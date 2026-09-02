Peru zrywa stosunki dyplomatyczne z Iranem
O decyzji poinformowało MSZ Peru w oświadczeniu opublikowanym w środę nad ranem czasu polskiego. Jak głosi komunikat, podjęto ją "kierując się historycznym pacyfistycznym powołaniem".
"Peru obserwuje z głębokim zaniepokojeniem dotkliwe restrykcje wprowadzone przez irański reżim a także zakłócenia handlu międzynarodowego spowodowane blokadą cieśniny Ormuz" - czytamy w komunikacie. Potępiono też "upadek demokracji w Islamskiej Republice Iranu".
Pod koniec lipca rządu w Peru objęła prawicowa prezydentka Keiko Fujimori. Jest ona sojuszniczką prezydenta USA Donalda Trumpa. Keiko Fujimori to najstarsza córka nieżyjącego już prezydenta Alberto Fujimoriego. W 2009 roku został on na 25 lat więzienia za łamanie praw człowieka. Zmarł w 2024 roku.
Źródło: PAP