Rosyjski myśliwiec nad Polską, efekt Muska, ultimatum Netanjahu

Rosyjski samolot naruszył przestrzeń Polski. W Norwegii, największym dla Tesli rynku po Ameryce, sprzedaż samochodów tej marki spadła o 38 procent w porównaniu do danych z ubiegłego roku. Z kolei premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział, że jeżeli w sobotę nie dojdzie do uwolnienia zakładników przez Hamas, będzie to równoznaczne z zerwaniem rozejmu. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 12 lutego.

1. Rosyjski myśliwiec nad Polską

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało we wtorek, że tego dnia o godzinie 14.09 we wschodniej części Zatoki Gdańskiej doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej nad wodami terytorialnymi Polski przez samolot Su-24MR Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Podano, że do zdarzenia miało dojść z powodu awarii systemu nawigacyjnego maszyn.

2. Efekt Muska

Liczona rok do roku sprzedaż samochodów marki należącej do Elona Muska spadła w Norwegii w styczniu 2025 roku o 38 procent. Komentatorzy oceniają, że to wynik postępowania miliardera, a niektórzy norwescy politycy wspominają o konsumenckim bojkocie na największym dla Tesli rynku po Ameryce.

"Gdyby wydarzyło się to w innej firmie, szef czy prezes prawdopodobnie już dawno zostałby zwolniony" - stwierdził w rozmowie z norweską telewizją TV2 dyrektor inwestycyjny Nordea Robert Nass.

Elon Musk Aaron Schwartz/PAP/EPA

3. Ultimatum Netanjahu

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział, że jeżeli w sobotę nie dojdzie do uwolnienia zakładników przez Hamas, będzie to równoznaczne z zerwaniem rozejmu, a "izraelskie siły zbrojne wznowią intensywne walki".

Podobne ultimatum wystosował wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Benjamin Netanjahu i Donald Trump w Białym Domu Zdjęcie z 4 lutego 2025 roku PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

4. Zakończyły się wszystkie aukcje WOŚP

Jurek Owsiak poinformował o zakończeniu wszystkich aukcji w ramach tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

"Na pewno wiecie o tych rekordowych i tych malutkich, ale wszystko razem złożyło się na ogólny wynik deklarowany 31 879 534 zł" - przekazał. Podsumował, że łącznie aukcji było 194 786.

5. Nowy sondaż partyjny

Koalicja Obywatelska w najnowszym sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wyprzedziła Prawo i Sprawiedliwość i uzyskała 33,5 procent poparcia. W porównaniu z poprzednim sondażem tej pracowni na zlecenie dziennika Prawo i Sprawiedliwość spadło na drugie miejsce i cieszy się poparciem na poziomie 29,3 procent. Trzecie miejsce utrzymała Konfederacja z wynikiem 11,6 procent.

Zyskała za to Trzecia Droga (Polska 2050 i PSL), która może liczyć na 10,1 proc., czyli o 1,1 punktu procentowego więcej niż w ubiegłym miesiącu. Lewica uzyskała 8,3 proc. (o 2 punkty procentowe więcej). Na partię Razem zagłosowałoby nadal 1,5 proc. ankietowanych (wynik jest lepszy o 0,2 punktu procentowego niż na początku roku). Spadła liczba niezdecydowanych - z 7 proc. do 4,7 proc.

Autorka/Autor:asty/akw

Źródło: PAP, TVN24