partia PAS, związana z prezydentką Maią Sandu, będzie walczyć o utrzymanie większości w parlamencie. Naprzeciw niej staną między innymi prorosyjskie ugrupowania, wspierane przez Rosję, które liczą na przejęcie kontroli i wzmocnienie wpływów Rosji w regionie.

Eksperci wskazują na niepewny wynik głosowania i wzmożoną ingerencję Moskwy w kampanię. - Dla Moskwy są tylko dwa akceptowalne scenariusze. Pierwszy z nich to powrót do poprzedniego modelu, czyli Mołdawia rządzona przez wiernych Moskwie skorumpowanych oligarchów i pozostająca w szarej strefie między Zachodem i Wschodem. Drugi jest jeszcze gorszy, w nim Mołdawia staje się drugą Białorusią i służy Moskwie jako przyczółek do ataków na Ukrainę - ocenił analityk Victor Ciobanu.

2. Hołownia o swojej przyszłości w partii

Lider Polski 2050, Szymon Hołownia, ogłosił w sobotę, że nie będzie kandydował na stanowisko przewodniczącego partii w wyborach zaplanowanych na styczeń 2026 roku. - Mam nadzieję, że moi koledzy i koleżanki wyłonią lidera, który w odpowiedzialny, sprawny sposób poprowadzi Polskę 2050 do zwycięstwa w 2027 roku - powiedział Hołownia.

Zapewnił jednocześnie, że pozostaje aktywnym członkiem partii i będzie wspierał jej działania, angażując się w dialog ze strukturami terenowymi. - Będę służył radą, będę wspierał, będę pomagał, ruszę w Polskę, rozmawiać z naszymi strukturami - zapowiedział.

Jednoczenie Rada Krajowa partii przyjęła uchwałę o rekomendacji Hołowni na wicemarszałka Sejmu po ustalonej jeszcze przed wyborami zmianie na fotelu marszałka w połowie kadencji.

3. Przegrana w półfinale

Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn przegrała z Włochami 0:3 (21:25, 22:25, 23:25) w półfinale mistrzostw świata, tracąc szansę na złoty medal. Obrońcy tytułu okazali się skuteczniejsi od osłabionych brakiem kapitana Bartosza Kurka Polaków.

Biało-Czerwoni powalczą o brąz w meczu z Czechami w niedzielę o 8:30 czasu polskiego. W finale Włosi zmierzą się z Bułgarią, która pokonała reprezentację Czech 3:1.

4. Tragiczny wypadek na S8

Na drodze S8 w rejonie zjazdu Oleśnica Zachód (Dolny Śląsk) doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 58-letni kierowca samochodu ciężarowego, obywatel Litwy, prawdopodobnie zasnął za kierownicą i uderzył w osobową skodę, która następnie wjechała w osobowego peugeota, a ten uderzył w tył pojazdu ciężarowego marki scania - powiedziała oficer prasowa.

Donald Trump
Trump zapowiada wysłanie wojska do miasta "zdewastowanego wojną"
Polska
Wypadek na S8
"Prawdopodobnie zasnął". Dwie osoby nie żyją, cztery ranne
Wrocław
holownia
Hołownia skończył mówić i wtedy się zaczęło. "To ja miałam być!"
Polska

5. Trump zapowiada interwencję wojska

Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że wyśle wojsko do Portland w stanie Oregon, które określił jako miasto "zdewastowane wojną".

"Na wniosek minister bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem nakazuję ministrowi wojny Pete'owi Hegsethowi dostarczenie wszelkich koniecznych wojsk, by chronić zdewastowane wojną Portland i wszelkie placówki służb imigracyjnych (ICE) oblegane przez ataki Antify i innych krajowych organizacji terrorystycznych" - napisał Trump.

W Portland od miesięcy trwają protesty przed siedzibą ICE, gdzie demonstranci domagają się zamknięcia placówki, zarzucając agencji łamanie lokalnych przepisów dotyczących przetrzymywania migrantów.

Autorka/Autor: BC/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: DUMITRU DORU/PAP/EPA

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica