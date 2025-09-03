"Putin przestrzeli, jak zwykle, bo Ruski zawsze przestrzeli na końcu" Źródło: Fakty po Faktach/TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W Pekinie w środę 3 września, z okazji 80. rocznicy kapitulacji Japonii i zakończenia II wojny światowej na Dalekim Wschodzie, odbyła się wielka defilada wojskowa z udziałem prezydenta Chin Xi Jinpinga, prezydenta Rosji Władimira Putina oraz przywódcy Korei Północnej Kim Dzong Una. Prezydent USA Donald Trump odniósł się do tych obchodów we wpisie na swoim portalu Truth Social, gdzie napisał, że uczestnicy "spiskują" przeciw USA.

- Putin chce dzisiaj przyszykować koalicję przeciwko Stanom. I Stany to widzą dzisiaj. Indie, Chiny, Korea Północna i Rosja. Tylko, że Putin przestrzeli jak zwykle, bo Ruski zawsze przestrzeli na końcu, "przefajni", bo się okaże nagle, że nie da rady. Bo Chiny są silniejsze, a Indie nie takie głupie - powiedział Paweł Kowal, poseł Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

- My będziemy także testowani i sojusznicy muszą być z nami. Dlatego dobrze, że Ursula von der Leyen była przy granicy. Ja każdemu, kto przyjedzie do Polski z zagranicznych polityków, proponuję wyjazd na Podlasie - dodał.

"Synergia się liczy"

Z kolei w Waszyngtonie w środę 3 września doszło do spotkania prezydenta USA Donalda Trumpa i prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Na początku spotkania przywódcy odpowiadali na pytania dziennikarzy. Jeden z nich zapytał Trumpa, czy amerykańskie wojska nadal będą stacjonować w Polsce. - Tak, chyba, że pan wie, o czymś, o czym ja nie wiem - odpowiedział prezydent USA.

- To, co się dzisiaj dzieje w Waszyngtonie, to pokazuje, że synergia się liczy. Mówię o tym wszystkim w sprawach amerykańskich, synergia się liczy. Jeśli prezydent mówi to, co rząd, to przynosi efekt. A dla nas ta kwestia bezpieczeństwa jest dzisiaj kluczowa - powiedział Paweł Kowal.

- Wojska amerykańskie powinny zostać w Polsce, bo gdyby chociaż jeden żołnierz amerykański wyjechał, i mówię to każdemu amerykańskiemu politykowi, to będzie sygnał dla Putina, że może sobie na więcej pozwolić - ocenił gość programu.

Paweł Kowal przybliżył, że wraz z Marcinem Przydaczem, wówczas posłem, który obecnie jest szefem Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP, przekonywał amerykańskich senatorów i kongresmenów do podtrzymywania wsparcia dla Polski.

- Dzisiaj te deklaracje prezydenta Trumpa są dobre dla Polski, potwierdza się, i to faktycznie było wszędzie, w każdym spotkaniu. (...) Polska nigdy nie miała tak dobrej renomy w Stanach - mówił polityk.

Gość programu zwrócił uwagę na to, jak ważny jest przekaz ponadpartyjny w dyplomacji. - O to też zwracałem się do pana prezydenta przed wyjazdem publicznie, że to powinien być ważny przekaz, działanie ponadpartyjne. Że mówię to w imieniu swoim i rządu. W imieniu swoim, rządu, prawicy, lewicy. Ale przecież naprawdę Polacy tak uważają - oświadczył.

OGLĄDAJ: Paweł Kowal, Jan Truszczyński