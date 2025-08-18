Przywódcy lecą na rozmowy z Trumpem, sukces Świątek, "trudne dni" w Hiszpanii

Von der Leyen: Ukraina musi utrzymać swoją suwerenność i integralność terytorialną Źródło: TVN24

1. Ważne spotkanie w Waszyngtonie

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump przyjmie w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W spotkaniu weźmie udział także kilku europejskich przywódców. Rozmowy w Waszyngtonie mają dotyczyć rosyjskich żądań w sprawie ustępstw terytorialnych i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, w tym roli, jaką mogą odegrać w tym procesie USA.

Spotkanie odbędzie się trzy dni po rozmowach Trumpa z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem na Alasce.

2. Zełenski w Brukseli

Wołodymyr Zełenski spotkał się w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Jak zapewniała szefowa KE, "Europa stoi u boku Ukrainy" i "będzie wspierać ją tak długo, jak będzie to potrzebne".

Później głos zabrał Zełenski, który mówił o swojej zaplanowanej na poniedziałek wizycie w Waszyngtonie. - Putin ma wiele żądań, o wszystkich nie wiemy. Jeżeli faktycznie jest ich tak dużo, jak słyszymy, dużo czasu zajmie omówienie ich wszystkich. Nie ma możliwości wykonania tego pod presją broni, dlatego konieczne jest przerwanie ognia i szybka praca nad ostatecznym porozumieniem - oświadczył.

Zełenski ocenił, że było to "ważne spotkanie". "To istotne wsparcie dla Ukrainy w kontekście nadchodzącego spotkania z prezydentem Trumpem. Dziś, wspólnie i w kilku formatach, ustalamy, o czym będziemy rozmawiać w Waszyngtonie" - napisał później w mediach społecznościowych.

Wołodymyr Zełenski i Ursula von der Leyen Źródło: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

3. Pożary w Hiszpanii

Hiszpania zmaga się z szalejącymi pożarami. W całym kraju w sierpniu ogień zniszczył obszar przekraczający ponad 100 tysięcy hektarów. W niedzielę na tereny niszczone przez żywioł udał się premier kraju Pedro Sanchez, który z powodu poważnej sytuacji przerwał swój urlop.

- Przed nami jeszcze kilka trudnych dni, niestety pogoda nam nie sprzyja - przekazał Sanchez na konferencji prasowej w mieście Ourense, stolicy prowincji.

Najpoważniejsza sytuacja utrzymuje się w prowincjach Ourense (Galicja), Leon (Kastylia i Leon) a także w Caceres (Estremadura). Władze wysłały na miejsce 500 dodatkowych żołnierzy z wojskowej jednostki ratowniczej, aby wesprzeć akcję gaśniczą - teraz z ogniem walczyć będzie 1900 żołnierzy.

Pożary w Hiszpanii Źródło: PAP/EPA/BRAIS LORENZO

4. Kolejna wygrana Igi Świątek

Iga Świątek po raz pierwszy w karierze zagra w finale turnieju WTA 1000 w Cincinnati. W niedzielę Polka pokonała w półfinale Jelenę Rybakinę. O tytuł zawalczy ze zwyciężczynią drugiego półfinału Włoszką Jasmine Paolini.

Iga Świątek w półfinale WTA 1000 w Cincinnati Źródło: Getty Images

5. Policja podsumowała długi weekend

W trakcie długiego sierpniowego weekendu na polskich drogach zginęło o pięć osób więcej niż w ubiegłym roku - wynika z danych Komendy Głównej Policji. Funkcjonariusze zatrzymali 400 nietrzeźwych kierowców.

Tylko w piątek i sobotę doszło do 172 wypadków, w których zginęło łącznie 26 osób.

Pogoda na dziś

Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zachmurzenie kłębiaste, umiarkowane i duże, przejściowo całkowite ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu na północnym wschodzie, wschodzie i lokalnie w centrum kraju rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy.

Termometry pokażą maksymalnie od 20-21 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i w centrum kraju, do 23-24 st. C na zachodzie. Powieje północny, umiarkowany wiatr.

