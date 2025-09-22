Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Trump o Polsce, Palestyna uznana przez cztery państwa, sukces Świątek

Donald Trump
Trump na pytanie, czy pomógłby bronić się Polsce i państwom bałtyckim, gdyby Rosja dalej eskalowała sytuację: tak, zrobiłbym to
Źródło: Reuters/TVN24
Donald Trump zapewnił, że pomógłby Polsce w przypadku ataku Rosji. Trzy państwa uznały niepodległość Palestyny. W Polsce znaleziono kolejne fragmenty rosyjskich dronów. Iga Świątek wygrała turniej w Seulu. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 22 września.

ZOBACZ PROGNOZĘ POGODY NA DZIŚ

1. Trump o pomocy Polsce. "Tak, zrobiłbym to"

Prezydent USA Donald Trump usłyszał pytanie od jednego z zebranych na trawniku przed Białym Domem dziennikarzy: - Panie prezydencie, czy pomógłby pan bronić się Polsce i państwom bałtyckim przed Rosją, gdyby Rosja dalej eskalowała sytuację?

- Tak, zrobiłbym to - odpowiedział krótko przywódca USA.

Trump rozmawiał z dziennikarzami przed wylotem do Arizony na uroczystości pogrzebowe Charliego Kirka, zastrzelonego 10 września konserwatywnego komentatora i aktywisty.

Trump o Polsce i sojusznikach w NATO. "Zrobiłbym to"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump o Polsce i sojusznikach w NATO. "Zrobiłbym to"

2. Znaleziono kolejne szczątki "przypominające drona"

Policja poinformowała w niedzielę o odnalezieniu łącznie czterech "obiektów przypominających drony" w całym kraju.

Trzy obiekty - w Wodynie (powiat siedlecki, województwo mazowieckie), w Sulmicach (powiat zamojski, województwo podkarpackie) oraz w Goszczy (powiat krakowski, województwo małopolskie) - znaleźli grzybiarze. Czwarty - w powiecie białobrzeskim - zauważył przechodzień.

Wszystkie obiekty znajdowały się z dala od zabudowań. "Mogą mieć związek z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w nocy z 9 na 10 września" - podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tajemnicze obiekty w czterech miejscach kraju
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tajemnicze obiekty w czterech miejscach kraju

Polska

3. Uznanie Palestyny przez cztery państwa

Kanada, Australia, Wielka Brytania i Portugalia oficjalnie uznały państwo palestyńskie. W poniedziałek podobny krok ma uczynić Francja. Podobną decyzję zapowiedziały też między innymi Belgia i Luksemburg.

Premier Kanady Mark Carney ocenił, że obecny rząd Izraela działa metodycznie, by zapobiec perspektywie ustanowienia Palestyny jako niepodległego państwa. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer napisał, że ten ruch ma ożywić nadzieję na pokój dla Palestyńczyków i Izraelczyków oraz "rozwiązanie dwupaństwowe". Minister spraw zagranicznych Portugalii Paulo Rangel stwierdził, że rozwiązanie dwupaństwowe jest jedyną drogą do trwałego pokoju.

Premier Benjamin Netanjahu ocenił w niedzielę, że utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego zagraża interesom Izraela.

Trzy kraje uznają państwo palestyńskie. Premier Izraela: absurdalna nagroda za terror
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trzy kraje uznają państwo palestyńskie. Premier Izraela: absurdalna nagroda za terror

4. Pożegnanie Charliego Kirka

Dziesiątki tysięcy ludzi przyszło w niedzielę na stadion w Glendale pod Phoenix w Arizonie, by uczestniczyć w ceremoniach upamiętniających zamordowanego prawicowego aktywistę Charliego Kirka.

- Charles James Kirk został okrutnie zamordowany przez zradykalizowanego, zimnokrwistego potwora za to, że mówił prawdę, która kryła się w jego sercu - powiedział prezydent USA Donald Trump.

Memoriał Charliego Kirka
Memoriał Charliego Kirka
Źródło: PAP/EPA/CAROLINE BREHMAN

Podczas wielogodzinnej ceremonii dorobek i życie 31-letniego działacza wspominało kilkunastu mówców, w tym najważniejsze osoby w państwie: kilku członków gabinetu z sekretarzem stanu Marco Rubio, szefem Pentagonu Petem Hegsethem i wiceprezydentem J.D. Vancem na czele. Przed Trumpem wystąpiła zaś wdowa po Kirku, Erika, która przejęła po nim stery założonej przez niego organizacji Turning Point USA. Żona aktywisty publicznie przebaczyła mordercy męża, powołując się na przykład Chrystusa.

"Przebaczam mu". Emocjonalne pożegnanie Charliego Kirka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Przebaczam mu". Emocjonalne pożegnanie Charliego Kirka

5. Kolejny sukces Igi Świątek

Iga Świątek wygrała w finale z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową 1:6, 7:6 (7-3), 7:5 i triumfowała w tenisowym turnieju WTA 500 w Seulu. Finał był pełen dramaturgii. Rosyjska tenisistka wygrała pierwszą partię 6:1, a w drugiej Polka była lepsza w tie-breaku 7:6 (7-3)

Świątek wywalczyła w tym roku trzeci tytuł, po wielkoszlemowym Wimbledonie w Londynie i "tysięczniku" WTA w Cincinnati. Wszystkie trzy wygrała po raz pierwszy. Łącznie to jej 25. triumf w karierze, a w finałach wystąpiła 30-krotnie.

Thriller zakończony zwycięstwem. Świątek z tytułem w Seulu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Thriller zakończony zwycięstwem. Świątek z tytułem w Seulu

EUROSPORT

Autorka/Autor: FC/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: EPA/CAROLINE BREHMAN

Donald TrumpUSAAtaki dronówRosjaAutonomia PalestyńskaIzraelBenjamin NetanjahuMark CarneyKeir StarmerPortugaliaWielka BrytaniaKanadaAustraliaIga ŚwiątekTenis
