Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Przywódcy lecą na rozmowy z Trumpem, sukces Świątek, "trudne dni" w Hiszpanii

Biały Dom, Waszyngton, USA
Von der Leyen: Ukraina musi utrzymać swoją suwerenność i integralność terytorialną
Źródło: TVN24
W poniedziałek Wołodymyr Zełenski spotka się z Donaldem Trumpem w Białym Domu. Prezydent Ukrainy przed wylotem do USA spotkał się w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Hiszpanię trawią szalejące pożary, premier Pedro Sanchez udał się na tereny zniszczone przez żywioł. Iga Świątek awansowała do finału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Policja podsumowała wypadki na drogach w trakcie długiego weekendu. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 18 sierpnia.

1. Ważne spotkanie w Waszyngtonie

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump przyjmie w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W spotkaniu weźmie udział także kilku europejskich przywódców. Rozmowy w Waszyngtonie mają dotyczyć rosyjskich żądań w sprawie ustępstw terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, w tym roli, jaką mogą odegrać w tym procesie USA.

Spotkanie odbędzie się trzy dni po rozmowach Trumpa z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem na Alasce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Szef MSZ podsumował spotkanie "koalicji chętnych"

Szef MSZ podsumował spotkanie "koalicji chętnych"

Polska
Kto z Polski poleci do Waszyngtonu? "Tutaj nie ma miejsca na rywalizację"

Kto z Polski poleci do Waszyngtonu? "Tutaj nie ma miejsca na rywalizację"

2. Zełenski w Brukseli

Wołodymyr Zełenski spotkał się w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Jak zapewniała szefowa KE, "Europa stoi u boku Ukrainy" i "będzie wspierać ją tak długo, jak będzie to potrzebne".

Prezydent Ukrainy o "historycznej decyzji" Amerykanów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent Ukrainy o "historycznej decyzji" Amerykanów

Później głos zabrał Zełenski, który mówił o swojej zaplanowanej na poniedziałek wizycie w Waszyngtonie. - Putin ma wiele żądań, o wszystkich nie wiemy. Jeżeli faktycznie jest ich tak dużo, jak słyszymy, dużo czasu zajmie omówienie ich wszystkich. Nie ma możliwości wykonania tego pod presją broni, dlatego konieczne jest przerwanie ognia i szybka praca nad ostatecznym porozumieniem - oświadczył.

Zełenski ocenił, że było to "ważne spotkanie". "To istotne wsparcie dla Ukrainy w kontekście nadchodzącego spotkania z prezydentem Trumpem. Dziś, wspólnie i w kilku formatach, ustalamy, o czym będziemy rozmawiać w Waszyngtonie" - napisał później w mediach społecznościowych. 

Wołodymyr Zełenski i Ursula von der Leyen
Wołodymyr Zełenski i Ursula von der Leyen
Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

3. Pożary w Hiszpanii

Hiszpania zmaga się z szalejącymi pożarami. W całym kraju w sierpniu ogień zniszczył obszar przekraczający ponad 100 tysięcy hektarów. W niedzielę na tereny niszczone przez żywioł udał się premier kraju Pedro Sanchez, który z powodu poważnej sytuacji przerwał swój urlop.

- Przed nami jeszcze kilka trudnych dni, niestety pogoda nam nie sprzyja - przekazał Sanchez na konferencji prasowej w mieście Ourense, stolicy prowincji.

Najpoważniejsza sytuacja utrzymuje się w prowincjach Ourense (Galicja), Leon (Kastylia i Leon) a także w Caceres (Estremadura). Władze wysłały na miejsce 500 dodatkowych żołnierzy z wojskowej jednostki ratowniczej, aby wesprzeć akcję gaśniczą - teraz z ogniem walczyć będzie 1900 żołnierzy.

Pożary w Hiszpanii
Pożary w Hiszpanii
Źródło: PAP/EPA/BRAIS LORENZO

4. Kolejna wygrana Igi Świątek

Iga Świątek po raz pierwszy w karierze zagra w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. W niedzielę Polka pokonała w półfinale Jelenę Rybakinę. O tytuł zawalczy ze zwyciężczynią drugiego półfinału Włoszką Jasmine Paolini.

imageTitle
Iga Świątek w półfinale WTA 1000 w Cincinnati
Źródło: Getty Images

5. Policja podsumowała długi weekend

W trakcie długiego sierpniowego weekendu na polskich drogach zginęło o pięć osób więcej niż w ubiegłym roku - wynika z danych Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze zatrzymali 400 nietrzeźwych kierowców.

