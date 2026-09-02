Świat Peru zrywa stosunki dyplomatyczne z Iranem Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Donald Trump ogłosił wojnę gospodarczą przeciwko Iranowi Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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O decyzji poinformowało MSZ Peru w oświadczeniu opublikowanym w środę nad ranem czasu polskiego. Jak głosi komunikat, podjęto ją "kierując się historycznym pacyfistycznym powołaniem".

"Peru obserwuje z głębokim zaniepokojeniem dotkliwe restrykcje wprowadzone przez irański reżim a także zakłócenia handlu międzynarodowego spowodowane blokadą cieśniny Ormuz" - czytamy w komunikacie. Potępiono też "upadek demokracji w Islamskiej Republice Iranu".

Lima, Peru Źródło zdjęcia: Shutterstock

Pod koniec lipca rządu w Peru objęła prawicowa prezydentka Keiko Fujimori. Jest ona sojuszniczką prezydenta USA Donalda Trumpa. Keiko Fujimori to najstarsza córka nieżyjącego już prezydenta Alberto Fujimoriego. W 2009 roku został on na 25 lat więzienia za łamanie praw człowieka. Zmarł w 2024 roku.

📄El Perú rompe relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán



👉🏻https://t.co/swBZItTpDi pic.twitter.com/5UMYLHjLhp — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) September 1, 2026 Rozwiń Źródło: X/Cancillería Peru