Trump o Polsce, Palestyna uznana przez cztery państwa, sukces Świątek

Trump na pytanie, czy pomógłby bronić się Polsce i państwom bałtyckim, gdyby Rosja dalej eskalowała sytuację: tak, zrobiłbym to

1. Trump o pomocy Polsce. "Tak, zrobiłbym to"

Prezydent USA Donald Trump usłyszał pytanie od jednego z zebranych na trawniku przed Białym Domem dziennikarzy: - Panie prezydencie, czy pomógłby pan bronić się Polsce i państwom bałtyckim przed Rosją, gdyby Rosja dalej eskalowała sytuację?

- Tak, zrobiłbym to - odpowiedział krótko przywódca USA.

Trump rozmawiał z dziennikarzami przed wylotem do Arizony na uroczystości pogrzebowe Charliego Kirka, zastrzelonego 10 września konserwatywnego komentatora i aktywisty.

2. Znaleziono kolejne szczątki "przypominające drona"

Policja poinformowała w niedzielę o odnalezieniu łącznie czterech "obiektów przypominających drony" w całym kraju.

Trzy obiekty - w Wodynie (powiat siedlecki, województwo mazowieckie), w Sulmicach (powiat zamojski, województwo podkarpackie) oraz w Goszczy (powiat krakowski, województwo małopolskie) - znaleźli grzybiarze. Czwarty - w powiecie białobrzeskim - zauważył przechodzień.

Wszystkie obiekty znajdowały się z dala od zabudowań. "Mogą mieć związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września" - podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

3. Uznanie Palestyny przez cztery państwa

Kanada, Australia, Wielka Brytania i Portugalia oficjalnie uznały państwo palestyńskie. W poniedziałek podobny krok ma uczynić Francja. Podobną decyzję zapowiedziały też między innymi Belgia i Luksemburg.

Premier Kanady Mark Carney ocenił, że obecny rząd Izraela działa metodycznie, by zapobiec perspektywie ustanowienia Palestyny jako niepodległego państwa. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer napisał, że ten ruch ma ożywić nadzieję na pokój dla Palestyńczyków i Izraelczyków oraz "rozwiązanie dwupaństwowe". Minister spraw zagranicznych Portugalii Paulo Rangel stwierdził, że rozwiązanie dwupaństwowe jest jedyną drogą do trwałego pokoju.

Premier Benjamin Netanjahu ocenił w niedzielę, że utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego zagraża interesom Izraela.

4. Pożegnanie Charliego Kirka

Dziesiątki tysięcy ludzi przyszło w niedzielę na stadion w Glendale pod Phoenix w Arizonie, by uczestniczyć w ceremoniach upamiętniających zamordowanego prawicowego aktywistę Charliego Kirka.

- Charles James Kirk został okrutnie zamordowany przez zradykalizowanego, zimnokrwistego potwora za to, że mówił prawdę, która kryła się w jego sercu - powiedział prezydent USA Donald Trump.

Memoriał Charliego Kirka Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Podczas wielogodzinnej ceremonii dorobek i życie 31-letniego działacza wspominało kilkunastu mówców, w tym najważniejsze osoby w państwie: kilku członków gabinetu z sekretarzem stanu Marco Rubio, szefem Pentagonu Petem Hegsethem i wiceprezydentem J.D. Vancem na czele. Przed Trumpem wystąpiła zaś wdowa po Kirku, Erika, która przejęła po nim stery założonej przez niego organizacji Turning Point USA. Żona aktywisty publicznie przebaczyła mordercy męża, powołując się na przykład Chrystusa.

5. Kolejny sukces Igi Świątek

Iga Świątek wygrała w finale z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 1:6, 7:6 (7-3), 7:5 i triumfowała w tenisowym turnieju WTA 500 w Seulu. Finał był pełen dramaturgii. Rosyjska tenisistka wygrała pierwszą partię 6:1, a w drugiej Polka była lepsza w tie-breaku 7:6 (7-3)

Świątek wywalczyła w tym roku trzeci tytuł, po wielkoszlemowym Wimbledonie w Londynie i "tysięczniku" WTA w Cincinnati. Wszystkie trzy wygrała po raz pierwszy. Łącznie to jej 25. triumf w karierze, a w finałach wystąpiła 30-krotnie.