Tylko w piątek i sobotę doszło do 172 wypadków, w których zginęło łącznie 26 osób.

Pogoda na dziś

Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże, przejściowo całkowite ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu na północnym wschodzie, wschodzie i lokalnie w centrum kraju rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy.

Termometry pokażą maksymalnie od 20-21 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum kraju, do 23-24 st. C na zachodzie. Powieje północny, umiarkowany wiatr.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: os/ads

Źródło: PAP, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpRosjaAlaskaWaszyngtonWołodymyr ZełenskiBrukselaUrsula von der LeyenKomisja EuropejskaWładimir PutinWojna w UkrainieUkrainaKijówHiszpaniaPedro SanchezKremlMoskwa
Czytaj także:
Petr Fiala
Premier Czech o tym, co "będzie niezbędne dla dalszych negocjacji"
Świat
imageTitle
Świątek poznała finałową rywalkę. Ma na nią patent
EUROSPORT
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczne dwa dni na drogach. Policja podała statystyki
Polska
Renata Janik, marszałkini województwa świętokrzyskiego
Umowa z firmą zięcia i dwa aneksy. Renata Janik nie pamięta
Piotr Szostak
Charków
Rosjanie zaatakowali Charków. Zabili dwulatka
Świat
Biały Dom
Najpierw rozmowa w cztery oczy, później dołączą inni. Jest harmonogram
Świat
Donald Trump
"Zełenski może zakończyć wojnę". Wpis Trumpa i ani słowa o agresorze
Świat
epa12195486
Zełenski dotarł do Waszyngtonu. "Pokój musi być trwały"
Świat
Będzie pogodnie
Taki będzie pierwszy dzień tygodnia
METEO
pap_20100404_0ZN
Koniec poszukiwań 9-latka
Polska
imageTitle
Triumf Czechów w mistrzostwach świata w rowerowej jeździe na orientację
EUROSPORT
imageTitle
Legia zaskoczona. Beniaminek wciąż niepokonany
EUROSPORT
imageTitle
Pierwszy hit dla Arsenalu. Przesądził błąd bramkarza
EUROSPORT
Pożary w Hiszpanii
Premier przerywa urlop. "Przed nami jeszcze kilka trudnych dni"
METEO
Zełesnki w Brukseli
Prezydent Ukrainy o "historycznej decyzji" Amerykanów
Świat
imageTitle
Radomscy kibice odpowiedzieli na prowokację Izraelczyków. Rośnie napięcie
EUROSPORT
imageTitle
Wielki powrót, potem dominacja Świątek. Ma premierowy finał w Cincinnati
EUROSPORT
Powodzie w Pakistanie
Setki ofiar powodzi. "Ci, którzy przeżyli, oszaleli"
METEO
Farmakolog kliniczny dr Leszek Borkowski
Jest ich mniej niż szpitali, a pełnią ważną funkcję
Marek Nowicki
Władimir Putin
"Jeśli ten morderca nie zostanie ukarany, to zagrożona będzie cała Europa, w tym Polska"
Polska
imageTitle
Historyczne osiągnięcie hiszpańskiego napastnika
Najnowsze
pociag noc shutterstock_767205820
Chłodna noc, dzień przyniesie komfort termiczny
METEO
imageTitle
Stoch naładowany pozytywną energią
EUROSPORT
Tragiczny wypadek w miejscowości Czaple Stare
"Z niewiadomych przyczyn" zjechał na lewy pas. Nie żyją dwie osoby
Opole
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Kto z Polski poleci do Waszyngtonu? "Tutaj nie ma miejsca na rywalizację"
Świat
imageTitle
Żyła wierzy w nowego trenera skoczków. "Wszystko idzie tak, jak powinno iść"
Najnowsze
Alaksandr Łukaszenka
Trump o "potężnym przywódcy" i uwalnianiu więźniów
Świat
Dławigad amerykański
Ornitologiczna sensacja na północy USA
METEO
imageTitle
Niespodzianka w meczu Chelsea. Uratował ją "mało znany przepis"
EUROSPORT
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Koniec utrudnień. Autostrada A1 w kierunku Katowic znowu przejezdna
Łódź

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica